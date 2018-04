Veljoviću su na sve strane subverzivni elementi

Niko iz crnogorskih državnih institucija nije juče ni potvrdio ni demantovao tvrdnje sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost (VNB) Veselina Veljovića koji je preksinoć optužio neidentifikovane države regiona da protiv Crne Gore vode specijalni rat. On nije upotrijebio taj izraz ali, po definiciji, specijalni rat podrazumijeva neprijateljske aktivnosti jedne države, ili više njih, prema drugoj državi što po ciljevima odgovara ratu. Specijalni rat ne uključuje element neposrednog oružanog sukoba, ali je direktna akcija zamijenjena širokim rasponom ekonomskih, obavještajnih, propagandnih i sličnih operacija kojima se ciljana država nastoji uništiti ili oslabiti kroz subverziju.

Upravo je Veljović rekao da to neke države regiona čine Crnoj Gori.

“Mi imamo saznanja i informacije da su kriminalne strukture iz Crne Gore, a vjerujem i iz nekih drugih država, povezane sa vojnim i paravojnim strukturama, kriminalnim i parakriminalnim strukturama i nekih drugih država regiona. Da su vrlo često u bliskim konekcijama sa pojednim političkim strukturama i nekim drugim subjektima i da pokušavaju u Crnoj Gori određenu situaciju destabilizovati. Ja ću vas podsjetiti da u Crnoj Gori u zadnje dvije godine određene strukture, i u Crnoj Gori i van Crne Gore, pokušavaju destabilizovati Crnu Goru u vojnoj, političkoj, ekonomskoj, u svim drugim segmentima”, kazao je Veljović preksinoć televiziji Al Jazzira.

Na pitanja novinara te televizije da kaže koje su to zemlje i da li sarađuju sa Crnom Gorom, on je odgovorio: “Pa, mi sarađujemo sa tim državama u nekim situacijama i nekim slučajevima ta bi saradnja svakako mogla biti bolja... Na sceni je pokušaj destabilizacije institucija, obesmišljavanja pozitivnih procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori. Možda to nekima i u političkim i u kriminalnim strukturama odgovara. I, naravno, imaju oni podršku i od određenih medija, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionalnom kontekstu, i nevladinog sektora koji obesmišljavaju pozitivne procese u Crnoj Gori...”

Novinar ga je ponovo pitao koje su to zemlje i može li se uticati da se to spriječi, on je odgovorio: “Ne bih sada komentarisao pojedinačno. Mi imamo u okviru sektora bezbjednosti konkretne i precizne informacije o tome, ali to je za neku drugu priliku svakako.”

Upitan da li Crna Gora može da utiče na tu zemlju zbog koje ima problem, Veljović je odgovorio: “ Može. Mi to imamo u našim redovnim bilateralnim kontaktima, znate. Sjedište ovih kriminalnih struktura u Crnoj Gori je u državama okruženja, u državama regiona. Oni dobijaju inpute od kriminalnih struktura iz država okruženja i država regiona i samo sprovode njihove aktivnosti u kriminalnim obračunima”.

Duge cijevi juče na ulicama Podgorice, bezbjednost je stabilna Foto: Luka Zeković

Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, koji je takođe učestvovao u toj emisiji, bio je zatečen onim što je Veljović rekao.

“Ja prvi put čujem, a gospodin Veljović nije bilo ko, on je sekretar VNB, da postoji ta veza između organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori sa vojnim i drugim strukturama, pa i političkim strukturama iz okruženja. Mislim da je ovo ekskluzivno rečeno danas prvi put. Ja za to ne znam... Ako je to zaista tačno, treba dobro da nas zabrine”, kazao je Danilović i podsjetio da Crna Gora posljednjih dvadeset godina javno govori da ima najbolje odnose u regionu sa svima.

Nakon što je Danilović izrazio čuđenje zbog onoga što je izjavio, Veljović je promijenio priču.

“Kada sam govorio o genezi organizovanog kriminala, onda sam uzeo period od raspada ex Jugoslavije i zadnjih dvadeset i nešto godina. U tom periodu, pa do današnjih dana, govorio sam o stvaranju organizovanih kriminalnih grupa i njihovoj vezi, ne o aktuelnom periodu, nego o tom prethodnom periodu... Vjerujem da je to ne samo stručnoj nego i ‘laičnoj’ javnosti jasno i da to ne treba dodatno pojašnjavati“, revidirao je Veljović stavove na kraju tog intervjua.

Vijesti su juče pitale Agenciju za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Odjeljenje za vojno-obavještajne i bezbjednosne poslove u Ministarstvu odbrane ko hoće da destabilizuje institucije Crne Gore, jer se Veljović pozvao na konkretne informacije koje sektor bezbjednosti ima i, ako je to tačno, šta su uradili da to spriječe.

Direktor ANB Dejan Peruničić i šef vojne bezbjednosne Miljan Perović pitani su zbog čega o ovako ozbiljnom ugrožavanju i destabilizaciji institucija Crne Gore i, sudeći po Veljovićevim izjavama, neprijateljskom djelovanju nekih zemalja regiona, medija i NVO ćute i zašto se o ovako ozbiljnoj situaciji u kojoj je država prvi put javno čuje od sekretara VNB Veljovića nijesu juče odgovorili. Ni premijer Duško Marković juče nije odgovorio na pitanje “Vijesti” i ostalo je nejasno da li je Veljović nastupio javno i iznio te ozbiljne probleme u dogovoru i uz odobrenje institucija koje su zadužene za bezbjednost države.

Odgovor nije stigao ni od vlada nekoliko zemalja regiona koje su “Vijesti” pitale da li se osjećaju prozvanim.

Danilović: Biće skandal i sramota ako se ovo prećuti

Danilović je juče “Vijestima” rekao da će biti skandal ako se to što je Veljović kazao prećuti.

“Prvi put sam čuo zvaničnu ocjenu da je organizovani kriminal u Crnoj Gori potpomognut, skoro dirigovan, i od zvaničnih vojno obavještajnih, dakle državnih, krugova iz regiona. Priznajem da nijesam očekivao takvu ocjenu i bio sam iznenađen. Biće veliki skandal i sramota međudržavnog, regionalnog karaktera ako se ova izjava prećuti. To ne smije i ne može biti paušalna i nespretna izjava jer je saopštio sekretar VNB”, kazao je Danilović.

On je rekao da će, ipak, preskočiti te Veljovićeve ocjene.

“Jer su nevjerovatne i ništa ne znače. Ipak, ako nam o glavi rade vojne strukture nekog od susjeda, onda je to skoro objava rata”, kazao je on.

Danilović je kazao da su “kavački” i “škaljarski” klanovi “naših ruku djelo”.

“Posljedica isprepletanosti državnih institucija i mafije i neozbiljno je seliti odgovornost na region. Izjava sekretara Veljovića je užasno zapaljiva i nesrećna ili je, ako u njoj ima istine, razlog za uzbunu u državi. Dakle, moramo čuti koja nam to država iz našeg regiona radi o glavi ili da se, uz nužnu odgovornost, izvinimo javno svakoj od njih”, kazao je on.

“Građani nijesu zabrinuti za bezbjednost, turisti dolaze”

Veljović je rekao da je Crna Gora stabilna i bezbjedna država i jedna “uspješna balkanska priča”.

“Bezbjednosna situacija je u kontinuitetu stabilna. VNB je na jednoj od zadnjih sjednica reklo da je zbog posljednjih kriminalnih događaja bezbjednost u Podgorici bila narušena, ali se isto tako mora reći da je brzom i efikasnom akcijom policije, tužilaštva i drugih nadležnih organa došlo do rasvjetljavanja krivičnih djela koja su bila u povodu elementi zbog čega je takva ocjena, na političkom nivou Vijeća, saopštena i sada možemo reći da je situacija u Crnoj Gori stabilna i bezbjedna”, kazao je Veljović u tom intervjuu.

“Mislim da je ovo pitanje u konkretnom slučaju predimenzionirano”, kazao je Veljović.

On ne misli da su građani zabrinuti zbog bezbjednosne situacije.

“Ja se ne slažem sa ocjenom da su naši građani u toj mjeri zabrinuti. Svih ovih godina u Crnoj Gori su prisutni turisti iz svih destinacija svijeta. Crna Gora je bezbjedna turistička destinacija. Nema nikavih značajnijih problema”, kazao je on.

Ozbiljno je kad NVO i mediji stalno destabilizuju državu

Istraživačica u Institutu alternativa Dina Bajramspahić kazala je juče da se u Veljovićevom intervjuu nije mogao saznati nijedan konkretan rezultat u borbi protiv organizovanog kriminala.

“On pominje da ih ima, ali ne otkriva koji su. Ipak, uspio je da istakne da su najveći problem destabilizatori Crne Gore potpomognuti nevladinim organizacijama. Dakle, nijesu problem eksplozije, ubistva usred bijela dana, kriminalni klanovi... To je sve normalno i postoji u drugim državama. Ali NVO i mediji, koji uporno neće da vide uspjehe Vlade, ogroman su problem koji on mora da pomene u emisiji o organizovanom kriminalu. Tek sad treba ozbiljno postaviti pitanje stabilnosti Crne Gore kad je NVO neprestano destabilizuju i predmet su pune pažnje premijera, novog predsjednika države i čak sekretara VNB”, kazala je ona.

Zoran Miljanić smatra da je bezbjedonosni sistem ozbiljno zapušten i narušen već duže vrijeme.

“Ovo je optužba koja, ako ne bude objašnjena i obrazložena, može da izazove ozbiljne probleme u odnosima. Postojanje organizovanih kriminalnih grupa i njihova bliska saradnja u regionu je nepobitna činjenica, ali njihova povezanost sa vojnim, paravojnim i političkim strukturama zemalja regiona je ništa drugo do oblik specijalnog rata uperenog protiv Crne Gore. Onda je to ozbiljan problem koji traži hitnu reakciju najodgovornijih zvaničnika i obraćanje javnosti u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti sadržanih u ovakvim izjavama”, kazao je Miljanić.

