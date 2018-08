VIDEO Nastavak policijske akcije: Pronađen "Kalašnjikov", "Tompson" i municija

Službenici Specijalnog policijskog odeljenja su u okviru nastavka akcije u kojoj je do sada osumnjičeno 19 lica i u vezi čega je juče održana pres konferencija, došli do operativnih podataka koji su ukazivali na to da se kod jednog člana kriminalne organizacije, koji je uhapšen 15.08.2018. godine, nalazi skriveno automatsko vatreno oružje i to dvije automatske puške, marke Tompson i tzv. kalašnjikov, i izvjesna količina municije, saopšteno je iz Uprave policije.

JWPlayer video mesto

16. avgusta je u Podgorici izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi jedan od članova kriminalne organizacije i tom prilikom ispred ulaza u garažu, zakopano u zemlji, pronašli su i privremeno oduzeli:

automatsku pušku ruske proizvodnje tzv. kalašnjikov bez okvira i municije;

automatsku pušku marke Tompson sa okvirom u kojem se nalazila municija; i

okvir bez municije za automatsku pušku.

JWPlayer video mesto

Sve navedeno je bilo zapakovano u najlonske kese i oblijepljeno izolir trakom.

JWPlayer video mesto

Sumnja se da je pronađeno vatreno oružje po planu kriminalne organizacije trebalo da bude korišćeno za izvršenje najtežih krivičnih djela protiv života i tijela.

JWPlayer video mesto

Oduzeto oružje i municija biće upućeni u Forenzički centar radi vršenja odgovarajućih vještačenja i utvrđivanja da li je korišćeno prilikom izvršenja krivičnih djela iz prethodnog perioda, poručuju iz Uprave policije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)