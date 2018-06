Višesatna isključenja struje u nekoliko gradova

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Podgorici će nova brojila dobiti ulice Lješanska, Avnoja i Dajbabska gora, a u Baru Haj Nehaj, Bjelila, Papani i dio iznad Ćekle.



Zbog radova na mreži, u Podgorici će od osam do 16 sati bez struje biti Željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.



U Nikšiću će, od osam do 18 sati, bez struje biti Lug.



Od osam do deset sati, bez struje će biti Studenca, Brlja, SUP, Kočani, Kapino Polje, Vodovod Poklonci, Krupac, Crnodoli, Vitalac i Štedim.



Od devet do 15 sati, bez struje biće Gornja Brezna i Podprisoje.



U Budvi će, od devet do 12 sati, bez struje biti dio naselja Babin do u blizini stare raskrsnice.



U Kotoru će, od devet do 12 sati, bez struje ostati Risan.



Bez struje će, od deset do 12 sati, biti Grbalj (od Jugodrva do Bigove), a od deset do 13 sati, Auto kamp i Tabačina.



U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Kralje.



U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Čokrlije, Grab, Pavino Polje, Kovren, Gorice, Bliškovo, Ponikvice i Stožer.



U Mojkovcu, od devet sati i 30 minuta do 13 sati, bez struje biće Rudnica.



U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje biti Lugovi i Dragovića Polje.



U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)