Višesatna isključenja struje u nekoliko gradova

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



Na području Podgorice nova brojila će dobiti Zeta, odnosno Botun.



U Beranama će, zbog radova na mreži, od devet i 30 do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Bubanje, a u Andrijevici dio ulice Branka Deletića, od zgrade pošte do pilane Bojkomerc.



U Rožajama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Đuranovića Luke i dalekovod Kalače.



U Ulcinju će, od osam do 14 sati, bez struje biti dio Pinješa kod groblja, kod hotela Mediteran, Holegra i kampovi Jadrana.



U Baru će, od deset do 14 sati, bez struje ostati Osnovna škola Jugoslavija i Vrtić u Makedonskom naselju.



U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Ujniče i Ponikvice.



U Mojkovcu će, od devet do 11 sati, bez struje biri Donje Selo-Podbišće, a u Kolašinu Selišta i Osreci.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

