Veljković DPS-u: Živi smo svjedoci vašeg mota "ako ne kradeš od države, kradeš od sopstvene porodice"

Teško je polemisati sa partijom čiji je prioritet iz godine u godinu, od izbora do izbora izgradnja bloka II TE i toplifikacija Pljevalja. A toga nema pa nema. Ovdje nešto nije u redu sa prostom logikom. Ili ste nas varali ili ne razumijete šta znaci riječ prioritet, saopštio je danas Branislav Veljković, predsjednik Opštinskog odbora (OO) SDP Pljevlja.

On je reagovao na saopštenje Demokratske partije socijalista (DPS) u kome je između ostalog saopšteno "da je SDP vodila odgovornu politiku, CG bi odavno imala drugi blok TE Pljevlja".

"Od vas smo možda ipak očekivali nešto veću elokventnost ili barem razumjevanje riječi koje koristite. Mi znamo da stare navike teško umiru. Živi smo svjedoci vašeg mota: "ako ne kradeš od države, kradeš od sopstvene porodice". DPS elitne grupe navikle su da misle kako im njihovo herojsko predvodjenje gradjana Crne Gore dozvoljava da sami sebe širokogrudo nagradjuju iz državne kase nastavljajući poharu prirodnih bogatstava ne hajući za posledice", istakao je Veljković.

On je dodao da su nas umjesto pobjede demokratije i progresa sustigli siromaštvo, socijalna i ekološka katastrofa.

"Priznajemo da smo predugo bili vaša savjest, jedini glas razuma koji je u mnogome smanjio pljacku i šerupanje države, dok smo sa vama bili u vlasti. Priznajemo da smo spriječili prodaju termoelektrane i poharu EPCG, da smo sačuvali "suzu Evrope" od izgradnje energetskih objekata i kapaciteta koji su mogli ugroziti prirodna i kulturna dobra od medjunarodnog i nacionalnog značaja ( to se prije svega odnosi na dobra pod zaštitom UNESCO), priznajemo da smo se borili i nastavićemo da se borimo protiv vaše ekonomije pohare koju ni okupatori ne sprovode: njima profit a narodu dugovi", rekao je Veljković.

On je obećavo da će njegova partija spriječiti dalju poharu pljevaljskih i crnogorskih šuma i da će učiniti sve da građanima Pljevalja vrate vjeru u bolje sjutra, jer kako tvrdi nema te satisfakcije ni moralne ni materijalne koja im se može ponuditi uzevši u obzir visoku ekološku cijenu koju su već platili.

"Vi ste im i pred prošle izbore obećavali toplifikaciju i čistiji vazduh, nova radna mjesta i šansu za mlade. Preuspijeli ste samo u projekcijama smanjenja broja stanovnika jer ste ih prevazišli i vratili na broj stanovnika od prije jednog vijeka. Hipoteke kao Damoklov mač su izgleda postale partijski i lični nou hau vaših kadrova. Pošto od vas nismo dobili odgovore na konkretna pitanja već politički pamflet u kome optužujete SDP za sve grijehe ovoga svijeta, priznajemo i da smo griješili jer smo vjerovali da možemo da vas promjenimo. No za to je preduslov sopstveno oslobadjanje od opterećujuće prošlosti. I to je nešto što morate učiniti sami. Jer ovakvi kakvi ste sigurno nemate političku budućnost. Pljevljima su potrebne promjene, a promjene ne donose ljudi koji su promjenili misljenje, već novi ljudi", rekao je Veljković.

