Uznemirujući video: Danilovrgrađanin napao novinarku Milicu Minić

Novinarka portala "Standard" i "A1" televizije Milica Minić, napadnuta je kada je na barskoj plaži Ratac, došlo do prvo sporečkanja a onda i fizičkog napada od strane Danilovgrađanina Gorana Kaluđerovića, prenosi portal "Standard".

Do nesporazuma je došlo navodono zbog toga što je Kaluđerović puštao glasnu muziku, ali ju je stišao nakon što ga je Minić zamolila.

Međutim Kaluđerović je ponovo pojačao, i kasnije kada je prijatelj Minić pošao da ga pita, došlo je do svađe, psovanja a onda i fizičkog napada.

Kaluđerović je kamenjem gađao Minić, a onda joj je prišao, bacio na tlo i savio ruku, kako bi joj uzeo mobilni telefon kojim je ona htjela da snimi njegovo ponašanje, navode se na portalu "Standard".

UPOZORENJE UZNEMIRUJUĆI VIDEO SADRŽAJ

Novinarka je tom prilikom povrijeđena, a u barskoj bolnici joj je konstatovana povrijeda ruke, kao i posjekotina na boku.

Cio događaj se dogodio 19. avgusta, a Danilovgrađanina je policija uhapsila isti dan kada je protiv njega podignuta prijava.

Nakon tri dana je pušten da se brani sa slobode.

"Isprva nijesam bila zainteresovana da ga prijavljujem jer mi je prioritet bilo moje zdravlje i nije mi na pamet padalo da se bavim birokratijom i šetam po policijskim stanicama, ali kad sam došla sebi i kada mi je do glave 'doputovalo' da već 10 godina, gotovo svakodnevno, i sama izvještavam o nasilnicima koji u policijskim saopštenjima ostaju sakriveni iza inicijala, pa ih zaboravljamo brže - bolje, do neke naredne žrtve, vjerujem da je red da, sa svoje pozicije, bez straha od odmazde, pokažem sliku i glasno kažem 'Ovo je čovjek koji me je napao'. Ovo je moja dužnost, posebno imajući u vidu da ono što se meni desilo nije ni najmanji djelić svega što i žene (i muškarci) trpe svakog sata u našoj Crnoj Gori. Kad bi svako uspio da snimi makar dvije sekunde svakog napada, bili bismo rekorderi u proizvodnji horor dokumentaraca. Kako to nije slučaj, iz srca vas molim da ne ćutite i da ne trpite nikoga i ništa. Niko ne smije ni vas. Tako ni meni ne pada na pamet da istrpim ni ovoga ni bilo kojeg drugog Gorana Kaluđerovića", kazala je Minić za portal "Standard"

