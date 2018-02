UŽIVO Velimirović kaže da je lagao sud: Svojevoljno da bih se zaštitio

Tok suđenja:

Svjedočenje Velimirovića

Data je pauza do 11 časova

10:36 Velimirović navodi da je 15. oktobra posle 14 časova u društvu Katnića i Čađenovića zvao Sinđelića da ga pita oko Nikole i da nisu oni to tražili.

10:27 Advokat Radosavljević je pitao Velimirovića za izjavu koju je dao gdje kaže da je njegovo priznanje iz oktobra bilo pod pritiskom. Velimirović je ispričao da je po povratku u Zubin potok izgubio ugled i da je išao kod advokata "da to malo ublaži" i da ga zaštiti, jer je imao problema sa tim.

Advokat pita Velimirovića da li je u sudu potpisao tu izjavu, a Velimirović je kazao da je tražio od advokata da preko veza svojih da ga malo spasi i da niko ne zna za tu njegovu izjavu dok ne prođe malo vremena.

Velimirović je na pitanje advokata pojasnio da ta izjava nije tačna i da je to samovoljno uradio.

10:19 Advokat Radosavljević je pitao Velimirovića zašto nije u slobodnom svjedočenju pominjao Demokratski front, već tek nakon pitanja tužilaštva. Velimirović je objasnio da on nije znao da je DF organizator protesta, već da mu je to Sinđelić rekao.

Upitan na koga je Sinđelić mislio kada mu je rekao „da čeka i nada se u sve nas“, Velimirović je odgovorio da su to Rusi.

„On misli na tog Rusa koji je bio a njim. Ja ne znam ko je to. Nije mi ništa pričao o tom Rusu. Rekao je da ću saznati kad bude vrijeme“, istakao je Velimirović.

10:12 Tužilaštvo mi je dalo ključeve oko 7.8 sati prije nego što je trebalo da se vidim sa Nikolom i to Milivoje Katnić, ispričao je Velimirović. Advokat Radosavljević pita Velimirovića zašto je promijenio iskaz kada je rekao da se samo 15. oktobra ujutru vidio sa tužiocima.

10:06 Velimirović kaže da je objavljena njegova fotografija u "Koha Ditore" sa postrojavanja četnika u Brnjaku i da su oni napisali da je to paravojna formacija, te da je na račun toga rekao Sinđeliću da ne može na Kosovo, a da nema potjernicu.

Pojasnio je da to je Sinđeliću rekao početkom septembra. Advokat navodi da je to bitna informacija jer to znači da je Sinđelić mislio da je imao potjernicu, a da ga je angažovao da nabavlja oružje po Kosovu.

9:58 Svjedok navodi da su ljudi iz Zubinog potoka trebalo da budu na protestu i pojašnjava da su čekali da im se on javi, a kako to nije uradio oni su pošli kombijem kućama.

“Kada sam ja uhapšen, čuo sam da su i oni. Nisam znao da ćemo biti uhapšeni”, dodaje on.

Kaže da je htio da se vrati za Srbiju, ali je uhapšen i da nije znao da će biti uhapšen.

Istakao je da je 17. oktobra saznao da su ljudi iz Zubinog potoka pušteni.

9:53 Velimirović kaže da niko nije znao za oružje osim njega. Tvrdi da nije znao da su ljudi koje je kontaktirao bili nakon toga pod mjerama tajnih nadzora, a da je on tužilaštvu rekao da ni Aleksićeva grupa, niti grupa sa željezničke stanice, kao ni njegovi iz Zubinog potoka nisu znali za oružje.

Velimirović kaže da je Aleksiću dao 500 eura.

9:45 „Tačno je da sam oko 19:02 pričao sam sa Miletom Pavićevićem, Čičom. Niko nije bio prisutan. Nazvao sam ga i poslije bio do njega kući. Kad sam završio s Tužilaštvom, rekli su mi da sam slobodan, pa sam ga nazvao.On nema sigurno s ovim nikakve veze“, naglašava Velimirović, dodajući da ne zna Dragana Radonjića, čiji je broj mobilnog telefona 067 840 292.

Velimirović navodi da ne tvrdi da li je to Čičin broj i da se kratko zadržao sa njim. Naveo je da mu nije poznato ime Dragan Radonjić. Velimirović je kazao da nije znao tačno koliko je oružja u kući u tom sanduku i da on nije bio u toj kući 15.10. i da ga nije niko informisao o promjeni količine oružja u toj kući.

9:36 Advokat je pitao Velimirovića zašto je čovjeka koga je dobio, a za kog je mislio da je pričao ruski, oslovljavao sa Nikola kada je upravo njemu trebalo da preda telefon sa koga je zvao. Velimirović kaže da nije mogao nikako da dobije Nikolu tog dana i da je zvao Sinđelića sa specijalnog telefona, ali da je pogriješio broj i da je mislio da je možda dobio Nikolu.

9:32 Velimirović je ispričao da mu je u tužilaštvu rečeno da treba da se javi kada ostvari kontakt sa Nikolom. Dodao je da je objasnio tužiocima da se radi o specijalnom telefonu kojim komunicira sa Sinđelićem, da je pokazao telefon i da se ne sjeća da li je detaljno objasnio kako se telefon koristi.

"Toga dana sam koristio moj telefon", kaže Velimirović dodajući da je morao da koristi taj broj jer su ljudi koji su dolazili imali taj njegov broj.

9:29 Advokat Radosavljević je pitao šta bi se radilo sa viškom municije kada bi 50 pušaka imali samo po jedan okvir po 30 metaka, što je 1.500 metaka, a da je kupljeno 2.400 metaka. Velimirović je kazao da je radio kako mu je rečeno i da nije njegov zadatak bio da puni okvire municijom.

Naveo je da nije provjeravao da li u sanducima ima 2.400 metaka.

9:26 Velimirović navodi da je u prolazu gledao pripadnike specijalnih jedinica i da kao policajac nije imao previše kontakta sa specijalnom policijom. On je kazao da ne zna da automatska puška mora imati više okvira.

9:22 Velimirović tvrdi da nije policiji dao svoj broj telefona, a da je drugi telefon kupio posle prvog dolaska u Crnu Goru 12. oktobra.

Advokat Radosavljević pita Velimirovića da li zna da je registrovan na mreži 12. oktobra u 18.10 sa broja koji je identičan njegovom 064, ali je pozivni 060 i da li je imao dvije kartice onda tog dana.

Velimirović ponavlja da taj drugi broj koristi neko iz njegove porodice, a da se vodi na njegovo ime. Naveo je da je u Crnoj Gori koristio svoj broj telefona.

9:18 Advokat Miroje Jovanović traži da sud urgira da dobije izvještaj o DNK analizi o Tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije.

9:13 Sutkinja je pročitala da je zamjenica tužioca za organizovani kriminal Srbije predala novac policijskom službeniku Vladanu Lazoviću.

9:05 Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je sudu kovertu sa novcem koji je predao Saša Sinđelić, a koja je dobijena od Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije.

Advokat Radosavljević je rekao da ne treba otvarati kovertu da se ne bi kontaminirao dokazni materijal u ovom trenutku. On se pozvao na forenzički izvještaj iz oktobra 2016. godine gdje je uzet uzorak DNK, da postoji izvještaj, ali ne i uzorak.

Advokat Miroje Jovanović pita da li se i dalje vodi istraga i da to treba da se razjasni. "Ne može tužilaštvo da pribavlja ono što sud treba da pribavi", smatra Jovanović.

Suđenje u predmetu poznatom kao "državni udar" nastavlja se u Višem sudu u Podgorici.

Očekuje se da će danas biti nastavljeno svjedočenje Mirka Velimirovića koga sada ispituje odbrana.

Juče su lideri DF Milan Knežević i Andrija Mandić udaljeni iz sudnice do kraja sudskog postupka.

