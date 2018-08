Vratili se bez vagona, u rezervi fali točkova i osovina

Kontrolori Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) vratili su se u ponedjeljak iz Srbije neobavljena posla jer zbog niza nedostataka nijesu od zrenjaninske firme Šinvoz htjeli da preuzmu nepopravljeni putnički vagon tipa „Bcx“.

Prethodno su u Crnu Goru iz Zrenjanina 5. avgusta ove godine dopremljena četiri samo djelimično popravljena vagona koja zbog više od 150 nepravilnosti ne mogu u željeznički saobraćaj.

“Tačno je da naši ljudi zbog uočenih nedostataka nijesu htjeli da obave prijem “Bcx” vagona i da su se vratili u Crnu Goru, Insistiraćemo da se remont obavi i izvedu radovi onako kako je to bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom i ugovorom zaključenim sa Šinvozom”, kazao je “Vijestima” tehnički direktor ŽPCG Radovan Mujović.

Poslije par mjeseci iščekivanja, ovaj vagon je trebalo da bude dopremljen do 15. avgusta. Mujović nije želio da prognozira novi rok kada će biti riješen problem.

“Imamo uvjeravanja da će se nepravilnosti otkloniti za nekoliko dana, ali ne mogu navoditi novi rok”, dodao je Mujović.

On kaže da su im iz Šinvoza objasnili da im za popravku četiri vagona u Baru fale još rezervni djelovi koje bi navodno trebalo da obezbijede “za koji dan”.

Iz menadžmenta su ranije saopštili da će nakon nabavke rezervnih djelova remonteri iz Zrenjanina popravku četiri vagona završiti u Crnoj Gori, ali kako vrijeme prolazi radnici sve više spekulišu da će ih biti potrebno ponovo odvesti u radionicu Šinvoza u Zrenjaninu.

Sekretar većinskog Reprezentativnog sindikata ŽPCG Mirko Rmandić saopštio je da su radnici “veoma zabrinuti, jer je evidetno da nedostaju ključni rezervni djelovi za vagone i lokomotive, kao što su točkovi i osovine”.

“Magacin je pun rezervnih djelova za koje su potrošena ogromna sredstva. Pitanje je da li će svi ti djelovi ikada biti upotrijebljeni. Poseban problem predstavlja to što ti rezervni djelovi nijesu u magacinima ŽPCG nego u magacinima preduzeća Održavanje voznih sredstva. Za to preduzeće postoji odluka Vlade za podjelu na dva dijela, od kojeg bi dio pripao ŽPCG, a dio Montecargu. Da je to urađeno, mi mislimo da bi godišnja ušteda za ŽPCG bila oko 500.000 eura”, tvrdi Rmandić.

On je zaključio da sadašnji menadžment, na čelu sa izvršnim direktorom Predragom Popovićem ”nije u stanju da uradi bilo koju bitnu promjenu za koju su zainteresovani resorno Ministarstvo saobraćaja i Vlada”.

Mujović priznaje da postoji od ranije problem sa rezervim djelovima, objašnjava da on nije novijeg datuma, ali napominje da postoje određene zalihe.

“Ne mogu reći da oni djelovi koji postoje sad u magacinu neće zatrebati za 20-ak dana ili u nekom narednom periodu”, zaključio je Mujović.

Zbog nedostatka kušet kola, koja su još na remontu, kako saznaju “Vijesti” nezvanično, u nedjelju veče je bilo nezadovoljstva putnika na željezničkoj liniji Bar-Novi Sad. Umjesto spavaćih kola, na toj željezničkoj liniji su saobraćala sjedeća kola (vagoni).

Poklopce za WC šolju plaćali 80 eura

Dokaz o tome kako se posluje, u sistemu javnih nabavki ove željezničke kompanije možda najbolje ilustruje račun od 15. maja ove godine do kojeg su “Vijesti” došle iz izvora bliskih vrhu menadžmenta ovog preduzeća.

Račun za poklopce za WC šolje Foto: ŽPCG

Za deset poklopaca sa daskama za WC šolje u putničkim vagonima izdvojeno je čak 805 eura, ili 80,5 eura po jednom komadu. Da se radi o “naduvanoj cijeni” pokazuju podaci iz maloprodaje gdje se isti proizvod može kupiti po znatno nižim cijenama od oko 5-6 eura po komadu.

Predstavnici većinskog Sindikata ŽPCG ranije su nekoliko puta upozorili na haos, koji mjesecima traje, u ovom preduzeću, ali su iz menadžmenta to odlučno negirali. „Menadžment ŽPCG već je zadužio odgovorne službe u preduzeću da dostave informaciju u vezi sa tim. Po dobijanju ove informacije, obavijestićemo Vas o čemu se konkretno radi i koje je razjašnjenje u vezi sa ovim pitanjem, odnosno, da li je navedena cijena odgovarajuća za taj rezervni dio putničkih kola“, odgovorili su iz kompanije na pitanje “Vijesti” od kojeg dobavljača su kupili navedeni proizvod i zašto je ova jedinična cijena toliko visoka.

