Vlast za radnike i penzionere radi sve gore zakone

Partija penzionera, invalida i restitucije (PIR) podržala je zahtjeve vatrogasaca, zaposlenih u ZIKS-u, uprave i pravosuđa, koji su svoje nezadovoljstvo izrazili šetnjom i protestvom ispred zgrade Ministarstva rada, a predsjednik te stranke Momo Joksimović predložio je da se i za novinare obezbijedi beneficirani radni staž, kao i posebna ovlašćenja za njihov rad.

“Posao novinara je jedan od najstresnijih poslova. Ako imamo podatak da je prosječan životni vijek novinara oko 54-55 godina, valjda to treba da zabrine svaku odgovornu vlast, jer bez slobodnih novinara i medija, bez istraživačkog novinarstva, nema ni slobode, ni demokratije. Nijedna vlast, bilo to sudsko-tužilačka, bilo to policija, i druge vlasti, nemaju uspjeha niti rezultata u svom radu bez hrabrih novinara, bez slobodnih medija, a životi tih ljudi vise o koncu”, poručio je Joksimović.

On je podsjetio da je samo za godinu preminulo i napadnuto nekoliko mladih novinara u Crnoj Gori, što ukazuje da je to stresan i veoma rizičan posao.

Crnogorski penzioneri u prosjeku, kako napominju iz PIR-a, uživaju penziju svega oko devet godina. Prosječan životni vijek novinara u Srbiji je oko 55 godina, prema istraživanju još od prije deset godina, a rijetki „srećnici” i koji dočekaju penziju nju uživaju u prosjeku svega šest godina. Prosječan vijek novinara u svijetu je još manji oko 50 godina. Prošle godine ih je ubijeno više od 80, a 2016. više od 90 novinara.

126 eura, koliko iznosi minimalna penzija, prima 12 hiljada penzionera, a ima i oko 3.500 penzionera sa nepunim penzijama ispod 100 eura

“Vlast bi pod hitno trebalo da uvede i zakonske norme za beneficirani radni staž novinarima, jer je to em rizična djelatnost, em profesija čiji je prosječni vijek življenja najmanji, i približava se radnicima zaposlenim u rudarskim poslovima”, istakao je Joksimović.

On je dodao da vatrogasci i zaposleni u ZIKS-u ”sa pravom izražavaju svoje nezadovoljstvo, što se beneficirani radni staž pokušava obesmisliti”.

“Radi se o zaposlenima koji ulažu svoje živote u zaštiti života građana i njihove imovine”, naglasio je Joksimović.

On smatra da prema predloženom zakonu penziju sigurno neće dočekati svaki četvrti zaposleni u ovim djelatnostima. PIR je protiv lošeg postojećeg Zakona o radu i protiv predloženih rješenja o izmjenama i dopunama Zakona o PIO.

Novim izmjenama Zakona o PIO, predviđaju se rigorozna rješenja, prema kojima svi zaposleni da bi stekli pravo na penziju moraju da ispuniti oba uslova 40 godina staža osiguranja, ali i navršenih 65 godina starosti.

“I postojeća rješenja u važećem Zakonu o PIO su nepovoljna za sve penzionere u Crnoj Gori. Sa penzijom od 125 ili 200 eura nema života, to je tuga i žalost. Stanje je za penzionere još gore što se tiče zdravstvene zaštite, gdje smo najugroženiji u Evropi. Stoga PIR podržava zahtjeve strukovnih sindikata, da se mora spustiti granica za odlazak u penziju zaposlenih u ovim sektorima rada, jer oni moraju da žrtvuju i svoje živote da bi spasili živote i imovinu građana Crne Gore”, zaključio je Joksimović.

