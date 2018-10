Vratili iznajmljeni "boing", zimi će letjeti sa četiti aviona

Nacionalna aviokpmanija Montenegro Airlines (MA) nakon završetka glavne ljetnje turistilke sezone i isteka ugovorenog roka o tzv. wet lease-u, vratila je 30.septembra njegovom vlasniku iznajmljeni avion "boing B 737-500“ (9H-OME).

Ovaj 27 godina stari avion MA je iznajmila od kompanije "AirX Charter" sa Malte, a u floti MA je ova letjelica kapaciteta 126 putnika, letjela od 15.aprila do 30.septembra. Avion je bio iznajmljen po tzv. wet lease aranžmanu što znači da ga je opsluživala malteška posada, ali je letjelica bila privremeno prefarbana u boje Montenegro Airlinesa, čiji je logo "boing“ nosio na repu. Iznajmljeni "boing“ je proteklih mjeseci saobraćao isključivo iz Podgorice na redovnim ali i čarter linijama MA, pri čemu je ostvario ukupan nalet od oko 1.300 blok-sati. Iako je u tom peridu imao i nekoliko neplaniranih ispada iz saobraćaja uslijed tehničkih razloga, u menadžmentu MA veoma su zadovoljni ukupnim efektima iznajmljivanja ovog aviona za period tzv. ljetnje IATA sezone. Naime ova, šesta po redu letjelica u floti MA, značajno doprinijela da ta kompanija preveze do sada rekordan broj putnika, jer je do kraja prvog kvartala 2018. MA imao promet od 527 hiljada putnika što je 13,6% više nego u istom periodu lani.

"Ovogodišnje iskustvo sa dužim iznajmljivanjem aviona većeg kapaciteta za špic sezone, a što smo primijenili prvi put od osnivanja kompanije, pokazalo se kao veoma uspješna i efikasna priča, tako da nešto slično namhjeravamo da opet uradimo i dogodine“, kazao je "Vijestima" izvor iz menadžmenta MA.

Tokom predstojeće tzv. zimske IATA sezone koja traje od kraja oktobra do početka aprila naredne godine, MA će saobraćati sa flotom od četiri svoja aktivna aviona tipa "embraer E-195" i "foker F-100" i jednim avionom "foker" u rezervi. Plan je da stalno budu operativna četiri aviona, dok će se na petoj letjelici odraditi ranije planirani radovi održavanja većeg obima, te će ona u saobraćaj biti ukljiučivana samo povremeno i po potrebi.

