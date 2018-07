UŽIVO: Zabilješka policije: Šišmakov ima dva pasoša; Advokat: Koji je pravi identitet?

13:39 Advokat Dušan Radosavljević je pitao kako je utvrđeno koji je identitet pravi, a koji lažni.

13:25 Čita se službena zabilješka policije o Eduardu Šišmakovu. U njoj se navodi da on koristi dva pasoša, jedan na prezime Širokov, a drugi na prezime Šišmakov.

13:05 Advokat Radosavljević ističe da se na ovaj način uvodi verbalni delikt.

12:48 Radosavljević navodi da se poruke pogrešno tumače bukvalno, a ne kao metafore za političke poruke.

12:38 Advokat Dušan Radosavljević ukazuje da je bitno razlikovati kontekst u kome su govori dati, jer se radi o političkoj motivaciji.

12:28 Glavni Specijalni državni tužilac navodi da je Knežević rekao da će Đukanović biti u zatvoru, da je simpatizere nazivao vojskom i da im je poručio da zatrpavaju policiju. On je dodao i da je Mandić poručio da će haosa 16. oktobra biti samo u kabinetu premijera i da je poručio pristalicama da čekaju uputstva od Predsjedništva DF i da to pokazuje da postoji plan koji će voditi "vrhovna komanda" Demokratskog fronta.

12:26 Katnić kaže da je slogan Demokratskog fronta "mi ili on", slogan za rat i da je fatalistički. On je naveo da se to ne koristi sem kada se ide na put bez povratka.

12:20 Suđenje se nastavlja prikazivanjem govora Andrije Mandića na mitingu Demokratskog fronta.

12:00 Data je pauza jer optuženom Draganu Maksiću nije dobro.

11:45 Prikazuju se djelovi govora Andrije Mandića i Milana Kneževića sa mitinga Demokratskog fronta, za koje Katnić tvrdi da su inkriminisani.

11:43 Optuženi Mihailo Čađenović je pitao zašto nema mjera tajnog nadzora kada je išao kući kod specijalnog tužioca Saše Čađenovića.

11:40 Optuženi Dragan Maksić je kazao da ne poznaje "Nikolu" i da je svaki razgovor obavio preko telefona Branke Milić.

"Od Čaruge sam tražio novac da se vratimo kući. Paja nas je doveo kao ovce na klanje. Pričao je nebuloze, rekao je da će ujutro u devet doći po nas i sve ćete znati, idemo tamo", rekao je on.

"Ne znam kako više da se branim, šećer sam dobio, pritisak imam", kazao je Maksić.

11:38 Optuženi Milan Dušić je rekao da "Sinđelić sam sebi skače u stomak".

"Jedno priča prije, drugo sada", kazao je Dušić.

11:38 Milić je kazala da se ovdje ide na kompromitaciju i diskreditaciju Branke Milić kao čestite osobe i Patriotskog fronta.

11:35 Milić je rekla da Sinđelić jedno priča sada, a drugo je pričao 20.3.

11:32 Milić je rekla da ne zna između koga se vode presretnuti razgovori i da ne prepoznaje nijedan glas iz mjera tajnog nadzora.

Ona je kazala da nijedno lice iz grupe iz Šapca nikad nije vidjela te da je Sinđelića prvi put vidjela kada je svjedočio.

11:25 Optužena Branka Milić je rekla da sve ovo veoma zabavlja specijalnog državnog tužioca. Ona je kazala da u šabačkim mjerama nema komunikacije između Sinđelić, Velimirovića i nekog od optuženih.

11:24 Optužena Kristina Hristić nije imala ništa da kaže.

11:23 Optuženi Srboljub Đorđević je rekao da je on nevin prema narodu i Bogu.

11:22 Dikić je rekao da da se bavio nekim kriminalom ne bi zakazao sastanak u tržnom centru Delta city. na javnom mjestu pod video nadzorom, nego negdje u mraku pored puta.

Dikić je rekao i da je Velimirović bio pijan i da je psovao Sinđelića.

11:20 Dikić je rekao da mu Sinđelić i Velimirović nikada spomenuli ništa iz neog kriminalnog plana.

"Sinđelić je tražio da kupi auto od mene. Tražio je da ga provozam par kilometara", kazao je Dikić.

11:19 Dikić je kazao da je na protestu samo htio da da podršku protiv NATO.

11:14 Optuženi Bratislav Dikić je rekao da nakon preslušanih razgovora i pregledanih SMS poruka nije bio ni u kakvoj organizaciji niti da postoji plan kao i da nije imao nikakav kontakt sa Sinđelićem.

11:10 Advokat Đorđe Bulatović je kazao da se Paja Velimirović kad god dođe u Podgoricu sastaje sa ljudima iz policije.

"Čuje se sa policajcima više nego sa bilo kim drugim. Ovo lice je prikriveni isljednik i agent provokator,", kazao je Bulatović.

11:07 Jovanović je kazao da mjere tajnog nadzora iz Srbije i Crne Gore ne samo da su fingirane već se eksploatišu kao da su prirodne u izvršavanju krivičnih djela.

"Sve su rađene u laboratorijski namještenim uslovima", rekao je jovanović

10:52 Jovanović je pitao gdje je razgovor sa Draganom Radonjićem i kazao da su mjere tajnog nadzora fingirane.

"Šta je sadržina tog razgovora možda ćemo nekim drugim dokaznim sredstvima utvrđivati. Tek nema ga među snimljenim. Nema ga među snimljienima"

Jovanović je kazao da dva razgovora sa istim kontaktima nema ovdje a ima u listingu.

10:26 Data je pauza od 15 minuta jer optuženom Bratislavu Dikiću nije dobro.

10:23 Jovanović napominje da u mjerama za praćenje Velimirovića niko nije obavješten da je pod kontrolom nadležnih službi. On ističe da je akcija počela 11. oktobra, a da je Velimirović došao u policiju 12. oktobra, što znači da ga je neko doveo tu.

10:20 Advokat Jovanović kaže da fotografije ispod Ostroga jesu skrinšotovi sa snimka, a da video nije iznesen.

10:18 Jovanović pita zašto postoji audio-video snimak Velimirovića iz policijske kuće na Starom aerodromu, a da nema zvuka kada je sniman susret Velimirovića i Dikića.

10:13 Advokat Miroje Jovanović je naveo da u naredbi za mjere tajnog nadzora nema navoda iz optužbe i da se radi o neovlašćenom prisluškivanju. On kaže da je ozbiljna stvar to što je poslanik bio na mjerama nadzora, iako indirektno, jer je prisluškivanjem vozača htjelo da se utvrdi šta radi njegov šef.

"Bjelodano je da je meta ovih razgovora Andrija Mandić", ističe Jovanović.

10:05 Medojević je primijetio komunikaciju Velimirovića i inspektora Radonjića, a to je, kako tvrdi, dokaz da je Velimirović od starta operacije bio pod kontrolom, a sve što je uradio, uradio je po scenariju SDT.

10:03 Medojević je rekao da su mjere tajnog nadzora saglasne sa izjavama Dragana Maksića.

9:43 Medojević je rekao da je Paja Velimirović bio pod kontrolom Sinđelića i da njihovi razgovori sadrže sve ono što je nkome potrebno.

9:30 Medojević je kazao da je Sinđelić za Informer rekao da se tadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović "naduvao albanske travuljine". Kazao je i da je Sinđelić rekao "pričaju u revoluciji, a ja nisam platio ni struju".

9:29 Advokat Dražen Medojević je u mjerama tajnog nadzora iz Šapca može primijetiti da Sinđelić prećutkuje da je on sa Pajom Velimirovćem namjestio optuženima da odu ka Podgorici.

9:21 Klikovac je rekao da se iz mjera tajnog nadzora ne može vidjeti oružje već samo frižider sa natpisima "Sun" sladoledi.

9:19 Advokat Klikovac je kazao da Sinđelić nema novca da u svoje vozilo tankuje gorivo i da u razgovoru sa novinarkom Nešić negira bilo kakvo učešće u događajima u Crnoj Gori.

9:14 Krpović je kazao da su Branka Milić, Srboljub Đorđević, Dragan Maksić i Milan Dušić prevareni od strane Čaruge i Mirka Velimirovića.

9:12 Krpović je rekao da Sinđelić nije ostvario nijedan poziv sa građanima Crne Gore i nijedan razgovor sa navodnim ruskim specijalcima.

"Svjedok saradnik je neodgovorna osoba", kazao je Krpović.

9:09 Advokat Krpović je kazao da na preslušane mjere tajnog nadzora suda u Šapcu primjećuje da je svjedok saradnik Saša Sinđelić u sredstvima javnog informisanja govorio potpuno drugačije nego pred sudom u Podgorici.

U devet časova u podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

