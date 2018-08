Vodi li priča oko aerodroma u vanredne izbore: DPS odgovara, dio opozicije bi nestao

Davanje crnogorskih aerodroma na koncesije ne može dovesti do izlaska Socijaldemokrata iz vlasti, jer tako nešto nije moguće bez prethodnog dogovora sa Demokratskom partijom socijalista, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.

On smatra da su vanredni parlamentarni izbori u interesu obje partije.

"Ja ne vjerujem u opciju da SD može dovesti do pada Vlade po tom osnovu ili nekom drugom, a da to nije dio šireg nekog strateškog plana, dijela makar, vladajuće koalicije za izazivanje vanrednih parlamentarnih izbora", navodi Vujović.A, ako do njih dođe u ovom trenutku, korist bi imala najjača partija, smatra Vujović, budući da je u opozicionim redovima situacija loša.

"Zbog visokog stepena apstinencije i lošeg rezulata dijela opozicionih partija čak DPS može da prijeti i toj apsolutnoj većini. Međutim, ako gledamo rezultate iz prethodnih izbornih procesa, DPS je daleko od toga da samostalno može osvojiti vlast", dodaje Vujović.

Opoziciji bi problem predstavljale finansije za još jednu izbornu trku, ali i ponuda, s obzirom da se događa prekompozicija na opozicionoj sceni.

"Opozicija bi vjerovatno doživjela jedan loš rezultatat i vjerovatno bi neki blokovi kao Demokrate i URA bolje profitirali, ali s druge strane vjerovatno bi došlo do nestanka nekih parlamentarnih političkih partija sa političke scene. S druge strane DPS zna što hoće i otvara neke druge teme koje treba da ga vode eventualno do nekog boljeg rezultata na nekim vanrednim parlamentarnim izborima – otvorili su pitanje, neka identitetska pitanja, kao što je poništenje odluka podgoričke Skupštine", navodi Vujović.

Vujović vjeruje i da je DPS pametno procijenio kada da otvori pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

"Vjerujem da bi jedan značajan dio birača, koji možda glasaju za opozicione partije, bio spreman da nagradi DPS možda još jedan mandat, ako bi se to pitanje otvorilo, jer pitanje SPC nije samo identitetsko, jedno kulturološko pitanje, s obzirom da SPC u ovom trenutku predstavlja jedan da kažemo glavni faktor uticaja na opozicionoj sceni. Ono što bi bilo veoma loše za Crnu Goru jeste da se uđe u izbore, a da pri tome nije došlo do reforme izbornog zakonodavstva", ukazuje Vujović.

