Višesatna isključenja struje u nekoliko gradova

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila, bez struje će biti od osam do 18 sati.



Na području Podgorice, nova brojila će biti ugrađivana u Donjim Kokotima, Brezi, Lekićima i Grbavcima.



U Herceg Novom će nova brojila dobiti Baošići.



U Podgorici će, od osam do 17 sati, bez struje će biti željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.



Bez struje će, od devet do 15 sati, biti dio Beri, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.



Na Cetinju će, od sedam i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta, bez struje biti Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do.



Od sedam do 16 sati i 30 sati minuta bez struje će ostati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.



U Danilovgradu će, od osam do 14 sati, bez struje biti Novo Selo, Grbe, Klikovače, Daljam, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.



U Herceg Novom će, od devet do 13 sati, bez struje biti Zelenika (oko Tehnoservisa).



U Kotoru će, od devet do 14 sati, bez struje Morinj, od deset do 12 sati Škaljari i Dobrota (kriva ulica), a od 11 do 13 sati Dobrota.



U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Kukulje i Sutivan.



U Mojkovcu će, od devet do 13 sati, bez struje biti Lepenac i Žari.



U Kolašinu će, od osam do 14 sati, bez struje ostati Međuriječje i Šljivovica.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

