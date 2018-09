Vrijeme praznih izloga u centru Podgorice

U samom centru Podgorice sve je više neizdatih poslovnih prostora, jer zakupci veće interesovanje pokazuju za lokale u Siti kvartu i dijelu grada preko Morače.

Iz podgoričkih agencija za nekretnine “Vijestima” je rečeno da je potražnja za praznim poslovnim prostorima slabija nego u ranijem periodu, dok je u nekim djelovima grada uopšte i nema.

Milena Damjanović iz agencije “In nekretnine” kazala je da potencijalni zakupci traže neku povoljniju varijantu ili novije kvartove:

“Najtraženija lokacija je Siti kvart i dio grada preko Morače. U Siti kvartu izdavanje poslovnog prostora košta od 15 do 20 eura po kvadratu, zavisno od toga koliki je prostor, da li je sređen ili je u grubim radovima”.

Damjanović je pojasnila da se cijena formira i zavisno od toga da li je prostor u sivoj zoni ili je završen, na koji period se sklapa ugovor, da li je siguran zakupac...

Ona je istakla da su najjeftinije lokacije Zabjelo i Stari aerodrom, gdje je zakup poslovnih prostora po kvadratu od pet do 10 eura. U novijim zgradama, kako je kazala, cijena može biti i do 15 eura po kvadratu.

“Manje je interesovanje za veće poslovne prostore koje sačinjava prizemlje i suteren, što je većinom slučaj u novijim zgradama. To malo odbija potencijalne zakupce...Veće je interesovanje za manje prostore u jednom nivou”, kazala je Damjanović.

Cijene su, kako je ocijenila, ponegdje prilagođene standardu, ali je “stanje dosta haotično”:

“Postoji to neko pravilo od koga se krene, a onda je pitanje koliko ko može da izađe u susret strani koja uzima to, da koriguje cijenu... Onaj ko je spreman da koriguje cijenu, on i završi posao...”.

Iz AS nekretnina “Vijestima” je saopšteno da imaju malo poslovnih prostora u ponudi, jer je u posljednjih nekoliko godina slaba potražnja za tim vidom izdavanja nekretnina.

“Uglavnom se traže atraktivne lokacije poput Siti kvarta, dijela grada preko Morače, uz prometne ulice. Cijena zavisi od toga da li je prostor u grubim radovima, u sivoj fazi ili je sređen. Ako je sređen, košta od 15 do 25 eura po kvadratu. Ima u ponudi i mezanina, koji se izdaju za 12 do 15 eura po kvadratu”, saopšteno je iz AS nekretnina.

Problem oko neizdavanja poslovnih prostora ima i Agencija za izgradnju i razvoj Glavnog grada, koja koristi i održava ukupno 237 poslovnih prostora. Od tog broja, u zakup nije izdato 28 poslovnih prostora.

“Od neizdatih prostora, četiri su garaže, tri imaju tehničke nedostatke, četiri su podrumi, a osam poslovnih prostora su orijentisani ka dvorišnoj strani, pa za navedene poslovne prostore postoji manje interesovanje za davanje u zakup”, saopšteno je “Vijestima” iz Agencije.

Slobodni poslovni prostori, kako je pojašnjeno iz Agencije, nalaze se u ulicama Slobode, Svetozara Markovića, Ivana Vujoševića, Ivana Milutinovića, Bratstva i jedinstva, Trgu Božane Vučinić, Velimira Terzića, Radosava Burića, Nikole Tesle A8, Aerodromskoj, Đoka Miraševića, Steva Boljevića i na prvom spratu Gradskog stadiona.

Od lokala u Ulici slobode mjesečno 5.867 eura

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice u Ulici slobode izdaje 19 poslovnih prostora, Novaka Miloševa 11, dok u Hercegovačkoj ulici izdaje jedan poslovni prostor.

“Najveći mjesečni prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora iznosi 4.849 eura bez PDV-a, odnosno, 5.867 sa PDV-om. Predmetni poslovni prostor nalazi se u Ulici slobode broj 15”, saopšteno je iz Agencije.

