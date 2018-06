Višesatna isključenja struje u nekoliko opština

Djelovi više opština biće više sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



U Podgorici, zbog radova na mreži, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio ulice Miloja Pavlovića do magistrale i dio kuća između magistrale i ulice, a od devet do 15 sati Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoce, Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i Bijele Poljane, nove zgrade u ulici Vaka Đurovića pored gimnazije.



Od osam do 13 sati, kratkotrajni prekidi struje biće u dijelu Starog Aerodroma.



U Cetinju, od deset do 14 sati, bez struje ostaće dio naselja Crna Greda.



U Baru, od devet do 13 sati, bez struje će biti potrošači kod stare Duvanske, dio Polja prema Debeljama i staroj raskrsnici, Karanikići i Repetitor na Volujici.



U Kotoru, od deset do 12 sati, bez struje će ostati dio Gornjih Škaljara, a od 11 do 13 sati Tre Sorele-Prčanj.



Bez struje će, od 12 do 14 sati, biti Mirac.



U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez struje će ostati Igmanske zgrade i dio naselja do kafića Venus.



U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje biće Cerovića han, Auto Škola, dio ulice Velimira Jakića i Krupice.



U Šavniku, od osam do 18 sati, bez struje ostaće NN Mreža Duži, Dubrovsko, Gornje polje, Kutna njiva, a od deset do 15 sati Krnja Jela, Bare, Sirovac, Ječišt, Korita, Strug, Malinsko.



U Plavu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio Plava, ulica Redžepagića, Malo Selo, Bogajće, Đ.Rijeka, Hoti, V.Selo i Gropa.



U Beranama, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Crvljevina, Krlj i dio Vinicke.



U Andrijevici, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće dio Ulotine.



U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Skerepača-izvod prema selu.

