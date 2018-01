Likvidacija Baltića: Ubica znao navike, ubijeni povezivan sa Zvicerom, Ferarisom...

Kotoranin Davorin Baltić, koji je prema operativnim podacima policije važio za visokokotiranog člana kavačkog klana likvidiran je sinoć oko 23 sata u Beogradu. Ubistvo se desilo u Ulici Internacionalnih brigada na Vračaru.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je ubica dobro poznavao navike Baltića. Sačekao ga je u garaži a potom u njega dok se nalazio u svom automobilu "golf 7" iz automata ispalio kišu metaka. Takođe se vjeruje i da je ubica imao pomagače koji su ga obavještavali o Baltićevom kretanju.

O pucnjavi su odmah obaviještene policija i Hitna pomoć ali je ljekarska ekipa dolaskom na lice mjesta mogla samo da konstatuje smrt.

Da je riječ o nastavku obračuna kotorskih klanova – kavačkog i škaljarskog - za srpske medije potvrdio je i direktor tamošnje policije Vladimir Rebić. Ne želeći da saopštava detalje istrage, Rebić je samo kratko kazao da je Baltić od ranije poznat policiji i da intenzivno rade na identifikaciji ubice.

O ubistvu Baltića obaviještena je i crnogorska policija, ali kako javlja TV Vijesti, od njih za sada srpske kolege nijesu tražile pomoć u rasvjetljavanju ovog zločina.



Ubijeni Baltić važio je za najbližeg saradnika Radoja Zvicera, koji je označen kao vođa kavačkog klana. Na snimku pod nazivom “Kavački klan” koji je prije mjesec objavljen na Jutjubu, autor je kao prvog čovjeka Kavčana poslije Zvicera označio upravo Baltića.



Baltića je naša policija povezivala sa ubistvom bivšeg poslanika Liberalnog saveza Saše Markovića u Budvi, u aprilu 2015. Ipak, on nikad nije saslušan jer je bio nedostupan našim organima. Nakon toga, dovođen je u vezu sa Južnoafrikancem Majklom Gregorijem Ferarisom koji je kasnije osuđen za planiranje ubistva Budvanina Gorana Đuričkovića.



Rat "kavačkog" i "škaljarskog" klana traje od 2014.godine kada je u Valensiji nestao tovar kokaina.



U tom ratu ubijeno je dvadesetak osoba među kojima su bile i nevine žrtve. U većini slučajeva ubice nijesu pronađene a u nekima samo njihovi pomagači.



Naš sagovornik iz policije tvrdi se ni ubistvom Baltića rat kotorskih klanova ne privodi kraju te da su obje kriminalne grupe riješene da idu do kraja odnosno do istrebljenja.

