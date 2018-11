Uzmu pola miliona godišnje, a ne dolaze na posao

Gotovo 90 radnika zaposlenih u lokalnoj administraciji, javnim preduzećima, ustanovama i službama u Budvi, koji primaju platu iz opštinske kase godinama ne dolaze na posao, ali zato uredno svakog mjeseca dobijaju zarade.

To je „Vijestima“ potvrdio potpredsjednik Opštine Vladimir Bulatović.

Rebalansom budžeta, ove godine je za bruto iznos zarada zaposlenih u opštinskiim instituacijama predviđeno 5,1 milion eura. Samo u Opštini zaposleno je oko 350 ljudi, ne računajući zaposlene u Vodovodu i kanalizaciji, a zvaničan podatak koliki je ukupan broj zaposlenih u svim opštinskim preduzećima i ustanovama nikada nije saopšten. Prema gruboj računici, iz opštinske kase za plate onima koji ne dolaze na posao godišnje ode najmanje pola miliona eura.

Bulatović je stupanjem na funkciju potpredsjednika kao kadar Crnogorske, nakon što je u julu zaključen postkoalicioni sporazum, promovisao osnovni princip svoga rada - nulta tolerancija za korupciju i nerad.

Bulatović Foto: Vuk Lajović

Kako je kazao, sačinio je spisak sa imenima i prezimenima radnika koji uopšte ne dolaze na posao, a primaju zarade.

„U jednoj opštinskoj službi sam došao do podatka da radnik ne dolazi na posao punih 12 godina, ali zato prima platu“, kazao je Bulatović koji bi trebalo uskoro da objavi spisak radnika.

Problem o kome se godinama unazad govori trebalo bi da bude riješen, jer se upravo od rukovodioca, direktora, načelnika, sekretara, u čijim resorima postoje ovakvi slučajevi traži da ih što hitnije riješe.

Opštinska administracija je i ovako prebukirana, pa bi se preduzimanjem jasnih mjera, od otpuštanja do dobrovoljnih raskida radnih odnosa, učinila efikasnijom.

Skupština opštine je prošle godine usvojila novu Odluku o otpremninama kojom su precizirani iznosi koje će radnici dobijati u zavisnosti od godina radnog staža, a time se broj zaposlenih smanjiti.

Propisano je da opštinski radnik ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000, ukoliko ima od pet do 10 godina radnog staža, 13.000 sa radnim stažom od 10 do 20 godina, 16.000 ako ima više od 20 do 30 godina radnog staža i 20.000 preko 30 godina.

„Vijesti“ su ranije pisale da je, osim što pojedini zaposleni ne dolaze na posao, i dalje aktuelan problem korišćenja bolovanja, zbog čega mnogih zaposlenih mjesecima nema na radnim mjestima, a koji donose ljekarsku dokumentaciju kao opravdanje. Nova gradska uprava je prošle godine sačinila spisak ljekara kako budvanskog Doma zdravlja, tako i ostalih crnogorskih zdravstvenih ustanova, zbog sumnje da su izdavali “lažna“ bolovanja zaposlenima u lokalnoj administraciji, javnim preduzećima, ustanovama i službama.

Sumnja na neosnovana bolovanja pojavila se nakon što desetine radnika nijesu mjesecima dolazili na posao, i to upravo oni čija su se radna mjesta našla pod lupom i čiji je dalji radni angažman dolaskom nove gradske vlasti doveden u pitanje.

Budvanski Dom zdravlja je već kažnjen zbog bolovanja koje su dali za pet radnika Turističke organizacije Budva, a zdravstveni inspektori treba da se pozabave i bolovanjima koja su godinama unazad uzimali zaposleni u Televiziji Budva.

