Višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.

U Kotoru će nova brojila dobiti Šišići, Škaljari, Prijeradi i Gorovići.

U Baru će nova brojila dobiti Mirošica 1 i 2, Partizanski put, Gorelac bb i Teslina 6.

Nova brojila u Ulcinju dobiće Vladimir, a u Herceg Novom Baošići i Navarin polje.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, bez struje, biti Centar Golubovaca, Dom zdravlja Golubovci, zgrada gradske opštine Golubovci, Radio predajnik, Plavnica, sela Beglaci, Bijelo Polje, Šušunja, Berislavci, Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg.vodovod.

Od osam sati i 30 minuta do 15 sati, bez struje biće dio ulica “Lješkopoljska” od “Hemka” prema kanalu i Berska.

Od devet do 14 sati, bez struje će ostati Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, Servis Vujačića i Hladnjača Novaković.

Od devet do 15 sati, bez struje biće željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.

Na Cetinju će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Zagrablje, od devet do 15 sati Dodoši, a u Danilovgradu, od osam do 15 sati Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina.

U Nikšiću i Plužinama, od osam do 17 sati, bez struje biće Brijeg, Šćepan Polje, Paklice i Šćepan Polje (Carina), a od devet do deset sati Vilusi.

Od devet do 14 sati, bez struje ostaće dio potrošača iz Kličeva, dio bulevara 13 jul i Školska ulica.

Od devet do 11 sati, bez struje ostaće naselje Buda Tomovića, Ozrinići, Bršno, Žirovnica, „Metalik“ - Miljanić i Mlekara „Srna“.

Od devet do 15 sati, bez struje biće Spila, Zagora, (Savino Brdo)", Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap Nudo, Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja) i Rokoči.

Od deset do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

U Herceg Novom će, od osam do osam sati i 30 minuta, bez struje biti Tatar Bašta i Novosadsko odmaralište.

Od osam do 15 sati, bez struje biće Bijela dio potrošača sa gornje strane magistrale, Bijelska vala, dio potrošača oko Hotela Park i Kamenari, a od devet do deset sati i 30 minuta Zelenika, Kuti i Sasovići.

U Tivtu će, od osam do devet sati, bez struje biti samoposluga Kiparis, Seljanovo, kvart preko puta hotela Tivat.

U Kotoru će, od devet do 11 sati, bez struje biti Risan, naselje Bujevina, a od devet sati i 30 minuta do 13 sati i od 15 do 16 sati Prčanj, Markov rt i Šarena Gomila.

Od 12 sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje biće Dobrota, dio potrošača Autokampa, a od 13 sati i 30 minuta do 15 sati dio potrošača Markovog Rta.

U Budvi će, od osam sati i 30 minuta do 12 sati, bez struje biti Brajići, od devet sati do devet sati i 30 minuta dio NNM Rasadnik.

Od deset do 12 sati i 30 minuta, bez struje ostaće dio naselja Bijeli Do, a od 12 sati i 30 minuta do 15 sati dio naselja Rozino u blizini fakulteta.

U Baru če, od devet do 12 sati, bez struje biti potrošači u Dubravi iznad magistrale prema Ulcinju.

U Ulcinju će, od osam do 14 sati, bez struje ostati Kolomza, a od 12 do 14 sati Velika Plaža, Đerane, Donji i Gornji Štoj i Ada Bojana.

U Andrijevici će, od osam do 17 sati, bez struje biti Božiće, Poda, Bojovići, Gračanica, Ulotina, Zoriće, Kruška, Kuti, Đulići, Košutiće, Konjuhe, Dulipolje, Jošanica i Katun Balj.

Od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće dio sela Trešnjevo i Sjenožeta, a u Beranama, od devet do 12 sati uže gradsko jezgro.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje biće Lješnica, Lipnica, Pruška, Boro, Brena, Medanovići, 3x12 Stanova, Stari Tržni Centar i Dječji Vrtić.

Od deset do 12 sati, bez struje ostaće Nikoljac, Hotel, Gornji Grad, Gimnazija, Rasadnik, Medanovići, Bolnica, Cerovo, Mup i Zaimovića Livade.

U Mojkovcu će, od deset do 13 sati, bez struje biti Slatina, u Kolašinu, od devet do 14 sati Plana, Blatina, Lipovo, Đuđevina, Bare, Raičevina i Prekobrđe, a u Plavu od osam do 14 sati i 30 minuta dio sela Velika.

U Rožajama će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati selo Honsiće, a na Žabljaku, od deset do 15 sati Šumanovac i Nadgora.

