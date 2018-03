UZNEMIRUJUĆE Komšija pucao, vlasnik bacio psa sa litice da ugine

Pas star oko pet mjeseci teško je povrijeđen u pucnjavi koja se dogodila u srijedu ujutro u naselju Zupci blizu Bara, a objava o ovom slučaju uzbudila je korisnike društvenih mreža u četvrtak.

Psa je iz lovačke puške teško ranio Miodrag Vreteničić, inače generalni sekretar Kinološkog saveza Crne Gore, koji tvrdi da je pas povrijeđen slučajno. On je, kako je rekao Radiju Tivat, ispalio hitac kako bi upozorio komšijine pse koji su napali ovce na njegovom imanju.

Pas je vlasništvo Vreteničićevog komšije Darka Vukovića, kao i psi koji su navodno upali u Vreteničićevo imanje. Vuković je psa, kada je nakon pucnjave vidio ozbiljnost povreda, zavezao u džak i bacio sa litice da ugine.

U originalnoj objavi koja se pojavila na fejsbuku, on je to navodno uradio nakon razgovora sa veterinarom Goranom Medojevićem, koji mu je navodno rekao da se psa "otarasi". Medojević je to za Radio Tivat negirao, kazavši da je Vukovića samo savjetovao da ne podiže tužbu protiv Vreteničića kako ne bi ugrozio "odnose sa susjedom".

Volonterke iz „Prijatelja životinja Bar“, pronašle su ranjeno štene, nakon što im je njegov vlasnik Vuković dojavio gdje ga je bacio zatvorenog u vreći.

Jedna od njih, Milena Zoranović za Radio Tivat je kazala da je prvo dobila anonimnu dojavu sa slikom ranjenog psa.

„Situacija je bila jako specifična, čula sam da je pas odnešen u jednom džaku da se baci u kontejner. Za mene je to bio alarm da pokrenem svoje volontere. Na sreću uspela sam da saznam gde se nalazi štene i od tog trenutka kreće borba. Danijela Kralj i ja smo došle do mesta na jednoj litici, gde je štene izbačeno iz te kese i ostavljeno živo da ugine. Nikada ga niko ne bi pronašao da mi nismo došle i on bio umirao u najstrašnijim mukama. Dobila sam neproverene informacije pa tako nisam ni prijavu mogla da napišem, ali sada vidim da su se oglasili ljudi koji još nešto znaju na istim tim društvenim mrežama. Spominje se ime Miodraga Vreteničića iz Kinološkog Saveza, koji je pucao i vlasnika tog psa, a kasnije se ispostavilo da je on taj koji nas je poveo do mesta gde je ostavio svog psa. U tom lancu se nalazi i veterinar, koga je navodno posetio vlasnik. To su za mene neproverene činjenice i taj mozaik moraju da sklope adekvatne službe koje su nadležne, jer ne može tako lako da se dolazi do oružja niti da tako lako vlasnik bude gospodar nečijeg života, ni da veterinar donosi odluke , ako ih je donosio, ni takve predloge da daje kakve smo mi čuli da je davao. Ja molim i apelujem na sve nadležne organe da se uključe i da dobijemo pravu sliku o tome što se desilo“, kazala je Zoranović za Radio Tivat.

Volonterke udruženja odvele su štene u veterinarsku ambulantu u Bar, gdje mu je ukazana adekvatna njega.

Cijelu priču demantovao je upravo Vreteničić koji je za Radio Tivat izjavio da je u pitanju pogrešna interpretacija.

„To se desilo u srijedu rano ujutro kada sam čuo lavež pasa, a blizu kuće držim ovce i čuo sam klanje ovaca i tada sam izašao iz kuće i vidio da su tri psa napali jagnje. Pošto nisam mogao da priđem, uzeo sam sitnu sačmu da ih samo zaplašim i pucao sam u kamen, a to nesretno štene je bilo pored kamena i rikošet od kamena ga je pogodio. Ono je otišlo sa lica mjesta, a ja sam odmah pozvao gazdu i rekao mu da ga odvede kod veterinara i da ću snositi sve troškove. Nakon toga sam vidio tu pompu na fejsbuku i društvu za zaštitu životinja iz Bara sam objasnio o čemu se radi i da ću da snosim troškove liječenja psa. Ja sam odgajivač pasa i do sada sam imao preko 500 štenadi i ne pada mi na pamet da ubijam štene, pa nisam lud da pucam u štene od nekoliko mjeseci. To je samo jedna pogrešna interpretacija i nažalost došlo je do nesretnog slučaja“, kazao je on.

Vreteničić je kazao da nije u dobrim odnosima sa komšijom Vukovićem, jer kako je rekao, Vukovićevi psi napadaju njegovu i jagnjad drugih komšija. On je izjavio da je pucao iz lovačke puške, namjenjene za prepelice, koja ne može ubiti psa, samo da bi ih zaplašio. Vreteničić je kazao da je u kontaktu i sa veterinarkom kod koje je zbrinut pas i sa udruženjem koje je spasilo štene, te ponovio da će snositi sve troškove. On, kako prenosi Radio Tivat, tvrdi da je riječ o nesretnom slučaju koji je zloupotrijebljen.

Na pitanje kako je moguće da se toliki broj metaka odbije o kamen i pogodi štene, navodi Radio Tivat, Vreteničić nije imao komentar, već je kazao da sama činjenica da je pas pobjegao govori da mu nisu presječeni mišići.

Veterinar Goran Medojević opovrgnuo je navode da je nagovarao vlasnika da sve zataška i da se otarasi psa, kazavši da je jedino istina da je Vukoviću savjetovao da ne podnosi tužbu, zbog kako je kazao, dobrosusjedskih odnosa.

„Ništa nisam pokušao da zataškam, već sam rekao nemoj da tužiš zbog komšijskih odnosa jer ćete produbiti nevolju. On ga je držao u gepeku u džaku i nije ga ni pokazivao. Kada sam mu rekao daj da mu obradim rane, u međuvremenu je naišao komšija od toga ko je pucao i on se uplašio, zatvorio gepek i otišao. Šta se dalje dešavalo, ja nemam pojma. To vam je jedina istina iza koje stojim i koju sam rekao veterinarskoj inspektorki“, zaključio je Medojević.

Kako navode iz udruženja "Prijatelji životinja Bar", koje je uz veterinare preuzelo brigu u ranjenom psu, štenetu su povrijeđene tri noge i pune su balina sačme. Kosti u zadnjoj desnoj nozi su mu smrskane, a cirkulacija u njima usporena, pa je kuče pod jakim antibioticima da bi se spriječile infekcije.

