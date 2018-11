Vrh CBCG svjedoči zašto je Žugić smijenio Irenu Radović

Osnovni sud u okviru postupka po tužbi bivše viceguvernerke Centralne banke (CBCG) Irene Radović, koja je tu instituciju i guvernera Radoja Žugića tužila za mobing i diskriminaciju, u januaru naredne godine saslušaće Radovićevu i Žugića, a kao svjedoci će se pojaviti viceguverneri Nikola Fabris i Mijo Radonjić, izvršni direktor CBCG Radojica Luburić i bivši direktor sektora za kontrolu banaka Darko Bulatović.

To je juče odlučio na pripremnom ročištu sudija Mladen Grdinić kome je dodijeljen taj predmet.

Grdinić još nije odlučio da li će suđenje biti tajno, a što je tražila vrhovna monetarna institucija čiji je stav da Radovićeva nije smjela da Plan rada sektora za kontrolu i pružanje finansijskih usluga za 2018. i 2019. godinu dostavi sudu jer je to tajni dokument. Advokati CBCG i Žugića Miroslav Adžić i Tatjana Vujanović Vuksanović pozvali su se na Pravilnik o tajnosti podataka. Grdinić je tražio da mu se kao dokaz dostavi da li je plan zaveden u arhivi CBCG sa označenim stepenom tajnosti “interno” i da je potpisan od ovlašćenog lica da bi mogao da odluči hoće li javnost isključiti sa suđenja. Radovićeva je predala draft (nacrt) tog plana koji nije zaveden pod nekim od stepena tajnosti predviđenih pravniilnikom CBCG - “tajno”, “povjerljivo” i “interno”.

Tatjana Vujanović Vuksanović je ćerka bivšeg predsjednika države Filipa Vujanovića koja je odavno zaposlena u CBCG, a Žugić je nedavno, prema infromacijama “Vijesti”, unaprijedio da zastupa CBCG u teškim sporovima. Žugić je, nakon što je po drugi put imenovan za guvernera smijenio dugogodišnjeg direktora sektora za kontrolu banaka Darka Bulatovića i na njegovo mjesto postavio Dejana Vujačića.

Skupština je početkom jula smijenila Radovićevu sa pozicije viceguvernera.To je urađeno na predlog Savjeta CBCG koji je jednoglasno prihvatio inicijativu Žugića da se ona smijeni.

Na pitanje Grdinića da se izjasni koji je osnov diskriminacije i u odnosu na koga je diskriminisana (odnosno zbog kojeg ličnog svojstva i osobine), Radovićeva je izjavila da je diskriminisana u odnosu na Fabrisa i Radonjića kada je riječ o zaradi.

“Ali i zbog animoziteta viceguvernera, jer sam bila kandidat za guvernera”, objasnila je Radovićeva.

Ona je kazala da su joj se zbog pogoršanih uslova rada i stresa pogoršali zdravstveni problemi respiratorne prirode koje je imala od ranije. Njen advokat Bojan Vuković istakao je da će u nastavku suđenja dostaviti medicinsku dokumetaciju Radovićeve čije liječenje još nije okončano. Sud je prihvatio za vještaka medicinske struke neuropsihijatra Stanka Milića.

Radovićeva je kazala da povlači tužbu u dijelu potraživanje naknade nematerijalne štete (naknade za članstvo u investicioniom komitetu) dok nije odustala od naknade za nematerijalnu štetu za koju je pojasnila da se radi o potraživanju zbog povrede prava ličnosti, ne i umanjenja životne aktivnosti zbog pogoršanja zdravstvenog stanja postupanjem tuženih. Vrijednost predmeta spora je opredijeljena na 10.000 eura.

Adžić je ocjenio da stav Radovićeve da je diskriminisana zbog plate u odnosu na druga dva viceguvernera pokazuje da njena namjera nije da kroz sudski postupak utvrdi da je diskiriminisana i zlostavljana od strane tuženih, već da je njena namjera lukrativnost, odnosno, da ostvari imovinsku korist kroz naknadu materijalne štete.

Zahtjev za saslušanje Šoena

Vuković je za dokaz dostavio izvod iz fonografskog zapisa sa sjednice parlamenta na kojoj je Žugić obrazložio razloge za smjenu Radovićeve.

Zbog toga je Vuković predložio da se sasluša glavni izvršni direktor Adiko banke Kristof Šoen u vezi sa prevarom koja se desila u jednoj od filijala banke. Predlog je i da se sasluša Darko Bulatović u vezi sa korespondencijom koju je Žugić imao sa tom bankom i odgovor banke po tom pitanju. Obrazloženo je da je zahtjev da se Šoen sasluša u vezi sa okolnostima da li je sestrić Žugića u trenutku prevare bio zaposlen u Adiko banci i ako jeste na kojoj poziciji je obavljao radne zadatke. Žugićev sestrić je Nikola Bošković i prema podacima sa poslovne mreže Linkedin još je zaposlen u banci na poziciji šefa za upravljanje rizicima.

Specijalno tužilaštvo je povodom sumnji da su službenci banke zloupotrijebili položaj i prevarom omogućili da pojedina lica dobiju kredite.

Žugić je u parlamentu, na zahtjev opozicije, odgovorio na pitanje da li je tačno da je tražio smjenu glavnog izvršnog direktora jedne banke, a bez valjane argumentacije, odajući o kojoj se banci radi. “Riječ je o Adiko banci i to je bio elemenat visokog operativnog rizika. To je bila milionska pljačka. Zbog ugrožavanja reputacije i naše nadležnosti da čuvamo finansijsku stabilnost, bio sam ogorčen da je neko mogao da potpiše sijaset falsifikovanih ugovora, sve uplati na svoj račun i mi to tako da mirno gledamo. To je morala da radi ona (Radovićeva) a ne ja. I to je jedan od motiva za razrješenje”, kazao je Žugić. Sud treba da odluči da li će saslušati Šoena.

