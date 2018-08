Višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Rožajama dobiće ulica 30. septembra, Šusteri, Hurije i ulica Oslobođenje b.b.

U Pljevljima, nova brojila će dobiti Zenica, Zabrđe, Gotovuška, Šula i ulice Mila Peruničića, Prijepoljska, Drvarska br. 60 i Kralja Petra.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 14 sati, bez struje biće Srpske, Cijevne, Ljajkovića, Mitrovića i dijela Mahale.

Od osam do 13 sati, bez struje će ostati ulica Vaka Đurovića, zgrada S3 u ulici Mila Radunovića, soliteri u Momišićima, zgrada MUP-a, Osnovni sud i Hemijska čistiona, a od devet do 13 sati dio Vranića (područje oko balona za fudbal).

Na Cetinju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Čevo, Lastva Čevska, Resna i Ćeklići (radovi se izvode do 31. avgusta), a od osam do 14 sati Dubova i Smokovci.

U Nikšiću, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Ozrinića (Prlo) i Zagora, a od devet do 12 sati Tupan, Gornji Klenak i Donji Klenak.

Od devet do 14 sati, bez struje će biti Trafomont, Maočići, Riječani, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Pometenik, Busak, Muževice, Lastva, Trepča, Brestice, Jabuke, Ramovića Do, Brankov Do, Bajov Do, Rudine, Trubjela, Krstac i Vojin Do.

U Ulcinju, od osam do 14 sati i 45 minuta, bez struje će ostati Gornja Kolomza.

U Plužinama će, od 11 sati i 30 minuta do 15 sati, bez struje biti Brijeg i dio Šćepan Polja.

U Andrijevici, od devet do 13 sati, bez struje će ostati dio gradskog područja Andrijevice, a od devet do 14 sati i 30 minuta dio Gračanice.

U Beranama, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Obalsko naselje, ulica Polimska, naselje Pešca, dio Novog naselja i motel „Buče“, a od osam do 14 sati Zaostro.

U Petnjici, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Gornja Vrbica.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Gornje Biševo, a od deset do 12 sati Sportska dvorana i dio naselja Carine.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će biti Kovren, Kisjela Voda, Sutivan, Kukulje, Sela, Kanje, Dobarkovo, Mioče, Milovo, Dobrinje, Gubavac, Bistrica, Mojstir i Požeginja.

U Kolašinu će, od osam do 14 sati, bez struje ostati Moračko Trebaljevo, a od osam do 13 sati i 30 minuta Raičevina.

U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje biće Slatina.

Na Žabljaku će, od osam do 16 sati, bez struje biti Razvršje, Motički Gaj, Usijek, restoran Izvor, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo i Provalija.

U Pljevljima, od osam do 18 sati, bez struje će ostati Borovica, a od osam do 17 sati Grevo, Mrzovići, Ilino Brdo i Rabitlje.

Od osam do 18 sati, bez struje će biti naselje Ševari, Radosavac, Komini, Emisioni centar i ulica Oslobođenja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)