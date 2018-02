UŽIVO Zatvorena biračka mjesta u Beranama: U Ulcinju glasanje još traje na dva BM

20:22 U Ulcinju je do 20 časova glasalo 62,74 odsto birača, a glasanje još uvijek traje na dva biračka mjesta (BM), saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Iz CEMI-ja je saopšteno da četiri biračka mjesta nijesu otvorena na vrijeme, od kojih je biračko mjesto broj 31 Javno komunalno preduzeće otvoreno sa zakašnjenjem od dva sata i šest minuta.

20:06 U Bernama su u 20 časova zatvoran sva biračka mjesta.

19:35 Građanski pokret URA uputio je zvanični poziv Opštinskoj izbornoj komisiji Berane da izađe na teren i to na biračko mjesto broj 11 u mjestu Hareme na kojem je primijećen predsjednik Opštine Petnjica i funkcioner DPS-a Samir Agović. Opširnije OVDJE

19:18 Na lokalnim izborima u Ulcinju do 19 sati glasalo je 59,9 odsto građana sa pravom glasa, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje.

19:05 U Beranama je do 18 časova glasalo 65 odsto upisanih birača.

18:52 CEMI piše da su na biračkom mjestu broj 10 Donji Štoj u Ulcinju - "tri osobe sa invaliditetom glasale van biraškog mjesta (u kolima)"

18:30 Ulcinjski odbor Socijaldemokratske partije navodi da je na biračkom mjestu broj 10 u Štoju četiri puta iznošen izborni materijal, kako bi ljudi glasali van biračkog mjesta.

18:28 Demokrate su prijavile da Radomir Bubanja, član odbora ispred DPS-a na jednom biralištu u Beranama, vodi evidenciju izašlih glasača u automobilu nadomak birališta. Više OVDJE.

18:14 Posmatrači CEMI-ja, njih 66,7 odsto, ocijenjuje da su biračka mjesta na lokalnim izborima u Ulcinju nedovoljno pristupačna za osobe sa invaliditetom.

18:08 Šef posmatračke misije Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Bojan Božović, kazao je da su, na pojedinim biračkim mjestima u Ulcinju, kod glasanja putem pisma, evidentirane nepravilnosti, jer je, kako je rekao, bilo manje povjerenika nego što je predviđeno zakonom.

On je istakao da je na pojednim biračkim mjestima, kod glasanja putem pisma, došlo do kršenja zakonske procedure.

“Naime, broj povjerenika nije bio onaj koji je predviđen zakonom, a riječ je o broju četiri, već je broj bio niži, bilo tri, bilo dva povjerenika. Nadamo se da će ta nepravilnost biti ispravljena i da s neće ponavljati”, rekao je Božović.

Evidentno je, kako je rekao, da na pojedinim biračkim mjestima članovi biračkih odbora koriste mobilne telefone.

“Zbog toga, još jednom apelujemo i nadamo se da će se ta praksa prekinuti, kako ne bi dolazilo do kršenje izbornih radnji”, naveo je Božović.

17:42 Ulcinjska policija vrši pretres prostora u objektima "Holegro" i "Te Drini", koje su iz GP URA ranije prijavili kao lokacije na kojima DPS kupuje glasove mještana. Pretres je naložio Osnovni sud u Ulcinju.

17:34 Iz GP URA su dostavili video-snimak u kojem se može na albanskom jeziku čuti kako Redžep Tagani, drugi čovjek liste DPS-a u Ulcinju, vrijeđa lidera pokreta URA Dritana Abazovića.

Iz pokreta URA su ranije kazali da su u Taganijevoj kući našli štab DPS-a u kojem se vrše sumnjive radnje na dan izbora u toj opštini.

Takođe, navode da se na licu mjesta u Ulcinju nalazi i ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Hans Ginter Matern.

17:31 U Ulcinju je do 17 časova glasalo 50,2 odsto birača, podaci su CEMI-ja.

