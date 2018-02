Višesatna isključenja struje u nekoliko gradova

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila, bez struje će biti od osam do 18 sati.



Na području Podgorice, nova brojila će biti ugrađivana u Donjim Kokotima, Berima i Lekićima.



U Herceg Novom, nova brojila dobiće ulice Marka Cara, M. Pavlovića, M. Vojinovića ,Njegoševa, H. Stjepana,Kralja Tvrtka, L. Matkovića, S. Kovačevića, Trg Maršala Tita, Belavista, X hercegovačke, Sima Matavulja, Kumbor, Ispod Olimpije



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 18 sati, bez struje biti centar Tuzi, Milješ, Šipčanik, Karabučko polje, Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, područje Hota, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, Milješ, Dinoša, Ljuljanovići, Cijevna, Kuće Rakića, Tuški Rogami i dio Kakaricke gore.



U Cetinju. od sedam sati i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta, bez struje ostaće u Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do, a od osam do 12 sati, neće biti struje u Duboviku.



Od deset do 14 sati, bez struje biće ulice Belvederska, Islandska, Vučedolska i Petrovgradska.



U Herceg Novom će, od 11 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, povremeno bez struje ostajati naselja Topla 1, Topla 2 i Topla 3.



Bez struje će, od 15 do 16 sati, biti Meljine, Poda i potrošači u okolini tvrđave Španjola.



U Kotoru će, od devet do 11 sati, bez struje ostati Kavač (dio potrošača oko tunela), a od deset do 11 sati Sveti Stasije (iznad prodavnice).



Bez struje će, od deset do 13 sati, bez struje biti Stoliv (kod Rumskog odmarališta).



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bezstruje ostaće Potoci i Gimnazija.



U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje biti Međuriječje i Migalovica.



U Andrijevici, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Bojovići.



U Mojkovacu će, od deset do 11 sati, bez struje ostati Uloševina.



U Beranama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće DV Zaostro kratko, Zaostro, Crvljevine, Lukavica, Štitari, Bubanje i Rujišta.



U Rožajama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati u Grahovo.



U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bet struje biti Mijalovica, Dolinice, Kosenica, Nange, Slobodana Dragaševića i naselje Dolovi.



Od deset do 11 sati, bez struje ostaće Dom Kulture, Gradska garaža, Zgrada sa CKB- bankom I Trg 13 Jul.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

