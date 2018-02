UŽIVO Velimirović: Nije mi trebalo više od pola sata da rastavim sve puške

Tok suđenja:

11:54 Velimirović navodi da je on kupio "pikap", te da se "ta vozila kupuju kao bicikla" jer može da se voze bez tablica, registracije... "Auto sam kupio u Mitrovici, ne znam od koga. Odmah poslije ga je prodala moja žena", kazao je svjedok.

11:52 Svjedok navodi da je za Crnu Goru krenuo oko 15 časova. Tvrdi da ne zna koje je godište taksista koji ga je vozio.

11:50 Velimirović odgovara da ne zna tačno koliko treba vremena od Zubinog potoka do Podgorice. "To zavisi od toga koliko vremena treba da se pređe administrativna linija, pa granica."

11:46 Advokat pita svjedoka da opiše proces rasklapanja pušaka. Velimirović je pojasnio kako se rasklapa puška. Kaže da mu nije trebalo više od pola sata da rastavi sve puške.

11:42 "Zbog čega Velimirović ne zove ljude iz drugih krajeva sa Kosova i Metohije u Crnu Goru", pitao je advokat Jovanović. Velimirović odgovara da je zvao, ali da nijesu htjeli da dođu.

11:37 Velimirović navodi da mu Fadilj nije rekao porijeklo pušaka, te da mu on nije prijatelj.

"Sinđelić mi nije rekao gdje da smjestim ljude, rekao mi je da uzmem kuću, hotel, samo da ih smjestim. Za 15. mi ništa nije rekao, gdje da se sretnemo. Mislim da mi nije pominjao da treba praćke prebacim, ali mislim da je u opremi bile i praćke. Rekao mi je samo da treba da bude što više ljudi na protestu, nije mi rekao da treba da budu stariji."

11:35 "Automatsku pušku sam posljednji put raskapao 98-99 godine, kada sam bio u policiji", odgovara Velimirović, "Okviri nijesu bili na puškama kada sam ih preuzeo od Fadilja. Puške nijesu bile masne. Okviri su bili u džakovima, bilo ih je pet."

11:34 Velimirović navodi da nije znao da je Aleksić državljanin Crne Gore kada je sa njim razgovarao.

11:30 Advokat Jovanović insistira da svjedok odgovori da li je 11. uveče bio sa nekim u kafani, te da li je razgovarao sa nekim u vezi puta u Crnu Goru.

"Nijesam razgovarao ni sa kim", odgovorio je Velimirović.

11:28 Velimirović navodi da ne zna na koju kafanu advokat Jovanović misli. "Ja kad u kafanu sjednem, uvijek sam u velikom društvu. Ne mogu da se sjetim ko je sa mnom bio, ja svakog znam i svakom je drago da sjedne sa mnom", odgovara Velimirović.

11:25 Velimirović je kazao da su za stolom kada su se dogovarali oko puta za Crnu Goru bili Čaruga, Aleksić i dva čovjeka. Velimirović navodi da se 11. uveče nalazio kući, u Zubinom potoku. Advokat postavlja dodatno pitanje - da li se nalazio u kafani preko puta Njegoševog spomenika, što Velimirović negira.

Data je pauza jer optuženom Bratislavu Dikiću nije dobro.

10:35 Velimirović nije mogao da opredijeli da li je imao povjerenje u institucije Crne Gore prije ovih dešavanja, ali da je sada u pitanju bila velika stvar.

10:30 Pitanja postavlja advokat Dalibor Tomović. Velimirović odgovara da nije znao da Dragan Maksić dolazi u Crnu Goru 15. oktobra 2016. godine.

“Jednu poruku sam dobio od Branke Milić da su došli, a drugu sa Maksićevog broja ili nečijeg drugog, ne sjećam se”, navodi svjedok.

10:26 "Moja stvar je da li vjerujem brataniću ili ne. Nisam htio da ga uplićem u ovo sa tužilaštvom", kaže Velimirović.

10:24 Velimirović je kazao da je par hiljada potrošio na taksi i što je dao grupi iz Šapca. Pojasnio je da je 25 hiljada eura dao za oružje, a da mu je pet hiljada eura ostalo i da je taj novac trošio.

10:14 Advokat Anđelić je pitao Velimirovića zašto kada mu to nije zadatak, spaja grupe iz Šapca i Zubinog potoka pod Ostrogom. Velimirović je kazao da je i dalje planirao da idu na protest ispred Skupštine, ali da nije znao da li će protesta biti.

10:08 Nisam vodio bilješke, istakao je Velimirović. "Ja sam se plašio svega i svačega. Gledao sam što manje i što skrivenije da radim, i da sam sam kad uništavam oružje", dodaje Velimirović.

Tvrdi da je Sinđelić od njega tražio da u Podgorici fotografiše oružje.

9:55 Velimirović je kazao da je kod sebe imao 300 eura kada je prijavio sve policiji, a da je kod kuće imao 15 hiljada eura koje mu je dao Sinđelić. On tvrdi da mu je Katnić prvo rekao da ne uzima oružje, ali da je on rekao da mora da uzme jer to nisu igračke i mala stvar, a da su mu onda rekli da uzme i rasklopi oružje.

9:50 "Jedan metak da je ispaljen, bilo bi krvoproliće u Crnoj Gori", navodi Velimirović. Advokat je pitao kako je moglo biti ispaljenih metaka, kad je on uništio oružje.

Velimirović je objasnio da mu je bitno bilo da uništi oružje i da nije razmišljao da li će i ko biti uhapšen. Advokat Anđelić je pitao zašto onda kada je uništio oružje nastavlja da sarađuje i pomaže. "Morao sam da idem dalje. Nisam mogao da se sakrijem. Kako da nestanem odjednom", navodi Velimirović dodajući da bi Sinđelić i njegovi ljudi pitali gdje je.

9:42 Velimirović je kazao da ne zna da upravlja dronom i da je on samo trebalo da ga prenese u Crnu Goru. Advokat podsjeća da je Velimirović Sinđeliću rekao da mu šalje helikopter.

9:40 "Nije me bio strah da pregovaram sa Fadiljom, niti da se krećem po Kosovu i Metohiji", ističe Velimirović, dodajući da je računao da dobra zarada ključna da ga Fadilj ne prijavi policiji.

9:35 Velimirović je ispričao da mu specijalni tužilac nije rekao da li ili neće biti protesta, i da je on tražio da ga nauče šta da radi dalje.

9:30 "Sinđelić mi je rekao da možemo preko šifrovanog telefona slobodno da pričamo, ali ja sam i tad koristio termin rakija, nisam razmišljao o tome", tvrdi Velimirović.

9:27 Velimirović kaže da nije pitao tužioca zbog čega je i on uhapšen jer je bio nervozan. Tvrdi da je grupa ljudi koja je došla sa njim, krenula nazad jer su ga čekali dugo i da su mu to rekli u Zubinom potoku.

9:18 Velimirović je naveo da nije ljudima iz Zubinog potoka rekao da je prijavio tužilaštvu i da je on kasnije objasnio brataniću zbog čega je došlo do hapšenja, i da je on sam shvatio šta bi se desilo da to nije uradio i kakvo bi se krvoproliće desilo.

9:15 Sinđelić mi je pričao o kamionu sa duplim dnom gdje je trebalo smjestiti oružje, ali nisam znao ko je za to zadužen, naveo je Velimirović.

On je istakao da mu je Sinđelić jedino još rekao da će taj kamion biti blizu skupa. Advokat Branko Anđelić je pitao kako je moguće da neko drugi da bude zadužen, kad je on imao jedini ključ od kuće gdje je smješteno oružje.

9:08 Mirko Velimirović kaže da nije smio da odustane od svega ni nakon što je prijavio dešavanja policiji, pa je zbog toga doveo ljude iz Zubinog potoka u Podgoricu.

On je dodao da je morao da prati dogovoreni plan sa Sinđelićem jer se plašio da ga možda Sinđelić prati.

Advokat je pitao Velimirovića da li je onda sumnjao da bi Sinđelić mogao da sazna da je prijavio policiji, a Velimirović kaže da jeste, pa da je zbog toga i sam išao u policiju i čuvao se.

Nastavlja se svjedočenje Mirka Velimirovića.

