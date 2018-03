Višesatna isključenja struje u nekoliko gradova

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova brojila dobiti Rogami, Vranjske njiive, ulice Zetskih vladara, Kralja Nikole i Moskovska, a u Kotoru Tre sorelle.

U Ulcinju će, zbog radova na mreži, bez struje od deset do 18 sati biti Gornja Bratica, a od osam do 18 sati sela Darza i Zoganje kod Ćetkovića.

U Pljevljima od devet do 15 sati struje neće imati naselje Potrlica (područje koje se napaja sa stubne trafostanice), Romsko naselje, repetitor Tvrdaš i selo Meljak.

U Nikšiću od osam sati i 30 minuta do devet sati, bez struje će biti Dragova Luka i repetitor Tović, od devet sati i 30 minuta do 15 sati Ćemenca, a od devet do 15 sati Grahovo, Spila, Zagora, Okolišta, Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje, Podkraj, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Osječenica, Rojevići i Gornje Polje (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu).

U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati dio sela Bojoviće, odnosno područje koje se napaja sa trafostanice 10/0,4 kilovolti (kV) Bojoviće 2.

U Beranama od devet do 14 sati i 30 minuta struju neće imati Kurikuće, Glavaca, Vuča i Tmušiće, odnosno područje koje se napaja sa trafostanice 10/0,4 kV Tmušiće.

U Rožajama od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Biševo, a u Plavu od osam do 14 sati i 30 minuta naselje Korita.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)