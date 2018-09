Višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Pljevljima dobiće Židovići, Krejino vrelo, Grevo, Ilino brdo, Mrzovići, Potrlica i ulice Deveta, Narodne revolucije, Ratnih vojnih invalida i Sretena Tošića.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, isključenja struje od 15 minuta, biće u području Bloka 5.

U Cetinju, od deset do 18 sati, kratkotrajna isključenja struje biće u Donjem polju, naselju Gruda, Podgranici, u dijelu ulica Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske i Balšića Pazar.

Od deset do 18 sati, kratkotrajna isključenje će biti i u rezidenciji Predsjednika države, Ministarstvu kulture, Štampariji, Policiji, hotelu Grand, Cetinjskom manastiru, Crnoj gredi, Obzovici, Vreli, Ugnji, Očinićima, Gluhom Dolu i Prekornici.

U Nikšiću, od devet do 15 sati, bez struje će ostati dio Ozrinića- Prlo, od devet sati i 30 minuta do 14 sati Jerinići.

Bez struje će, od devet do 13 sati, biti Vraćenovići, a od deset do 15 sati dio potrošača sa Trubjele.

U Baru, od devet do 13 sati, bez struje biće dio naselja Polje, kompletna Čeluga, Tomba, Zaljevo, Donje Zaljevo, potrošači oko Aragane i Kamenolomi.

U Budvi, od devet sati i 30 minuta do 12 sati, bez struje će biti dio naselja Čelobrdo.

U Kotoru, od devet do 12 sati, bez struje će ostati Gorovići.

U Tivtu, od šest sati do šest sati i 10 minuta, bez struje biće cjelokupno područje opštine Tivat.

U Ulcinju, od osam sati do 11 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sv. Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine i Reč, a od devet do 12 sati sela Zejnelovići, Kosići, Mide i Bojke.

U Andrijevici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje će biti Božiće i Kralje.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će ostati Tomasevo, Muslici, Glibavac, Pape, Grancarevo, Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk, Obod, Lijeska, Sokolac, Barice i Boljanina.

U Kolašinu, od deset do 15 sati, bez struje biće Ravni i Vrujca.

U Mojkovcu, od deset do 13 sati, bez struje ostati Bistrica.

U Plavu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Skić, Meteh, Jara, B.Polje, Korita, Prnjavor, Dio Plava (ul:Ređepagića), M.Selo, Bogajće, Đ.rijeka, Hoti, Vojno selo i Gropa itd.

U Pljevljima, od deset do 13 sati, bez struje će ostati naselje Deveta, a od 12 do 15 sati Odžak, Boščinovići, Katun, Maoče, Kordovina, Podkrajci, Lijeska, Bratosavina, Rasno, Njivice, Potpeć, Laz, Gornje Selo, Uremovići, Crnobori, Zekavice, Vilići, Alići, Kosanica, Krupice, Pandurica, Kotlajići, Čavanj, Pušonjski Do, Đurđević Tara, Lever Tara, Bitine, Glibaći, Ograđenica, Slatina, Morajice, Meki Do, Paćevina, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zajdni Do, Jelov Panj, Vaškovo i Premćani.

Bez struje će, od osam do 17 sati, biti Grevo, Mrzovići, Ilino Brdo i Rabitlje.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Bašča (Grižice).

U Žabljaku će, od devet do 18 sati, bez struje biti Krš, Palež, Stolac, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Jelina Gora, Gomile, Planinica, Studenca, Pogrežđe i Ponor.

U Šavniku, od osam do 16 sati, bez struje ostaće Timar, Dobra Sela, Mljetičak i Slatina.

