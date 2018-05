Vojvodić: SDP neće učiniti bilo što protiv državnih i ekonomskih interesa Bara i Crne Gore

U ime slobode i demokratije, u ime promjena u Baru, u ime mlađih naraštaja koji dolaze, pozivamo vas kao časne, slobodne i nepotkupljive sugrađane da 27. maja izađete na lokalne izbore. Nemate se čega stiđeti i plašiti, jer svoj obraz nijeste bačili pod noge, jer svoju dušu nijeste prodali za šaku srebrenjaka, jer ste prošli i gora vremena od ovih, jer ste znali, umjeli i željeli da u smutnim vremenima, bez obzira na svoje političko, nacionalno i vjersko opredjeljenje, sačuvate sebe i Bar, upravo od onih kojima ni dan-danas ništa nije sveto osim svojega džepa i ličnog interesa, navodi se u saopštenju predsjednka OO SDP Bar i nosioca liste SDP Bar za promjene Dragan Vojvodić.

Naveo je da vjeruje da je građanima jasno da je SDP "bila i ostala jedini baštinik socijademokratske iskre u Crnoj Gori".

"Da smo skoro trideset godina na pravoj strani istorije. SDP ne skriva, niti prećutkuje činjenicu da smo bili u vlasti, da smo ostvarili strateške ciljeve Države Crne Gore. Isto tako, nije postojala dilema da se izađe iz vlasti kada su pojedinci iz te vlasti i političke elite državu i njene institucije poistovjetili sa svojim džepom, beskrupulozno sprovodeći neviđenu poharu svega onoga sto sto su stvorile prethodne generacije. Njihovo bogatstvo se mjeri desetinama miliona eura, a besramno saopštavaju da se može živjeti od dva eura dnevno. U njihovim familijama nema nezapošljenih. SDP nije, niti će učiniti bilo što protiv državnih i ekonomskih interesa Bara i Crne Gore. No, činiće sve protiv ličnih interesa i neviđene pljačke pojedinaca, koji su obezbijedili i svoju čukun unučad. Zaboravili su samo jedno: da ničija nije gorjela do zore", saopštio je Vojvodić.

Dodaje da kome je zapravo bilo do vlasti i do fotelja, jasno se pokazalo i na državnom nivou i u Baru.

"Prisvojili su mandate kao da im je to đedovina, a bez izborne volje građana. Time su pokazali ne samo svoje političko lice i "obraz". SDP smatra da politika mora biti i moralna stvar i to smo dokazali. SDP Bar i njen odbornički klub, kao dio buduće vlasti u Baru, jednako će braniti i zastupati interese svih građana Bara. SDP Bar vas za glas na izborima neće varati, neće vas lagati, neće vam prijetiti, neće vas zastrašivati, neće vas ucjenjivati poslom ili bilo čim drugim. To je nečasna rabota. Ali, ovima koji to čine na naprizemniji način pred izbore, poručujemo da će SDP učiniti sve da svi oni koji se služe takvim sredstvima završe na jedino mjesto njima primjereno-u zatvoru! Neka ne misle da će im to biti oprošteno ili zaboravljeno".

Istakao je da prvi preduslov za promjene u Baru, mora biti poštena i nekorumpirana vlast, koja će raditi u interesu svih građana Bara.

