UZNEMIRUJUĆE Upucano štene bačeno niz liticu da ugine u mukama

Ljubitelje pasa u Baru užasnula je priča o štenetu koje je ranjeno bačeno niz liticu da skapa u mukama, a koja je objelodanjena posredstvom društvenih mreža. Ranjeni štenac mješanac, čije su tri noge prepune sitne sačme, nalazi se od srijede kod Milene Zoranović, predsjednice Udruženja “Prijatelji životinja Bar”, a o njemu se brine veterinarka dr Ljiljana Čabarkapa.

Zoranović je rekla “Vijestima” da je cilj da se štenetu pokušaju spasiti noge, odnosno, da se izbjegne njihova amputacija.

"Ako se to i desi, da li postoji pomagalo da ovaj pas može kvalitezno da nastavi da živi? Ovim povodom su kontaktirani veterinari širom Evrope, a prognoze su neizvjesne. Ističem da se štenac živ ne čuje, a možemo samo da pretpostavimo kakve ga muke muče", priča Zoranović.

Na društvenim mrežama je objavljeno da je štene pogođeno sačmom prilikom napada na ovce na zubačkom imanju Miodraga Vreteničića, koji je inače generalni sekretar Kinološkog saveza Crne Gore. Vreteničić koji je trenutno na službenom putu u inostranstvu, kazao je “Vijestima” da mu “apsolutno nije bila namjera“ da ubije ili rani psa,već da odbije napad grupe pasa na ovce na imanju.

"Ja sam kinološki sudija i ni na kraj pameti mi nije da ubijam pse. da sam to zaista htio, upotrijebio bih krupnu sačmu, a ne sitnu, koju sam u ranim jutarnjim satima, dok još nije razdanilo, ispalio iznad tri psa koji su napali ovce. Činjenica je da je ta sačma pogodila štene, da sam prišao štenetu i pozvao komšiju čiji je, predao mu ga i rekao da ću platiti troškove liječenja i da ga povede veterinaru, i snosim sve troškove liječenja", rekao je Vreteničić.

Foto: Facebook.com

U kontaktu sa “Vijestima”, dr Čabarkapa je rekla da ju je Vreteničić zvao i rekao da če platiti sve troškove liječenja. U srijedu, štene je nakon ranjavanja umjesto kod veterinara, završilo u džaku, i bačeno niz liticu nekih pola kilometra od tunela Ćafe, gdje su ga poslije mnogo muka pronašle volonterke “Prijatelja životinja”. U objavi na Fejsbuku, ukazano je da je vlasnik ostavio psa nakon što nije uspio da dobije veterinarsku pomoć.

"Naglašavam da ne znam ni ko je vlasnik psa, niti ko je gospodin Vreteničić, nikakav kontakt nisam imala, i zato ne mogu da spekulišem ko je bacio psa niz liticu. Obaviještena sam o slučaju anonimnom dojavom ljudi koji su sve to vidjeli. Prvo je navedeno da je bačen u kontejner, pa smo obilazile kontejnere, i nekako smo ga uz silne peripetije našli niz liticu. Niko od nadležnih se nije potrudio da se ovo kvalitetno riješi, a nemoguće je da ovo nije viđeno na društvenim mrežama", zaključila je Zoranović.

Foto: Facebook.com

Radio Tivat ranije je objavio da je pas vlasništvo Vreteničićevog komšije Darka Vukovića.

U originalnoj objavi koja se pojavila na fejsbuku, vlasnik je navodno svog psa bacio sa litice nakon razgovora sa veterinarom Goranom Medojevićem, koji mu je navodno rekao da se psa "otarasi".

Medojević je za Radio Tivat negirao navode da je nagovarao vlasnika da sve zataška i da se otarasi psa, kazavši da je jedino istina da ga je savjetovao da ne podnosi tužbu, zbog kako je kazao, dobrosusjedskih odnosa.

„Ništa nisam pokušao da zataškam, već sam rekao nemoj da tužiš zbog komšijskih odnosa jer ćete produbiti nevolju. On ga je držao u gepeku u džaku i nije ga ni pokazivao. Kada sam mu rekao daj da mu obradim rane, u međuvremenu je naišao komšija od toga ko je pucao i on se uplašio, zatvorio gepek i otišao. Šta se dalje dešavalo, ja nemam pojma. To vam je jedina istina iza koje stojim i koju sam rekao veterinarskoj inspektorki“, izjavio je Medojević za tivatski radio.

