Velika plaža: Do kućica, preko rupa i kaljuga

Makadamski put od mosta na Bojani do kupališta Ivana u zoni desnog ušća danima je pod vodom, što prilaz vikendicama na desnoj obali rijeke čini skoro nemogućim. Vlasnici kućica i ribari negoduju i upiru prstom u Morsko dobro, ali u tom javnom preduzeću podsjećaju da je planirano tamponiranje puteva u zaleđu Velike plaže za ovu godinu obavljeno 22. juna.

Mahmut Karastanović iz nevladine organizacije “Bojana” kazao je da je put često pod vodom, posebno prvih dana i sedmica nakon obilnih kiša.

“To su kaljuge, na pojedinim mjestima i prava jezera. Ne može se ni pješke, a teško je i kolima. To je avantura nakon koje je jedino sigurno da ćete do kućice doći mokri i isprljane obuće i odjeće, o autima da i ne govorimo”, rekao je on.

Dodaje da je tim povodom razgovarao sa funkcionerima Morskog dobra.

“Naša NVO je našla privatnika koji je tražio hiljadu eura da put pospe šljunkom, ali Morsko dobro nam nije odobrilo ta sredstva”, kazao je Karastanović.

U Morskom dobru ističu da je taj lokalitet pod zaštitom prirode, zbog čega je za sve aktivnosti na saniranju puteva u zaleđu Velike plaže neophodna saglasnost Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Pojašnjavaju i da problemi na prilaznim putevima u zaleđu nastaju kada obilne padavine podignu nivo Bojane i podzemnih voda, koje ih potom preplave.

“Putevi nemaju kanale niti cjevaste propuste koji bi omogućili odvodnjavanje. U takvim uslovima, izloženi su konstantnom saobraćaju, usljed čega dolazi do oštećenja i nastanka udarnih rupa u kojima se voda zadržava, što dalje prouzrokuje oštećenja većih dimenzija”, kazali su iz Morskog dobra “Vijestima”.

To preduzeće od 2016. godine radi na održavanju prilaznih puteva na Velikoj plaži i do sada su za te poslove, kako su kazali, izdvojili oko 45.000 eura.

