Višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.

U Kotoru će nova brojila dobiti Šišići, Škaljari, Prijeradi i Gorovići, a u Baru Mirošica 1 i 2, Partizanski put, Gorelac bb, Teslina 6.

U Podgorici će, zbog planiranih radova na mreži, od osam sati do 13 sati i 30 minuta, bez napajanja električnom energijom ostati željeznička stanica Golubovci, Goričani, Beglaci, Mojanovići, Krst Mojanovića, Vujačića Mahala i dio Balijača.

Od osam sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje biće dio Lješkopoljske ulice od “Hemka” prema kanalu i Berska ulica.

Bez struje će od devet do 14 sati ostati Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dijela Mahale, a od devet do 16 sati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

U Nikšiću će, od 12 do 17 sati, bez struje biti Crkvičko Polje, Žeično, Babići, Šarići Barni Do, Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Šćepan Polje (Carina), Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati i Kneževići (Lijepi Pod).

Od osam sati i 30 minuta do 16 sati, bez električne energije ostaće Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj i Jovan Do, a od devet do 15 sati Montex, Seline, Zaljutnica, Višnjića Do, Goslić "Jasikovica, (Bajov Kamen)" i Javljen.

Bez struje će, od osam do 15 sati, biti Brijeg, Šćepan Polje, Paklice i Šćepan Polje (Carina), a od devet do 14 sati dio Kličeva i dio bulevara 13 jul.

Od 11 do 14 sati struje neće imati dio Bršna.

U Baru će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Sustaš.

U Budvi će, od devet do 12 sati, bez struje biti dio naselja Prijevor, a od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, u trajanju od po 20 minuta, bez struje ostajaće Boreti, Ivanovići, Komgrap Ivanovići, Bečići, Rafailovići, Čučuci, Vještica i Jelgrad.

U Ulcinju će, od osam do 11 sati, bez struje biti dio Donjeg Štoja, Gornji Štoj i Ada Bojana, a od osam sati do 14 sati i 45 minuta dio naselja Nova Mahala iza vrtića „Solidarnost“.

U Kotoru, od devet do 13 sati, bez struje ostaće Kostanjica, a od devet sati i 30 minuta do 13 sati Stari Grad i dio potrošača kod Muzeja.

U Herceg Novom, od osam do 15 sati, kratkotrajno u trajanju do 15 minuta, bez struje ostajaće Bijela, naselja Žager, Dubravica i Todorović, Bijela Centar, Bijela Osnovna Škola, Dječiji Dom Mladost, Baošići i Norveško naselje.

Bez struje će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati, ostati Trebesin i Sušćepan.

U Beranama će, od devet do 12 sati, bez struje biti uže gradsko jezgro.

U Andrijevici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Bojovići, a od devet do 17 sati Božiće, Poda, Bojovići, Gračanica, Kruška, Kuti, Đulići, Košutiće, Konjuhe, Dulipolje, Jošanica i Katun Balj.

U Bijelom Polju, od deset sati do 12 sati i 30 minuta, struje neće imati Željeznička Stanica, Nedakusi, Potkrajci, Rasovo, Boljanina, Loznice, Zminac, Pruška, Dom Zdravlja, Pošta, Lipnica, Lješnica, Brena i Boro.

Bez struje će, od devet do 15 sati, ostati Kisjela Voda, Sutivan, Njegnjevo, Bistrica, Boturići, Mojstir, Požeginja, Kanje, Mioče, Kukulje i Sela.

U Gusinju će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Martinovići, Kruševo, Dosuđe i Vusanje.

U Rožajama će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Radetina, dok će u Mojkovcu, od devet do 13 sati bez električne energije ostati Rudnica.

U Kolašinu će, od devet do 14 sati bez struje biti Moračko Trebaljevo, a od devet do 13 sati Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Vlahovići, Trmanje, Cerovica, Liješnje i Velje Duboko.

U Pljevljima, od osam do 17 sati, struje neće imati Maljevac, Podrogatac, Borovica, Ljuća, Pauče, Šumani II, Vrbica, Kruševo, Lađana, Kakmuže i Dragaši.

Na Žabljaku od devet do 15 sati, bez struje biće Borje, a u Šavniku, od deset do 15 sati, Borovac.

