Vlada zaratila s konzorcijumom u kojem je Bemaks, odbijeni svi prigovori

Tenderski postupak za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora u opštini Ulcinj, na kojem je predviđena izgradnja solarne elektrane, biće danas nastavljen, potvrđeno je juče „Vijestima“ iz Ministarstva ekonomije.

Vlada je u četvrtak odbila kao neosnovan zahtjev konzorcijuma Montesolar za izuzeće predsjednike Tenderske komisije - ministarke Dragice Sekulić, a Ministarstvo ekonomije je, prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, u međuvremenu, odlučilo, takođe, da i svi ostali članovi ostanu u Tenderskoj komisiji.

Prvorangirani na tenderu je konzorcijum firmi EPCG i Fortum, a ovlašćeno lice konzorcijuma Montesolar (u kojem je firma Bemax, Sanderland Crna Gora i dvije kompanije iz Francuske i SAD-a) Valeri Cazaban u zahtjevu za izuzeće Sekulićeve i ostalih članova Komisije naveo je da su protiv njih pokrenuti krivični postupci zbog zloupotrebe službenog položaja i sumnji u nepristrasnost. Komisija je prethodno diskvalifikovala ponudu Montesolara. Vlasnik i direktor preduzeća Bemaks je Veselin Kovačević, ali se firma neformalno dovodila u vezu sa bivšim ministrom i aktuelnim savjetnikom predsjednika Crne Gore, Milanom Roćenom koji je to negirao.

Vlada je utvrdila, prema rješenju u koje su „Vijesti“ imale uvid, da nijesu bili tačni navodi da je protiv ministarke Sekulić pokrenut krivični postupak, već je protiv nje podnijeta krivična prijava, a što se “ne može smatrati započinjanjem krivičnog postupka”.

U zahtjevu za izuzeće, kao razlog sumnje u nepristrasnost ministarke navedeno je da je odbila konzorcijumu Montesolar da obavi uvid u spise predmeta i njihovo kopiranje, da je odbila da prihvati dokaze o roku važenja bankarske garancije Montesolar, iako su ostalim ponuđačima prihvaćeni dokazi koji su dostavljeni naknadno.

Oni su ministarku optužili da je odbila da obavi uvid u spise predmeta i ponude ostalih ponuđača čime kao predsjednica Komisije „vrši krivično djelo zloupotrebe službenog položaja“.

Vlada je utvrdila, međutim, da su bili neosnovani navodi da je Sekulić bila dužna da konzorcijumu Montesolar dozvoli uvid u spise predmeta i njihovo kopiranje saglasno pojedinim članovima Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Zakona o upravnom postupku i Zakona o krivičnom postupku. Naime, konzorcijum EPCG i Fortum i konzorcijum IREDL su se pisanim izjavama od 24. i 25. oktobra izjasnili „da ne dozvoljavaju uvide u dokumentaciju, jer istu smatraju privatnom i povjerljivom, i intelektualnom svojinom“.

Bankarska garancija Montesolara prvobitno je važila do 3. decembra ove godine, ali je izjavom od 14. septembra Credit Industriel et Commercial bank, koja je postupala po nalogu Banque CIC Nord Quest „unijela izmjenu i dopunu ove bankarske garancije na način što je rok važenja ponudom dostavljene garancije produžen do 2. januara 2019“.

Ova izmjena Montesolara „nije bila validna jer predstavlja suštinsku izmjenu ponude“, zbog čega je Vlada potvrdila odluku Tenderske komisije da ovu ponudu odbije kao neispravnu.

Iz ovog konzorcijuma, čiji je član i domaća moćna kompanija Bemaks dobitnik većine građevinskih poslova od države i glavni podizvođač na autoputu, su prethodnih dana saopštavali da se ukazivanjem na “nezakonito i neodgovorno ponašanje nosilaca državnih funkcija najbolje može pomoći državi Crnoj Gori” koju poštuju i sa kojom žele ostvariti saradnju na projektima njenog daljeg razvoja.

Vlada je preksinoć odgovorila da su krivične prijave i zahtjev za izuzeće “neprimjeren pokušaj pritiska na Tendersku komisiju, odnosno Vladu”.

“Uvjereni da iza takvog zahtjeva stoji namjera da se Vlada onemogući u vođenju ekonomske politike i zaštiti nacionalnog interesa, odlučni smo da spriječimo da sila privatnog kapitala posluži kao instrument opstrukcije države i njenih institucija”, naveli su iz Vlade na optužbe iz Bemaksovog konzorcijuma.

Sterling and Wilson registrovan na Aerodromu Dubai

Montesolar je u zahtjevu naveo da je provjerom kod registra Ministarstva ekonomije Dubaija utvrđeno da član prvorangirnog konzorcijuma Sterling and Wilson International Solar FZCO ne postoji, što, kako smatraju, čini ponudu EPCG i Fortuma neispravnom. U zahtjevu Vladi napomenuli su i da je zbog toga ugovor zaključen između članica prvoraniranog konzorcijuma „ništavan“.

Član prvorangiranog konzorcijuma Sterling and Wilson International Solar FZCO dostavio je na zahtjev Tenderske komisije pojašnjenje da je već u okviru ponude dostavio dokaz o registraciji tog privrednog društva i to „potvrdu o osnivanju izdatu od strane Slobodne zone Aerodroma Dubai, što je Tenderska komisija prihvatila kao validan dokaz“. I Vlada je zaključila da su tvrdnje o ništavosti ugovora među članovima prvorangiranog konzorcijuma neosnovane, te da ne postoje razlozi za izuzeće ministarke Sekulić.

