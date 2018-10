Vlada birala savjetnika koji će reći da strancima da aerodrome

Koncesije su štetne ako se radi o strateški bitnim zračnim lukama, što zračne luke glavnih gradova, ali i velikih turističkih rizorta, svakako jesu. Koncesije imaju smisla u manjim zračnim lukama i onima koje ne mogu biti profitabilne, pa veliki sistemi uspijevaju tako neprofitabilne luke učiniti pozitivnim, sinergijom u sistemu više zračnih luka, kao i racionalizacijom poslovanja rezultiranom zajedničkim službama i isplativijim poslovanjem temeljem velikih narudžbi i brojeva. U Crnoj Gori to nije slučaj i ona mora biti vrlo oprezna”, kaže za“Vijesti“ analitičar civilnog vazduhoplovstva Alen Šćuric iz Zagreba.

Šćuric je najveći stručnjak u regionu za analize kretanja u industriji civilnog vazduhoplovnog transporta i redovni je kolumnista portala „Tangosix“ iz Beograda.

On se ne slaže sa namjerom Vlade Crne Gore da crnogorske aerodrome da u koncesiju, ističuči da svoje protivljenje takvom modelu temelji na analizama koncesija u široj regiji, ali i cijeloj Evropi, „kao i proučavanjem načina poslovanja velikih koncesionara“.

„Nažalost, na tek par dovoljno dobrih primjera stotine su problematičnih i upitnih koncesija, i ekstremno loših iskustava. Koncesionar želi profit, njega se ne tiče interes domicilne države ili grada, strategija razvoja vazdušnog saobraćaja ili cjelokupne ekonomije. Njemu je svejedno hoće li Crna Gora biti povezana, hoće li se smanjiti broj turista, hoće li to izazvati lančanu reakciju negativnih efekata po cjelokupnu privredu. Njega interesuje samo ogromna zarada. On neće raditi sa pozitivnom nulom. I upravo zato svi koncesionari prvo povećaju takse za 100 i više posto, krenu naplaćivati niz usluga korisnicima koje su do tada bile besplatne, podsticajna strategija samo je u ulozi većeg prihoda, a ne važnosti pokrivanja letova izvan sezone ili pojedinih za državu važnih destinacija i turističkih tržišta.

Glavna ekonomska grana Crne Gore je turizam. Crna Gora je vrlo loše povezana. Nema autoputa, cestovne veze prema Evropi su vrlo loše, željeznica je u lošem stanju, brodska povezanost skoro pa nikakva. Uz to Crna Gora je vrlo daleko od Srednje Evrope i nije auto-destinacija kao što su to konkurentske turističke destinacije u Evropi. Upravo zato je za turizam Crne Gore krucijalno omogućiti potencijalnim turistima jedinu racionalnu i dovoljno dobru konekciju, onu avionima. U Hrvatskoj omjer avio-putnika i turista je 1:2, a u Crnoj Gori 1:1. Ovo pokazuje da je broj avio-turista u ukupnom broju turista duplo veći u Crnoj Gori nego u Hrvatskoj. Svaki drugi crnogorski turist dolazi avionima. Nimalo važniji nisu ni biznismeni, dijaspora i ostale grupacije putnika. Što ako koncesionar omane, kao što je to učinio u značajnom broju primjera širom svijeta? Može li Crna Gora sebi priuštiti par katastrofalnih turističkih sezona ili višegodišnju lošu avio povezanost? Kakve bi to posljedice imalo po sveukupnu ekonomiju i život Crne Gore? Omane li koncesionar u Beogradu alternativa je Niš, Ponikve, Užice. Omane li u Zagrebu vrlo blizu su Pula, Rijeka, Zadar, Split, Varaždin. A što ako omene na oba aerodroma u Crnoj Gori?“

Pratili ste nedavno okončanu javnu raspravu u Crnoj Gori koju je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva vodilo u vezi nacrta Koncesionog akta i Koncesionog ugovora za aerodrome. Oni su tvrdili da je to vrlo transparentan proces, i kao suprotan primjer navodili način na koji je u koncesiju dat aerodrom u Zagrebu. Da li je prema Vašem mišljenju zaista sve bilo tako i jesu li u crnogorskom slučaju baš svi bitni elemneti za odlučivanje u ovom procesu bili dostupni javnosti?

No, upravo ova izjava jasno pokazuje koliko su crnogorski političari naivni i nisu upućeni u materiju. Zagrebačka koncesija je bila maksimalno transparentna sve do potpisivanja ugovora. Sve je bilo idealno, ugovor savršen. Stoga ova izjava nije istinita. Odabrani koncesionar u pravu bitku za svoje privilegije kreće po potpisivanju ugovora, ucjenama prema političarima, koji olako obećaju brda i doline, basnoslovne cifre i bajkovite poslove vijeka sa aerodromima. Kada se oni krenu tako hvaliti sa tim briljantnim ugovorima, koncesionar ih počinje ucjenjivati i mjesecima ih zavlači. I, da se političari ne bi izblamirali u javnosti, pogazili svoje „velike uspjehe“, oni pristaju na dalje privilegije koncesionara. To se desilo u Zagrebu, a upravo se dešava u Beogradu. Uz to koncesionar uvijek naduvava svoje planove, a onda projekti ispadaju bitno manji nego je obećano, a jedna vrata na kancelariji koštaju i po 10.000 eura da bi izgledalo da je investicija 20 i više puta veća od realne.

Loše je strancu dati ova aerodroma i monopol: Šćuric Foto: tangosix.rs

Crnogorska Vlada tvrdi da je davanje aerodroma u koncesiju najefikasniji i za državu najmanje rizičan put da se vazdušne luke modernizuju i razviju, te da taj postupak državi kao vlasniku aerodroma garantuje siguran prihod. Vaš komentar, posebno imajući u vidu iskustva koja su se desila sa ZL „Franjo Tuđman“? Koji su to po Vama u brojkama (investicioni program, fiksna i varijabilna godišnja koncesiona naknada) pragovi ispod kojih Crna Gora ne bi smjela ići u ovom poslu?

Ma što god. Kako onda crnogorska Vlada objašnjava daleko najveći rast u regiji upravo splitskog, dubrovačkog ili pulskog aerodroma? Ili ogromne investicije u terminale u Splitu, Dubrovniku, Zadru ili Sarajevu, iako tamo aerodromima upravljaju države, a ne koncesionar. Ovo su činjence.

Konačno nije li indikativno da u svim državama zapada, osim Velike Britanije, glavne zračne luke, a u velikom broju zemalja i svim zračnim lukama upravlja država. A onda ti državno upravljani aerodromi sa zapada budu koncesionari zračnih luka na istoku. I najveći Fraport (Frankfurt) i ADP (Paris) su državne firme. Kako to da na zapadu države odlično upravljaju svojim aerodromima, a kod nas to nije moguće? Konačno, čije interese štiti jedan ADP u Zagrebu čiji je vlasnik Francuska, francuske ili hrvatske?

Ako budući koncesionar isplaćuje naknadu IFC-u cjelokupan proces je apsolutno neprimjeren, savjetnik ne može biti objektivan i njegov osnovni cilj nije benefit Crne Gore, nego visina vlastite provizije. Tj. podržati će koncesinara koji će omogućiti veću naknadu, kazao je Šćuric

O koncesijskim naknadama nije moguće govoriti dok se ne vide uslovi konkursa, tražene investicije, procjena zatečenog stanja aerodroma, dužina koncesija u sprezi sa uslovima iste prema ciklusima razvoja, hoće li se dati jednom koncesionaru oba aerodroma (monopol) ili će oni biti konkurenti na šezdesetak kilometara, koliko će koncesinar morati dati unaprijed, koji su još sporedni uslovi posla, ali i privilegije koncesionara direktno ili indirektno povezane sa koncesijom.

Vidite li Vi konflikt interesa u činjenici da IFC (konsultantska agencija Svjetske banke) kako konsultant, savjetuje Vladu CG da aerodrome da u koncesiju, a onda istom tom IFC-u budući koncesionar koji je tako došao u situaciju da upravlja i zarađuje na crnogorskim aerodromima, shodno nacrtu Koncesionog ugovora, isplaćuje „naknadu za razvoj projekta“? Prave li ti razvikani međunarodni konsultanti u koje se često „kunu“ Vlade ex YU država, zapravo posao sebi samima preko ovdašnjih resursa ili dolaze sa filantropskim namjerama da razviju naše ekonomije, kao to često javnosti serviraju crnogorski ministri?

IFC je institucija koja ima osnovni zadatak podsticati privatni kapital i investicije. U njegovoj srži je bazični cilj da pronalazi privatne i ine investitore i njihovo širenje u kapitalizmu. IFC nikada neće savjetovati državama da zadrže svoje strateške infrastrukturalne objekte. Pa to vam je kao da svešteniku date da vas savjetuje o ukidanju abortusa. Ako budući koncesionar isplaćuje naknadu IFC-u cjelokupan proces je apsolutno neprimjeren, savjetnik ne može biti objektivan i njegov osnovni cilj nije benefit Crne Gore, nego visina vlastite provizije. Tj. podržati će koncesinara koji će omogućiti veću naknadu.

Kako gledate na opravdanje predstavnika IFC u Crnoj Gori koji su tokom javne rasprave, rekli da „nikada ne bi savjetovali Vladu da napravi takav posao“ kakav je napravljen sa koncesijom aerodrom u Zagrebu, imajući u vidu da je IFC istovremeno član konzorcijuma ZAIC koji upravlja sa ZL „Franjo Tuđman“?

Iskreno ovo je jedna od najdvoličnijih izjava koje sam ikada čuo. Jedan od koncesionara Zračne luke Zagreb, koji se borio rukama i nogama da ostvari uslove kakve je ostvario, tvrdi da će se u Crnoj Gori ponašati bitno bolje? Mislim da nema potrebe ovo dalje komentarisati. Ovaj nonsens razumiju i osnovnoškolci.

Montenegroerlajns nema budućnost ako ga uzme Lufthansa

Kako će se po Vama, eventualno davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju, odraziti na nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines i ima li osnova u spekulacijama da će Lufthansa grupa posredno preko fonda 4K Invest, preuzeti posrnulog crnogorskog prevoznika ? Ako da, kako Vi vidite budućnost MA kao (ne)formalnog dijela LH grupe?

Jasno je da Aerodromi Crne Gore na sve načine pomažu i tolerišu dugove Montenegra Airlinesa. Bez ove svakolike pomoći ova kompanija će bankrotirati u roku od godine dana, pa čak i da država odluči bitno više pomagati kompaniju nego danas. Koncesionar se na to neće ni osvrtati. Ako je koncesionar u Mađarskoj mogao ne samo dozvoiliti, nego i pomoći bankrot jedne velike kompanije poput Maleva, zašto bi se koncesionar u Crnoj Gori osvrtao na Montenegro Airlines? A ako država smatra da može razvijati turizam bez nacionalnog prijevoznika onda sam stvarno zabrinut za budućnost Crne Gore.

Iza poteza 4K više je nego jasna njena maksimalna poveznica sa Lufthansom. No, i uprkos toga 4K je već odveo u bankrot jednu kompaniju (švajcarski Darwin), te je i Adria u bitno lošijoj situaciji nego što je bila prije. Kompanija gomila milionske gubitke, otkazuje letove na dnevnoj osnovi, operacije su im u potpunom haosu, ne postoji strategija razvoja, nabavili su potpuno neisplative avione Saab 2000 na kojima više niko ne leti zbog neisplativosti (a kompanije koje su letjela sa njima otišle su u bankrot), poslovanje je postala istinska stihija. U tom kontekstu 4K se pokazao vrlo lošim i nadasve neiskusnim vlasnikom. Pa konačno, oni prije nisu imali ni jednog jedinog dana iskustva u zrakoplovstvu. A zrakoplovne kompanije se ne mogu voditi kao hemijska industrija ili trgovački lanci. Stoga ekstremno loši rezultati Adrije ne začuđuju. Ali budite sigurni, ako 4K ne uspije stabilizovati poslovanje Adrije i učiniti ga profitabilnim, Lufthansa će okrenuti glavu od kompanije i Adriju će zadestiti sudbina Darwina i drugih kompanija koje je 4K preko noći odvela u stečaj.

Postane li Montengro Airlines dio Lufthansa grupe, vrlo brzo će nestati i najviše što će Lufthansa napraviti je da će u Crnoj Gori bazirati jedan ili dva aviona u bojama Eurowingsa, a velika većina linija koje na kojima Montenegro Airlines danas leti više neće postojati. Pogledajte samo primjer Air Dolomita koje kada je preuzela Lufthansa baza je preseljena iz Verone u Minhen, a brojne linije iz Verone i stotine sedmičnih letova su ukinute.

Aerodromi u Ulcinju i Beranama su besmislica

Vidite li bilo kakvu ekonomsku logiku i osnovanost načelnih zalaganja crnogorske Vlade (čak i kroz definisanje ključnih odredbi Koncesionog aranžmana) da se u dogledno vrijeme krene sa revitalizacijom aerodroma Berane i gradnju potpuno novog aerodroma u Ulcinju?

Bilo kakav aerodrom u Ulcinju, te Berane išta veće od sportskog uzletišta, su notorna besmislica, potpuno nepoznavanje trendova i funkcioniranja vazdušnog saobraćaja, flagrantno rasipanje resursa, te strukovno krajnji diletantizam. Ovakve izave samo su populističko-političke. No, tako se i potpisao nonsens oko izgradnje aerodroma u Štipu u okviru koncesijskog ugovora TAV-a u Makedoniji pa se par godina kasnije od istoga „razumski odustalo“.

Crnogorske vazdušne luke imaju najveći rast u regiji

Da li je prema Vašem mišljenju državno preduzeće ACG koje sada gazduje aerodromima Tivat i Podgorica dovoljno efikasno u svom radu i gdje vidite prostora za napredak i otklanjanje nedostataka? Na koji način privuči još više legacy i lowcost carriera u Crnu Goru tokom zime i posebno na aerodromu Tivat i kako povećati prihode ACG od neavijacijskih djelatnosti?

ACG je jedan od najuspešnijih operatera u regiji. I to nisu floskule nego treba samo čitati brojke. Podgorica je u prošloj sezoni imala najveći postotak rasta od svih zračnih luka glavnih gradova regije. Tivat je u vrhu po postotku rasta turističkih aerodroma. Ova dva aerodroma imaju više linija nego Tirana, Priština ili Skopje. Podgorica i Tivat su u dvije godine otvorili su čak 30 novih linija. To je više nego fascinantna brojka. Sezonalno je bitno manja nego u okruženju. Operativna dobit (EBIT) je povećana sa 3,1 na čak 13,5 milijuna eura u samo pet godina. U 15 godina ACG su državi privredili 150 milijuna eura. Ne poveća li se broj putnika (a to je nemoguće) i zadrže li ACG samo ovakvo poslovanje, u idućih 25 godina državi bi donijeli 500 milijuna eura. ACG više nego dobro privlače nove legacy i lowcost carriere, znači oni taj posao znaju raditi. Naravno, uvijek može bolje, no ako ste po pokazateljima ispred regije onda ste očito dobri. Za razliku od toga povećenje prihoda, a posebno neletačkih prihoda je potrebno i moguće. Jer ACG su daleko od trendova u svijetu, i postoji ogroman broj neletačkih prihoda koje mogu ostvariti. Neke od njih je vrlo jednostavno uvesti i izuzetno su efikasni u povećanju prihoda.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (4 glasova)