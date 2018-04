Vladi Ulcinj više nije prioritet

Iako su premijeri i ministri svih crnogorskih vlada u posljednjiih 20 i više godina Ulcinju u kontinuitetu obećavali privilegovan status sa investicijama vrijednim i više od milijardu eura, grad će renesansu čekati makar još četiri godine.

To se može zaključiti iz Uže liste ključnih prioritetnih infrastrukturnih projekata, vrijednih 2,13 milijardi eura, koju je Vlada nedavno usvojila. U tom dokumentu za Ulcinj su planirana samo dva projekta - izgradnja nove zgrade gimnazije i posredno, dalekovoda od Virpazara.To je nešto manje od 0,2 odsto od tih 2,13 milijardi.

Uža lista sadrži 36 projekata, koji će biti finansirani iz budžeta Vlade, fondova EU i drugih izvora, ali ni ovog puta Sekretarijat za razvojne projekte i Nacionalna investiciona komisija nigdje ne pominju dugo najavljivanu regulaciju sliva Bojane, sanaciju Port Milene i Solane, obećani razvoj nautičkog turizma, izgradnju aerodroma, sportske hale, mega marine...

“Vijesti” su u utorak od Vladinog Biroa za odnose sa javnošću tražile odgovor zašto na užoj listi nema značajnijih projekata koji se odnose na opštinu Ulcinj, ali odgovor do juče nije stigao.

Ulcinjanin Skender Elezagić, dugogodišnji odbornik u SO i šef ulcinjskog SDP, kazao je da to što je Vlada od 2,13 milijardi Ulcinju namijenila tri-četri miliona za izgradnju nove gimnazije, dovoljno govori o odnosu aktuelne vlasti prema tom gradu. I to, kako je naveo, čudi budući da je Ulcinj trenutno „najrežimskiji“ grad u Crnoj Gori, gdje je na zadnjim izborima preko 90 odsto birača glasalo za vladajuće partije.

“Ulcinju je pripalo svega 0,2 odsto novca namijenjenog za kapitalne projekte u naredne tri godine. Vlada je planirala da značajnim ulaganjima u izgradnju obilaznica rješava krupne saobraćajne probleme u nekim gradovima, ulaže u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda u drugim opštinama, gradi sportske objekte, rekonstruiše kulturno-istorijske spomenike, podiže konkurentnost infrastrukturnim opremanjenjem biznis zona. Ali, sve to će i ovoga puta zaobići Ulcinj”, kazao je Elezagić.

Na listi Vlade su, između ostalog, upravljanje slivovima Pive, Tare, hidroelektrane na Morači i Komarnici, Jonsko-jadranski gasovod, ekološke rekonstrukcije pljevaljske termoelektrane, razvoj aerodroma Tivat, projekti tretiranja otplada u Baru, Rožajama, Kolašinu, Beranama...

A, prije deset i više godina ministri i potpredsjednici Vlade, u redovnim i vanrednim posjetama, Ulcinjanima su obećavali realizaciju projekata brojnih oblasti.

“Studijom o nautičkom turizmu, planirana je izgradnja marine sa 350 vezova. Regionalni razvojni projekti Velike plaže, koje je izradilo njemačko društvo za investicije DEG, definišu najveće investicione aktivnosti na tom području. Tu je i Ada za koju imamo inicijative koje se kreću preko 700 miliona eura”, tako je daleke 2006. govorio jedan od potpredsjednika Vlade...

Dvije godine kasnije, tadašnji ministar za ekonomski razvoj je rekao „da ćemo se uskoro u Ulcinju moći pohvaliti projektima koje realizuju najeminentnije evropske kompanije“. I ustvrdio da će Ulcinj uskoro postati svjetski priznata destinacija te da će država preuzeti odgvornost za projekte brzih i modernih saobraćajnica i ni manje ni više nego, izgradnje aerodroma...

Ulcinjski ekolog Dželal Hodžić kazao je da je neshvatljivo da Vlada Ulcinj tretira na takav način i da je neshvatljivo da lokalne vlasti nemaju viziju očuvanja, zaštite, sanacije i revitalizacije resursa. On je kazao da se na listi (koja je produkt izostanka saradnje Vlade i Opštine sa civilnim sektorom) morala naći sanacija ulcinjskih resursa koji se urušavaju i postaju ograničavajući faktor razvoja na osnovama zelene ekonomije.

“Šasko jezero „stari“ zbog zatrpanog kanala koji ga veže sa Bojanom. Koliko košta ta investicija? A ona za izgradnju bentova da bi se spriječile poplave od kojih strepimo svake godine? Zar se od 2,13 milijardi nije moglo izdvojiti 3-4 miliona eura koliko je potrebno za pokretanje proizvodnje soli na solani”, pitao je Hodžić.

Naveo je i problem u naselju Štoj koje nema kanalizaciju, iako u ukupnom turističkom prometu grada učestvuje sa više od 60 odsto.

Loša je infrastruktura

Dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković za “Vijesti” je kazao da opšta infrastruktura, posebno komunalna i saobraćajna, predstavlja usko grlo crnogorskog turizma i da je ta situacija posebno složena kada je u pitanju opština Ulcinj.

“Poznat je problem zagađenosti Port Milene, na čijem se saniranju radi. Međutim, na dugi rok je održivo samo rješenje integralnog kanalizacionog sistema koje bi zahvatilo šire zaleđe Velike plaže. Bez toga nema pravog rješenja, ni za valorizaciju postojećih oskudnih turističkih kapaciteta, a kamoli za njihov razvoj. Ovo se odnosi podjednako na cijelu Ulcinjsku rivijeru koja je naš najveći potencijal za razvoj održivog rizort turizma”, istakao je Ratković.

On je dodao da je usko grlo i saobraćaj, posebno onaj koji bi trebalo da obezbijedi udoban dolazak avio turista sa obližnjih aerodroma (Tivat, Dubrovnik, Podgorica).

“Zabrinjavajući je saobraćajni čep u Sutomoru koji saobraćaj zadržava u sezoni više sati, kao i prespor protok saobraćaja od Debelog brijega duž cijelog Crnogorskog primorja. Sada kada se obnavljaju i modernizuju hoteli u zoni Velike plaže i kada su privukli pažnju najvećih evropskih turoperatora, prijeti velika opasnost da padnemo na saobraćajnoj infrastrukturi”, kazao je Ratković.

On je istakao da infrastrukturni problemi prijete da potpuno obezvrijede napore turističkih poslenika da vrate crnogorski turizam na najjača emitivna tržišta Evrope.

