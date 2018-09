Voz stoji tri decenije u bajkovitoj vladinoj stanici

Prošlo je više od tri decenije od kada je obećana izgradnja pruge od Pljevalja ka Bijelom Polju i Beranama do granice sa Kosovom, ali do danas ništa nije urađeno.

Izvjesno je da voz u skorije vrijeme neće stići u Pljevlja, a projektu teškom više od milijardu eura malo se i govori.

Tokom posjete Kosovu prije nekoliko mjeseci, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković pomenuo je izgradnju pruge Pljevlja - Berane kao jedan od regionalnih projekata za koji je Crna Gora zainteresovana da predstavi evropskim partnerima.

Institut za građevinarstvo uradio je Studiju opravdanosti i idejnog rješenja za izgradnju željezničke pruge Pljevlja - Bijelo Polje - Berane - granica s Kosovom.

Dionica do Bijelog Polja ucrtana je i u Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, a Strategijom razvoja željeznice za period do 2027. država je predvidjela gradnju pruge Pljevlja - Berane - do granice sa Kosovom.

Procijenjeno je da bi izgradnja dionice Pljevlja - Bijelo Polje (Ravna Rijeka) koštala 745 miliona eura, a još oko 540 miliona dio do granice sa Kosovom.

U Ministarstvu saobraćaja objašnjavaju da je ideja o željezničkom povezivanju Pljevalja sa prugom Begrad - Bar nastala u prvim godinama eksploatacije pruge građene u doba SFRJ.

“Prve konkretne aktivnosti urađene su od 1980. do 1984. godine kada je urađen Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje željezničkog priključka basena Pljevalja na prugu Beograd - Bar. Takođe, izmjenama i dopunama prostornog plana iz 2000. godine, prostornim planom Opštine Pljevlja i Strategijom razvoja saobraćaja iz 2006. godine, prepoznata su tri koridora za povezivanje Pljevalja sa prugom Beograd - Bar i to preko Prijepolja, Priboja i Ravne Rijeke”.

Prema studiji opravdanosti za izgradnju pruge, dužina trase od Pljevalja do Bijelog Polja iznosila bi oko 60 kilometara, od čega je čak 20 kilometara tunela. Trasa bi imala 9 do 14 odsto mostova, što značajno poskupljuje investiciju.

Rusi htjeli da grade do Prijepolja, vlast ih zaustavila

Za izgradnju kraka pruge prema Prijepolju, kojeg nema u prostornom planu Crne Gore, prije šest godina bila je zainteresovana ruska kompanija “Sfera” koja je namjeravala da gradi i cementaru u Pljevljima.

Iz te kompanije nijesu pristajali da grade cementaru bez pruge, tvrdeći da je drumski transport cementa neisplativ.

Tadšnji predsjednik pljevaljske Opštine Miloje Pupović rekao je da je realizacija projekta izgradnje cementare u pljevaljskom selu Otilovići i kraka pruge prema Prijepolju, vrijednog oko 300 miliona eura, zastala na sugestiju „nekih ljudi iz crnogorske vlasti“.

