Vlada: Dogovoriće se Budva i Njemci

U Ministarstvu finansija kažu da su uvjereni da će Opština Budva i kompanija WTE uspjeti da se dogovore oko duga za kolektor i da u ponedjeljak neće doći do raskida ugovora i aktiviranja državne garancije od 29,3 miliona eura.

Iz resora Darka Radunovića odgovorili su da su optimisti da će dvije strane postići dogovor, iako lokalna uprava ističe da ne priznaje dug.

“U proteklom periodu održano je nekoliko sastanaka između predstavnika Opštine Budva, kompanije WTE i Ministarstva finansija... Razmotrene su različite opcije koje bi dovele do rješenja situacije, međutim Opština Budva i WTE teško dolaze do sporazuma i zajedničkog rješenja. U narednim danima, nadamo se da će Opština Budva i WTE dogovoriti neko rješenje, koje bi dovelo do početka regulisanja međusobnih prava i obaveza, na način kako se ove dvije strane dogovore“, odgovorili su “Vijestima“.

Kompanija WTE najavila je raskid ugovora i aktiviranje državne garancije, ako Opština do ponedjeljka ne uplati 19 miliona eura duga.

To je “Vijestima” saopštio Štefan Cah, direktor informacija i komunikacija u austrijskom koncernu EVN, u čijem vlasništvu je firma WTE.

Cah je upozorio da će se WTE povući iz Crne Gore “u okviru ugovorenih obaveza i u roku od samo koju sedmicu“, ako dođe do raskida ugovora.

Ponovio je da očekuju od Opštine da dostavi spisak kvalifikovanog osoblja koje bi obučili za rad.

“Obuka slijedi u maju“, kazao je “Vijestima”.

Ukoliko se lokalna uprava ogluši o navodno posljednje upozorenje i izostane dogovor, Budva bi se u junu, pred početak ljetnje sezone, mogla suočiti sa velikim problemom i ekološkim incidentima.

Opština pune tri godine nije uplatila ni cent, pa je WTE prije više od pola godine, u vrijeme kada su dugovanja iznosila 14,5 miliona eura, pokrenuo sudski spor za naplatu duga.

Pred Privrednim sudom je postupak za naplatu 5,5 miliona eura, dok navodni dug od devet miliona čeka arbitražu.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović ocijenio je ranije neozbiljnim rok koji su dobili od kompanije WTE.

On je u više navrata najavljivao da će Opština biti prinuđena da pokrene odgovarajuće postupke pred nadležnim sudskim instancama u Njemačkoj i Austriji, ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)