Veterinari usmrtili 56 ovaca i jagnjadi zaraženih kju groznicom

Veterinari iz privatne veterinarske ustanove “Montvet” juče su na Veljem brdu izvršili eutanaziju 56 ovaca i jagnjadi, koja su bila zaražena kju groznicom.

Životinje, koje su bile vlasništvo stočara Vanje Koprivice, eutanazirane su na imanju njegovog komšije Boška Brkovića.

Koprivica je kazao “Vijestima” da je 56 grla bilo odvojeno za eutanaziju, a 36 grla, koja su takođe odvojena iz stada, je oboljelo i njima će biti ponovljene analize.

On je istakao da je pretrpio veliku štetu, te da se nada da će nadležni “pokazati razumijevanje”, s obzirom da je i gazdinstvima koja su ranije imala slučajeve kju groznice, šteta nadoknađena.

Koprivica je naglasio da su ga prethodnih dana posjećivali iz Veterinarske uprave i davali savjete da nosi zaštitne maske i da se drugi ljudi ne približavaju stadu.

“Nadam se da smo potpuno bezbjedni, mada taj virus je opasan. Sreća je što nije aktivan, ali 500 dana može da bude tu...”, kazao je Koprivica.

Njegov komšija Boško Brković istakao je da je to stado od Rogama do Mareze paslo na svakoj livadi, te da je zabrinut da bi to moglo uticati na zdravlje mještana.

“Nemoguće je da nekoga ne interesuje da ja ne smijem da se pojavim narednih 500 dana na svojoj livadi...Ja tu dolazim vikendom, ali ima ljudi koji tu žive”, kazao je Brković. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove naredila je vlasniku preduzimanje svih mjera, kako bi se opasnost od širenja bolesti na druge životinje u stadu koje posjeduje, svela na najmanju moguću mjeru.

„Oboljele životinje su odvojene od zdravih, zabranjeno je kretanje cijelog stada i date preporuke i za ostale mjere na gazdinstvu. Slučaj je prijavljen... Institutu za javno zdravlje. Vlasniku i članovima njegove porodice date su i preporuke na koji način treba da se brinu o bolesnim životinjama, kako bi se rizik od prenosa bolesti na ljude, takođe, sveo na najmanju moguću mjeru“, saopšteno je iz Uprave.

Epizootiološko istraživanje se, navode, nastavlja, sve dok se ne utvrdi da je bolest potpuno suzbijena. Iz Uprave navode da je lokaciju na kojoj će biti zbrinute eutanazirane životinje odredila lokalna samouprava.

Ovo nije prvi slučaj kju groznice u Crnoj Gori, već se od 2013. pojavljuju sporadično. U prva dva mjeseca tekuće godine na četiri farme u Nikšiću otkrivena je kju groznica, gdje su od bolesti uginula dva grla, a 20 je eutanazirano.



Bolest se kod ljudi manifestuje visokom temperaturom

Iz Instituta za javno zdravlje je ranije “Vijestima” saopšteno da je kju groznica akutno bakterijsko oboljenje koje se kod ljudi manifestuje visokom temperaturom.

“Početak može da bude iznenadan, praćen drhtavicom, glavoboljom, slabošću, malaksalošću i teškim obilnim znojenjem. Postoje velike razlike u težini kliničke slike i trajanju oboljenja. Infekcija može da prođe i bez kliničkih manifestacija...” rekli su iz Instituta.

Iz Instituta su tada saopštili da se oboljenje prenosi širenjem bakterija koje se nalaze u prašini, sa površina zagađenih placentnim tkivom, porođajnim tečnostima i izlučevinama inficiranih životinja. Kazali su da se bolest prenosi i direktnim kontaktom sa životinjama ili preko vune, dlake, ali i odjeće inficiranih ljudi.

Preporučili su da se ograniči pristup kravama, ovcama i laboratorijama u kojima se nalaze potencijalno inficirane životinje i da se koristi termički obrađeno mlijeko.



Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)