Visokoplatežni gosti iz Budve pobjegli u Tivat?

Od kilometraskih kolona automobila, gužvi na šetalištama i plažama u Budvi ovog jula nema ništa, pa u brojnim hotelima i privatnom smještaju kubure sa praznim ležajima.

Takozvana julska rupa - koju su ustanovili turistički poslanici, u Budvi je trajala više od 20 dana.

Iako iz Turističke organizacije tvrde da u opštini boravi nešto manje od 58.000 gostiju ili pet odsto više nego lani, ti podaci nijesu relevantni, jer nemaju podatke o broju ležaja u privatnom smještaju, pa saopštavaju isključivo procjene.

Upućeni tvrde da uzrok treba tražiti u lošoj turističkoj strategiji, koja je Budvu proteklih godina pretvorila u grad jeftine zabave...

Kažu da tome treba dodati i nekreativnu promociju, koja se godinama forsira sa državnih i lokalnih turističkih centara.

U ovoj sezoni najviše zabrinjava činjenica da većinu gostiju čini niskoplatežna klijentela, zbog čega gradske vlasti najavljuju oštre rezove za narednu sezonu.

“Tačno je da je sada nekih par procenata manje gostiju, ali detektovali smo da je u periodu od od 10. do 18. jula bilo i desetak procenata manje. Ono što nas posebno brine, više od toga, je činjenica da je veći broj gostiju niže platežne moći. Budva definitivno mora da napravi neke rezove.

Ono što je sada Budva i što je na šetalištu, nije ono što je ozbiljna turistička ponuda. Moraćemo do naredne godine da napravimo ozbiljne rezove kroz program postavljanja privremenih objekata i brojne druge planove koji se donose, a koji postavljaju Budvu kao turističku destinaciju”, kazao je za “Vijesti” gradonačelnik Budve Dragan Krapović.

Krapović Foto: Zoran Đurić

Tvrdi da situacija nije dramatična i da će konačni rezultati potvrditi da je riječ o dobroj sezoni.

“Vjerujem, da ukoliko sezona bude išla ovim intenzitetiom i dinamikom, do kraja septembra ćemo govoriti o jako dobroj turističkoj sezoni. Hotelijeri su izuzetno zadovoljni popunjenošću i to traje od maja. Jun je bio dobar, ali je došlo do pada u julu. Da sačekamo kraj septembra i sumiramo rezultate. Ono što je vrlo važno reći, da imamo odlične finansijske rezultate, gotovo je naplaćeno 1,2 miliona eura na ime boravišne takse, 30 odsto više nego lani u istom periodu. Uspjeli smo da smanjimo sivu ekonomiju, imamo povećanje u registraciji ležaja”, naglasio je Krapović.

Hotelijer Dragan Purko Ivančević tvrdi da je loše pripremljena turistička sezona uzrok jako lošoj popunjenosti u špicu.

“Budva je jedno najniže vašarište. Onaj kvalitet koji je ‘krasio’ Sutomore, neka mi oproste ljudi iz toga mjesta, danas krasi Budvu, a gosti su se preselili u Tivat. Moramo kao ozbiljna vlast da drugačije koncipiramo turističku ponudu i izgled naših turističkih mjesta na rivijeri. Način upravljanja našom destinacijom mora biti drugačiji, promocija i sve ono što čini turistički proizvod Budve, mora biti koncipiran na drugačiji način”, rekao je Ivančević.

Ivančević Foto: Arhiva Vijesti

Sea dance u julu popunjavao rupu?

Možda lošoj popunjenosti u julu kumuje i činjenica da je ovogodišnje izdanje muzičkog Sea dance festivala pomjereno za kraj avgusta.

“Prošlih godina imali smo Sea dance koji se održavao u julu i dovodio jedan veći broj gostiju. Možda se i ovaj pad odnosi upravo na to. Vidjećemo kako će to izgledati krajem avgusta u Buljarici, kada se održava festival, da li će tada podaci o broju gostiju biti veći za 10 do 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pa će se na taj način anulirati manjak u julu. Vidjećemo”, kazao je Krapović.

