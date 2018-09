Višesatna isključenja struje

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, bez struje će biti Ministarstvo odbrane, Mašinska škola, dio ulica Svetozara Markovića oko picerije Venom, Jovana Tomaševića i Vasa Raičkovića, a od devet do 15 sati Veruša, Mokra, Ubogi Do i Bukumirska jezera

539 pregleda 0 komentara

Foto: Shutterstock Autor: MINA