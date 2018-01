Vojinović: Iz Tužilaštva nam rekli da nemaju interes za ponovni sudski proces u vezi tragedije na Bioču

Rukovoditeljka Osnovnog tužilaštva u Podgorici, Ljiljana Klikovac nam je „u četiri oka“ u Osnovnom tužilaštvu kazala da „nema interesa da Tužilaštvo obnovi sudski proces u vezi željezničke nesreće na Bioču“, kazao je predsjednik NVO „Voz neprebola“ Goran Vojinović danas u Bijelom Polju, gdje je obilježeno 12 godina od željezničke nesreće kod Bioča.

U toj nesreći je stradalo 47 osoba a više od 200 povrijeđeno.

Pored predstavnika rodbine nastradalih i povrijeđenih putnika polaganju vijenaca pored spomen- obilježja u gradskom parku cvijeće su položili predstavnici Opštine i brojni građani.

Vojinović je podsjetio da je Osnovno državno tužilaštvo odbilo zahtjev za ponavljanje sudskog postupka i pored, kako je rekao, nepobitnih činjenica u vezi sa nesrećom.

“Iskreno se nadam da dijelimo isto mišljenje, koje se odnosi na to, kako doći do pravde i istine koju čekamo punih dvanaest godina”, kazao je Vojinović, dodajući da porodice nastradalih raspolažu novim dokazima koji se tiču mjesta rekonstrukcije, nagriženosti šine van zakonskih normi o bezbjednosti saobraćaja, nestanka audio kaseta i snimaka razgovora između mašinovođe i dispečera u Podgorici, i to par dana prije i poslije nesreće, nedostatka mišljenja vještaka građevinske i elektro struke o ispravnosti pruge i naponske mreže, i drugi dokazi.

Vojinović je istakao da su dvije godine nakon nesreće ruski vozovi povučeni iz upotrebe na dijelu pruge Bijelo Polje – Podgorica, zato što je dvije godine ranije Crna Gora dobila upozorenje da su navedeni vozovi nepogodni za željeznički saobraćaj na pruzi sa velikim nagibom , te da im je prošao rok upotrebe.

On je ukazao da je nevjerovatno da je za ovakvu tragediju osuđen samo mađinovođa Drobnjak na šest godina, što ispada da je za svakog poginulog osuđen na 45 dana, ili još poražavajuće, za svakog poginulog i povrijeđenog.

“Zašto Tužilaštvo u saradnji sa policijom i inspekcijskim službama, sve ove godine nije pokušalo da ispravi svoju grešku i samostalno pokrene postupak obnavljanja sudskog procesa, s obzirom na nove brojne dokaze, izjave i saznanja. Čemu tajne, brige, zastiđe i strah. Zar 47 poginulih građana, preko 200 povrijeđenih i čitava Crna Gora ne zaslužuju pravdu i istinu”, kazao je on.

Vojinović se zahvalio lokalnoj upravi i svima koji su na bilo koji način pružali podršku porodicama u proteklih 12 godina.

Binasa Halilović, koja je u tragediji izgubila dvoje djece sa kojima je i sama putovala, je kazala da rodbinu boli činjenica da ni poslije 12 godina za njih nema pravde.

“Naših 47 duša i 47 anđela neka budu pratioci svakom vozu i opomena da se ovo nikada više ne ponovi”, kazala je Halilović.

Jedna od preživjelih putnika, Ilinka MInić iz Majstorovine kod BIjelog Polja je kazala da nepravda boli, jer je za stravičnu tragediju osuđen samo jedan čovjek.

“U nesreći sam zadobila teške tjelesne povrede i višestruke prelome od kojih se još uvijek nisam oporavila. Sve ovo ostalja teške posledice, ali i pored toga što nismo doživjeli pravdu, vjerujem u institucije sistema da će smoći snage da se suoče sa istinom i krivce izvedu pred lice pravde”, kazala je Minić.

Poslije polaganja cvijeća danas su vijenci i cvijeće položeni i kod Spomenika bugarskim đacima stradalim u tragediji kod Gostuna.

