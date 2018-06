Vešović sjedi u Fondu PIO od kojeg mu NVO dobija godišnje oko 500.000 eura

Predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović je član Upravnog odbora (UO) Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), koji penzionerskoj organizaciji po raznim osnovama uplaćuje prosječno oko 500 hiljada eura godišnje.

Za Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) Vešović nije u konfliktu interesa, iako učestvuje u usvajanju budžeta Fonda PIO, koji se finansira iz državnog novca i čiju potrošnju niko ne kontroliše.

“Ova Odluka Agencije odlično pokazuje koliko ova institucija banalizuje proces utvrđivanja i dokazivanja sukoba interesa. Ona se uopšte ne bavi sadržajem Ugovora između Fonda PIO i Saveza penzionera, kao ni njihovim dokumentima, “ kaže Ana Đurnić (Institut alternativa).

Nevladinoj organizaciji “Savez udruženja penzionera CG” je, u posljednjih 10 godina iz Fonda uplaćeno 4,8 miliona eura. Oni, međutim, objašnjavju da je to učinjeno na osnovu odluka Upravnog odbora.

“Potrošnja sredstava u zavisnosti od namjene vrši se na osnovu Odluka Upravnog odbora Fonda i shodno Zaključcima Vlade Crne Gore, a na osnovu sklopljenih ugovora o nabavci zimnice za potrebe penzionera”, piše u odgovoru Fonda PIO.

“Iz Ugovora i Statuta Fonda PIO, kojih nema u dokaznim materijalima iz kojih je ASK izvukla zaključke i donijela Odluku u ovom predmetu, moglo bi se vidjeti da li je gospodin Vešović odlučivao o dodjeli novca samom sebi i time se našao u sukobu interesa, te prekršio Zakon o sprečavanju korupcije”, dodaje za “Vijesti” aktivistkinja IA.

Drugačije parametre u odlučivanju o sukobu interesa ASK je koristila kada je odlučivala o slučaju članice Savjeta ASK Vanje Ćalović-Marković, gdje je bio sporan njen status u Savjetu zbog projekta Evropske unije.

Iz ASK-a od 20. juna nijesu odgovorili zašto se ove dvije odluke bitno razlikuju, uzevši u obzir da je projekat MANS-a finansiran iz EU sredstava, dok NVO Savez penzionera novac dobija direktno iz Fonda PIO, u čijem UO sjedi Vešović.

Agencija je u postupku ispitivanja mogućeg Vešovićevog konflikta interesa utvrdila da je kao javni funkcioner kršio Zakon o sprečavanju korupcije jedino u dijelu što je primao 350 eura naknade u UO Fonda PIO i platu od 721 euro u NVO Savez udruženja penzionera, koju nije prijavio.

ASK u odluci nije utvrdio da je Vešović prekršio zakon zbog skrivanja imovine ili zbog toga što je istovremeno sa javnom funkcijom predsjednik pravnog lica (NVO), kao što je ranije bio slučaj sa bivšim članom Savjeta Javnog servisa Goranom Đurovićem.

“Utvrđuje se da je Branko Vešović... kao javni funkcioner prekršio član 12 stav 5 Zakon o sprečavanju korupcije, na način što je kao predsjednik NVO Savez udruženja penzionera CG... ostvario prihod u iznosu 721 euro za period januar-decembar 2017. godine”, piše u odluci Agencije.

Taj član zakona propisuje da “po osnovu članstva u organima upravljanja ili nadzornim organima... javni funkcioner ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu”. Međutim, isti član propisuje da “javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica”.

Zakon o sprečavanju korupcije takođe propisuje da je javni funkcioner “obavezan da tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne... prijavi Agenciji”.

“Očigledno kršenje Zakona o sprečavanju korupcije koje proizlazi iz Odluke ASK, jeste to da gospodin Vešović nije tačno i potpuno prijavio prihode u svom imovinskom kartonu, što povlači njegovu prekršajnu odgovornost. Međutim, to kršenje Zakona Agencija ne konstatuje”, navodi Ana Đurnić.

U spornoj odluci se takođe kao dokazi koje je izvela u postupku ne navode nadležnosti UO Fonda PIO, niti ugovori i Odluke po osnovu kojih je novac dodjeljivan Vešovićevoj NVO.

Iz ASK nijesu objasnili kako Vešović kršio Zakon i po ostalim tačkama, ali ni da li su razmatrali druge dokaze.



Vešović se pravda sekretaricom, ASK rekao da je nevin

Vešović je u Agenciji kazao da je njegova sekretarica u Savezu udruženja penzionera CG prilikom popunjavama Izvještaja o prihodima i imovini “greškom zaboravila da prijavi” prihode u toj NVO. U odluci ASK se navodi da je Vešović tokom postupka izjavio kako smatra da nije javni funkcioner.

On je “Vijestima” kazao da još nema informaciju da li je i kako sankcionisan zbog kršenja Zakona, ali da to treba, kako je rekao, da riješi Fond PIO.

Kazao je da nije u konfliktu interesa time što je član UO Fonda, što je, smatra, potvrdila i Agencija. Tvrdi da će postupiti po odluci Fonda PIO.

UO Fonda PIO, između ostalog, inicira postupak za imenovanje i razrješenje članova tog tijela. Oni, međutim, nijesu odgovorili da li će UO inicirati Vešovićevo razrješenje, već su istakli da utvrđivanje konflikta interesa članova tog tijela nije u nadležnosti te institucije.



Samo sprovodimo program Vlade

U Fondu PIO tvrde da godinama sprovode aktivnosti na realizaciji Socijalnog programa Vlade Crne Gore, a za potrebe penzionerske populacije. “Ove aktivnosti obuhvataju: dodjelu jednokratnih socijalnih pomoći, sufinansiranje stambene izgradnje za socijalno najugroženije korsnike penzije, opremanje i renoviranje klubova penzionera, nabavku zimnice pod povoljnjim uslovima, kao i organizaciju odmora i oporavak u hotelu ‘PIO’ u Ulcinju i ‘Gorske oči’ na Žabljaku”, piše u odgovoru Fonda.

Tvrde da su u periodu od 2008. do 2018. godine NVO Savezu udruženja penzionera transferisali su sredstva u iznosu od 4.886.913,43 eura, a na ime jednokratnih socijalnih pomoći, na ime sufinansiranja nabavke zimnice pod povoljnijim uslovima i drugo. Oni, međutim, nijesu precizirali na šta se odnosi “i drugo”.

