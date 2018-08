Vidaković: Problem bolnice Meljine sadašnja vlast naslijedila od DPS-a

"Da kumovske veze, organizovana grupo kriminalaca, i to ne kakvih bilo, nego kriminalaca po sopstvenom priznanju, ne mogu održavati vlast, lijepo ste se uvjerili kad smo vas pobijedili na lokalnim izborima u Herceg Novom, kada vam ni kum Svetozar nije mogao pomoći da ostanete na vlasti u ovoj opštini", navodi se u reagovanju odbornika Demokrata Herceg Novi, Miladina Vidakovića, na jučerašnje saopštenje DPS-a HN .

Vidaković je saopštio da DPS iz stanja "apsolutne bespomoćnosti" nije izašao ni nakon izbora i dodaju da je jedan od najvećih problema DPS "nesposobnost da sruši vlast u Herceg Novom, Budvi i Kotoru".

"Na koje sve načine niste pokušavali... Niste pokušavali demokratski, kulturno i civilizovano, ali zato na sve druge načine jeste. Upornim blaćenjem, klevetama, napadima, praćenjima, slanjem pisama građanima Novog. Srećom, ta vam se vrsta upornosti i doslednosti u besprizornostima i izopačenostima u Herceg Novom nije isplatila. A neće se ni isplatiti zato što vam je lider počeo da gubi politički kompas. A vidimo da ni vama ne ide bolje, pošto vam nijedna zamisao ne polazi za rukom", stoji u saopštenju.

DPS-u poručuje da "ako sindrom izgubljenog političkog kompasa nije prelazan sa vašeg lidera na vas, vi ste onda neopjevani licemjeri".

"Zamislite tog licemjerja: vi, koji ste prouzrokovali problem, koji ste doveli zaposlene u bolnici Meljine u užasan socijalni položaj, sada naglo zabrinuti nad njihovim sudbinama, tražite od Opštine da učini ono što bi trebalo da učini Vlada. Valjda vam je jasno da time priznajete da Opština bolje rješava probleme iz nadležnosti Vlade od same Vlade. Hvala vam na tome. Opština je predložila Zaključak jedino održiv u ovom trenutku, a to je da Vlada preuzme finansiranje zaposlenih, jer je to u njenoj nadležnosti, i na taj način spasi Bolnicu. To je i jedino moguće rješenje koje su podržali i sami zaposleni. A vi ste ti koji ste se, neglasanjem za predložene zaključke, svrstali na stranu protiv interesa Bolnice i zaposlenih", navodi se u saopštenju.

Izjava koju su pročitali, tvrdi Vidaković, jedna je od najskandaloznijih iako su se "naslušali skandaloznih izjava čelnika DPS-a".

"O problemu bolnice Meljine govorite kao da ga sadašnja vlast nije naslijedila od vas. Za vas se problemi sada gomilaju, a nisu se gomilali dok ste vi sa partnerima koje vam je dodelio Marović upravljali Herceg Novim i sve ove probleme stvarali. Stoga, odlazite već jednom, nesposobna družino Svetozara Marovića, ali prethodno vratite ono što ste oteli radnicima bolnice Meljine", zaključuje se u saopštenju hercegnovskih Demokrata.

