Vanja Ćalović Marković neće u trku za predsjednika Crne Gore

Izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković odbila je predlog tzv. građanske opozicije da bude kandidat za predsjednicu države, saznaju “Vijesti”.

Izvor “Vijesti” blizak građanskoj opoziciji kazao je da je Ćalović Marković u neformalnom razgovoru sa jednim od lidera ostala nedorečena kada je u pitanju kandidatura, dok izvori bliski direktorki MANS-a tvrde da se o tome nije razgovaralo.

Javni servis ranije je objavio da opozicija vodi pregovore sa Ćalović Marković da bude nestranački kandidat na izborima za predsjednika države.

Ćalović Marković je sredinom decembra u emisiji “Direktno” na Televiziji Vijesti kazala da ne želi da se bavi politikom.

“Mnogo puta sam rekla da nemam političke ambicije. Ne želim da se bavim politikom. Ja želim da se bavim otrkivanjem korupcije i organizovanog kriminala”, kazala je ona tada, komentarišući spekulacije da bi mogla biti kandidat opozicije za šefa države.

Konačan rasplet oko opozicionog kandidata mogao bi se desiti naredne sedmice, kada će se predstavnici tzv. građanske opozicije sastati kako bi razgovarali o predsjedničkim izborima. Sastanak, koji bi trebalo da se održi naredne nedjelje, organizovaće lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, a na razgovore će, kazao je jedan od sagovornika “Vijesti”, biti pozvan i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

“Očekujemo da se Bečić pojavi na sastanku jer bi od njegovog dolaska mogao zavisiti i dogovor o zajedničkom kanidatu za predsjednika. Neozbiljno je tražiti dogovor a ne učestvovati u razgovorima, i zbog toga od Bečića očekujemo da pokaže političku ozbiljnost”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Bečić je u četvrtak saopštio da on ne želi da učestvuje u dogovorima o nestranačkom kandidatu građanske opozicije. On je tada pozvao opoziciju da se dogovori u roku od 15 dana, navodeći da će podržati nestranačkog kandidata koji nije “ideološki ostrašćen niti da je nekada bio u lopovskim vladama Mila Đukanovića”. Bečić je tada poručio i da, ukoliko opozicija ne predloži zajedničkog kandidata, on “ima petlju da se suprotstavi bilo kome pa i Đukanoviću”.

