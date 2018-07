Vladi pohvale za tvitove, Milo prati Trampove protivnike

Sa više od 53 miliona sljedbenika, američki predsjednik Donald Tramp najpopularniji je državnik na Tviteru, ali da i Vlada Duška Markovića koristi prednosti digitalne diplomatije potvrdila je titula jedne od 50 najbolje povezanih u svijetu na toj platformi.

Studija “Tvipolomatija 2018” pokazala je da samo šest od 193 zemlje članice Ujednjenih nacija nemaju zvanično prisustvo na Tviteru.

Nalog Vlade Crne Gore na engleskom (@MeGovernment) našao se na 32 mjestu od 50 najbolje povezanih u svijetu na Tviteru.

“Drago nam je da je naš napor prepoznat. Mislim da možemo i moramo čak daleko bolje od ovoga i na tome počinjemo da radimo,” kazao je za “Vijesti” šef Vladine Službe za odnose s javnošću Srđan Kusovac.

Vlada na Tviteru ima dva naloga, na engleskom i na crnogorskom. Prvi ima više od 38.200, a drugi više od 8.700 sljedbenika.

“Tviter na engleskom koristimo restriktivnije kako ne bismo zatrpavali korisnike - dakle tu tvitujemo ono što smatramo važnim za inostranu javnost i držimo se principa (kad god je moguće) jedna tema/događaj - jedan, maksimalno dva tvita. Kad je riječ o tviteru na crnogorskom, tu smo nešto ekstenzivniji, više okrenuti domaćoj javnosti i to koristimo kao najbrže sredstvo komunikacije, često za plasiranje onih sadržaja koje ne možemo zbog zastarjelog portala Vlade da plasiramo dovoljno brzo,” pojasnio je Kusovac, koji sa koleginicom Anđelom Medenicom vodi i naloge na Fejsbuku i Instagramu, gdje imaju više od 14.000, odnosno oko 1.700 pratilaca.

Od početka godine, Vladin nalog na engleskom iskorišten je kao najbrži kanal komunikacije u dvije specifične prilike.

Prvi je bio u februaru kada je bačena bomba na Ambasadu SAD u Podgorici. Kusovac pojašnjava da su tvitom usred noći praktično zaustavili ogromnu količinu pitanja i smirili inostranu javnost.

Drugi primjer je reakcija Vlade na ovonedjeljni stav predsjednika SAD Donalda Trampa da je crnogorski narod “veoma agresivan” i njegovu sugestiju da bi mogao izazvati Treći svjetski rat.

Vlada, između ostaloga, na Tviteru prati Trampa i njegovog zamjenika Majka Pensa, predsjednike Rusije Vladimira Putina, Francuske Emanuela Makrona, Srbije Aleksandra Vučića, grčkog premijera Aleksisa Ciprasa ali i sportiste Dejana Zlatičanina i Miloša Raonića.

”Tviplomatija 2018” obuhvatila je i naloge ministara/ministarstva vanjskih poslova na najpopularnijim društvenim mrežama, a crnogorsko je od marta prisutno na Tviteru (@MFA_MNE) i trenutno ima malo više od 200 pratilaca a sami prate njih 65.

Među onima koje MVP prati su najviši zvaničnici Evropske unije Žan-Klod junker, Donald Tusk, Federika Mogerini i Johanes Han, generalnog sekretara UN Antonija Gutereša i predsjednavajućeg Generalne Skupštine UN Miroslaava Lajčaka, ministre vanjskih poslova zemalja regiona ali i novu ambasadorku Crne Gore pri UN Milicu Pejanović Đurišić.

Kao ni Marković, ni šef diplomatije Srđan Darmanović nema naloge na društvenim mrežama.

Veće angažovanje na ovom polju predviđeno je dvijema komunikacionim strategijama koje je nedavno usvojila Vlada, od kojih se jedna tiče same institucije a druga Crne Gore kao članice NATO.

“Što se tiče implementacije Komunikacione strategije Vlade - tu smo predvidjeli i to veoma brzo centralizovanje i bolju koordinaciju onoga što putem društvih mreža objavljuju ministarstva. Vjerujem da ćete veoma brzo biti svjedoci daleko sistematičnijeg pristupa ministarstava i da će i novinarima i građanima to donijeti više konkretnih i jasnih informacija dostavljenih brže nego do sada”, kazao je Kusovac.

Đukanović jači na Instagramu nego na Tviteru

Predsjednik Milo Đukanović ne može se pohvaliti svojom aktivnošću na Tviteru (@predsjednikdps), gdje je za malo više od godinu koliko ima nalog tvitnuo samo jednom – podijelivši sa sljedbenicima veb adresu DPS-a.

Njega na Tviteru prati nepunih 290 naloga, a on prati nepunih 40.

Među onima koje on prati su nalozi DPS-a, Vlade na oba jezika,Aleksandra Andrije Pejovića, više uticajnih svjetskih medija poput “Forbsa” i “Politika”, humanitarnih organizacija među kojima je Crveni krst, američkih ministarstava, ali i političara – Bernija Sandersa, Marka Rubija, Teda Kruza, Džeba Buša. Svi oni su učestvovali u izbornoj trci za američkog predsjednika 2016. na kojima je pobijedio Donald Tramp. Međutim, ne prati Trampa.

Đukanović ima i nalog na Instagramu, gdje ima više od 3.500 pratilaca.



Rama i Vučić najuticajniji u regionu

Albanski premijer Edi Rama i srpski predsjednik Aleksandar Vučić najuticajniji su lideri u regionu na društvenim mrežama.

Rama ima više od 1.100.000 pratilaca na FB, na Tviteru gotovo 330.000 a na Instagramu više od 170.000.

“Tviplomasi” mu je dodijelio četiri titule ove godine, od kojih su tri za Instagram. On je među 50 svjetskih lidera po efikasnosti (24), po lajkovima (39) i interakcijama (41).

Četvrta titula tiče se FB, gdje je 41. od 50 najefikasnijih svjetslih lidera.

Vučić ima dva naloga na Tviteru, na kojima ima više od 325.000 pratilaca.

On se nalazi na 20 mjestu 50 najuticajnijih svjetskih lidera na Tviteru, a iza sebe je ostavio premijere Velike Britanije Terezu Mej, Kanade Džastina Trudoa, Izraela Benjamina Netanjahua, predsjednika Francuske Emanuela Makrona i Evropskog savjeta Donalda Tuska.

On se takođe nalazi na 47 mjestu od 50 svjetskih lidera sa najvećom interakcijom.

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović našla se na 41. mjestu od 50 najefikasnijih svjetskih lidera na Instagramu, gdje ima više od 322.000 pratilaca.



Raonić: Branili ambasadorima da imaju FB stranice

Čelnik Građanske alijanse Boris Raonić smatra da ima nekoliko pozitivnih primjera, ali da za Crnu Goru i njene institucije kao da još nije nastupilo digitalno doba.

“Dok evropske zemlje već godinama imaju i digitalne ambasdore, mi se tek odlučujemo na prve korake. Do sad se čak i branilo ambasadama da imaju FB stranice, a MVP tek od skoro ima Tviter nalog. Neshvatljivo je da institucije ne vide korist od ovog vida komunikacije, pa je očigledno u pitanju naša stara boljka inertnosti, neznanja i neodgovornosti,” kazao je on.

Raonić ukazuje da se Crna Gora po istraživanju iz 2016. “Digitalna diplomatija” našla na pretposljednjem mjestu među zemljama regiona.

On smatra da i loša rangiranost na istraživanjima ne djeluje dovoljno otrežnjujuće.



Tviter koriste i za vrijeđanje protivnika i najavu ratova

Od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija, samo šest nisu zvanično prisutne na Tviteru, rezultati su istraživanja “Tviplomatija 2018”, poručujući da je to glavni kanal za digitalnu diplomatiju.

Fejsbuk je druga najpopularnija mreža među liderima vlada i tu imaju najveću publiku. Šefovi vlada i šefovi diplomatije 179 zemalja prisutni su na ovoj platformi, predstavljajući 93 procenata svih zemalja članica UN.

​Tramp je preko Tvitera povukao podršku zajedničkom saopštenju sa G7 Foto: Reuters

Instagram je postao treća najpopularnija mreža za vlade i 81 procenat svih zemalja članica UN imaju naloge, od kojih mnoge svakodnevno dijele intagram “storije”.

U studiji stoji da Donald Tramp, bez sumnje, ima najveći uticaj na Tviteru od kako je stupio na vlast 20. januara 2017. On je svjetski lider sa najviše sljedbenika – njih više od 52 miliona.

Američki predsjednik je takođe promijenio ton diskursa na Tviteru, često vrijeđajući svoje protivnike i ismijavajući strane lidere, nazivaju svjevernokorejskog Kim Džong-una “raketa-čovječuljak” a sirijskog Bašara al Asada “životinjom koja ubija gasom”, te putem Tvitera prijeteći vazdušnim napadima i ratovima.

Predsjednik SAD je među veoma malom grupom svjetskih lidera koji su lično aktivni na svojim Tviter nalozima. U toj grupi su još i predsjednik ES Donald Tusk, danski premijer Lars Loke Rasmusen i šef diplomatije Anders Samuelsen, letonsijki šef diplomatije Edgars Rinkeviks i norveška premijerka Erna Solberg, koja je priznala da pati od disleksije i povremeno ima greške u pravopisu.

