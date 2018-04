Vlada usvojila užu listu ključnih infrastrukturnih projekata

Vlada je danas usvojila užu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata, vrijednih 2,13 milijardi eura.



Iz Vladine Službe za odnose s javnošću je saopšteno da je užu listu Nacionalna investiciona komisija usvojila 26. marta.



Uža lista sadrži osam projekata iz oblasti eneregtike, vrijednih 1,17 milijardi eura, šest iz saobraćaja vrijednih 789,6 miliona eura, tri iz oblasti zaštite životne sredine, vrijednih 62,9 miliona eura, deset iz oblasti društvenih djelatnosti, vrijednih 74,2 miliona eura i devet iz oblasti ostale infrastrukture, vrijednih 28,3 miliona eura.



Među projektima iz oblasti energetike nalazi se korišćenje hidropotencijala i upravljanje vodama slivova Drine, Pive, Tare, Ćehotine, Lima, Ibra i Morače sa hidroelektranama na Morači i Komarnici, crnogorski dio interkonekcije Italija – Crna Gora – Srbija/Bosna i Hercegovina, Jonsko-jadranski gasovod, projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane (TE) Pljevlja sa toplifikacijom grada Pljevalja.



Među prioritetima je i unaprjeđenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i projekat unaprjeđenja kvaliteta napajanja turističkih regija energijom.



Iz oblasti saobraćajne infrastrukture na listi su obilaznice oko Budve i Tivta, most preko Veriga, nastavak rekonstrukcije željezničke pruge Bar – Vrbnica, dionica Mateševo – Andrijevica autoputa Bar – Boljare, razvoj aerodroma Tivat i dionica puta Šćepan Polje – Plužine.



Iz oblasti zaštite životne sredine na listi su unaprjeđenje vodosnabdijevanja Cetinja i Pljevalja, prečišćavanje otpadnih voda na Cetinju, u Bijelom Polju, Plavu i Rožajama, kao i različiti projekti tretiranja otpada u Baru, Rožajama, Kolašinu, Beranama i Mojkovcu.



Iz oblasti društvenih djelatnosti među projektima sa uže liste su izgradnja zatvora u sjevernoj regiji, unaprjeđenje efikasnosti sudstva, specijalna zdravstvena ustanova u ZIKS-u, izgradnja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa, izgradnja zgrade Državnog tužilaštva u Podgorici kao i rekonstrukcija ili dogradnja vrtićā u Podgorici, Kotoru i Bijelom Polju.



Iz oblasti ostale infrastrukture na užoj listi su Naučno tehnološki park Vlade i Univerziteta Crne Gore, rekonstrukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, zgrade zatvora u kotorskom Starom gradu, sanacija zgrade Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“, zgrada Državnog arhiva i infrastrukturno opremanje biznis zona u Mojkovcu i Kolašinu.



Vlada je danas usvojila i Akcioni plan za kontrolu bezbjednosti hrane u ovogodišnjoj ljetnjoj turističkoj sezoni.



„S obzirom da se u turističkoj sezoni otvara prosječno od 350 do 400 novih objekata u kojima se obavlja djelatnost prometa, pripreme, obrade i usluživanja hrane, to zahtijeva preduzimanje blagovremenih i pojačanih aktivnosti Uprave za bezbjednost hrane, veterinu ifitosanitrane poslove, uključujući sprovođenje inspekcijskog nadzora“, kazali su iz Vlade.



Akcionim planom su planirane aktivnosti na osnovu analize rizika, vrste i obima djelatnosti koje se obavljaju u pojedinim objektima.



„Formiran je operativni tim koji će tokom ljetnje turističke sezone pratiti realizaciju zadataka postavljenih Akcionim planom i koordinirati aktivnosti granične veterinarske i fitosanitrane inspekcije pri uvozu hrane, kao i nspekcije za bezbjednost hrane u unutrašnjem prometu“, rekli su iz Vlade.



Vlada je donijela i odluku o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinskih jedinica Tara – Kosanica i Vezišnica.



„Donošenjem te odluke rješava se uklanjanje drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi 400 kilovoltnog (kV) dalekovoda Čevo – Pljevlja, čiji je cilj stvaranje energetske infrastrukture na teritoriji Crne Gore, koja će obezbijediti bolje uslove za povezivanje i smanjiti problem sa isporukom električne energije.



„Prodaja će se oabviti sukcesivno, putem aukcije na osnovu javnog poziva, kao dio pilot projekta novog koncepta upravljanja šumama kroz formiranje berze drvnih sortimenata“, zaključuje se u saopštenju.

