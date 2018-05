Vučelić: Prva odluka Građanskog savaza biće ukidanje nepravične odluke o legalizaciji objekata

Prva odluka koju će Građanski savez za promjene donijeti nakon što 27. maja preuzme odgovornost za upravljanje Podgoricom biće ukidanje nepravične odluke o legalizaciji objekata i otvaranje javne rasprave o načinu i troškovima sprovođenja tog postupka, saopštila je prilikom današnje posjete park šumi Zagorič Maja Vučelić, kandidatkinja za odbornicu Građanskog saveza za promjene.

Vučelić je kazala ja je obaveza svih slobodnih građana, da ne dozvole da oni građani koji su imali samo jednu priliku da naprave kuće za svoje porodice ostanu bez krova nad glavom.

"Mi smo većina koja trpi odluke otuđene vlasti. Jer sve odluke koje političari donose moraju da budu u skladu sa potrebama građana. Umjesto toga otuđena DPS vlast donosi odluku da, naknadom za legalizaciju bespravnih objekata, udari jednako po džepu i one koji su nelegalno gradili da bi se dodatno okoristili o budžet našeg grada, i one koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. To je velika napravda koju trpimo svi!'', poručila je Vučelićeva.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)