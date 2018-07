Vučić i Irinej prave probleme sa susjedima da ne bi pričali o Kosovu

Otvaranjem medijskih polemika sa zvaničnom politikom u Crnoj Goru patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinej i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušavaju da skrenu pažnju javnosti u Srbiji sa pitanja Kosova, ocjenio je politički analitičar iz Beograda Cvijetin Milivojević.

Patrijarh je nakon posjete Podgorici kazao da je položaj Srba u Crnoj Gori kao u vrijeme fašističke Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

Ističući da dolazak Irineja u Crnu Goru razumije sa duhovnog stanovištva, Milivojević je kazao da patrijarh pokreće periferne političke teme.

On je podsjetio da dio javnosti u Srbiji očekuje da Irinej uradi nešto povodom pitanja Kosova, na šta ga obavezuju titula i ustav SPC.

“Njegova puna titula je arhiepiskop pećki mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski. Dakle, središte Patrijaršije SPC, svih njenih vjernika bez obzira gdje žive, jeste Peć a ne Beograd. Sada većina vjernika smatra da, kada se SPC i izjasnila na majskom saboru da je Kosovo i Metohija neotuđivi dio Srbije, ništa nije logičnije nego da prvi administrativac SPC koji se zove Irinej Gavrilović lijepo ode u Peć da stoluje otuda. Njegovo objašnjenje je da ne može da ide tamo jer su mu u krugu dvojke u Beogradu blizu sve ambasade. Pa nije on ministar inostranih poslova, nego patrijarh”, kazao je Milivojević za “Vijesti”.

Patrijarh SPC je u intervjuu za “Dan” kazao da je položaj crkve u Crnoj Gori teži nego u doba Osmanlija, navodeći da “nije baš mnogo upoznat sa položajem Srba”. “Uporedio bih ga sa položajem Srba u Hrvatskoj, u doba endehazije. Nažalost u Hrvatskoj ni danas nije bolji položaj Srbima. Možda to neprijateljstvo u Crnoj Gori nije kao ono koje je bilo kod ustaša, ali mržnja u narodu nažalost postoji”, poručio je Irinej.

Kritikujući prethodnu vlast u Srbiji, Vučić je ranije izjavio da su neodgovorni ljudi koji su dozvolili da uoči referenduma 2006. godine “izgube kampanju u zemlji sa 30 odsto Srba i 60 odsto građana koji govore srpski”. Predsjednik Srbije i crnogorski zvaničnici ranije su hvalili odnose dvije države kao “najbolje u poslednjih 20 godina”. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CG) Daliborka Uljarević smatra da je Vučićeva izjava potvrda da su odnosi Beograda i Podgorice samo naizgled postavljeni na održive osnove.

“Nekada je Vučić na Mila Đukanovića gledao kao na uzorni model tehnologa vlasti prema kojem je počeo graditi i svoj pristup. Danas on oseća da je Đukanovića prevazišao i to sve češće demonstrira proveravajući do kojih granica može ići”, kazala je ona za agenciju Beta, dok Milivojević ističe da je Vučiću uzor Đukanović i da vuče iste poteze kao on.

“Navika je sadašnje srpske političke oligarhije da kada postoji neki problem koji je prioritetan oni po pravilu svoje nacionalne mišiće pumpaju otvarajući neke probleme koji su u ovom trenutku periferni. Problem u odnosima sa Crnom Gorom je bio aktuelno stanje u trenutku kada je Crna Gora priznala Kosovo, ali strasti su se smirile i ovom trenutku je bespredmetno podgrijavati tu priču”, kazao je Milivojević.

Dok je predsjednik parlamenta Ivan Brajović kazao da Crnu Goru ne mogu ugroziti zapaljive izjave, Đukanović je pozvao Irineja da demantuje izjavu o položaju Srba.

“Moj jedini komentar mogao bi biti da niko normalan tako nešto ne može pomisliti, a kamoli izgovoriti. Očekujem da to patrijarh demantuje”, kazao je Đukanović za Antenu M.

Za Vladu Irinejeve izjave zlonamjerne i paušalne

Iz Vlade su juče, reagujući na Irinejeve pruke, kazali da je Crna Gora daleko izvan svojih granica priznata kao demokratska i građanska država koja s ponosom baštini vrijednosti jednakosti, tolerancije, suživota, vjerskog i etničkog sklada i dobrosusjedstva i da su vrijednosti izdržale izazove u teškim vremenima i ne mogu ničim biti dovedene u pitanje, a pogotovo ne paušalnim, zlonamjernim i neutemeljenim ocjenama.

“Stavovi govore o onome ko ih je izrekao, a ne o onome na čiji su račun izrečeni”, saopšteno je iz Vlade.

Nova: Patrijarh govori istinu, država na ivici sukoba

Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović smatra da izjava patrijarha Irineja potvrđuje da u Crnoj Gori postoji “teška diskriminacija i državni teror nad Srbima, srpskim jezikom, crkvom”. On navodi da je važno da se ta poruka čula od poglavara najuticajnije institucije u Crnoj Gori.

“Patrijarh nije slučajno saopštio da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi kao u zločinačkoj NDH, jer na mnogim nivoima vlasti se vodi politika mržnje prema srpskom narodu, i on je želio, kao čovjek mira, da pozove one koji diskriminišu, ponižavaju i zlostavljaju Srbe u Crnoj Gori da odustanu od tog nečasnog posla i počnu voditi politiku koja će podjednako uvažavati nas Srbe i druge na ovom prostoru”, kazao Vučurović, navodeći da se Crna Gora “nalazi na ivici sukoba zbog brojnih neriješenih problema koje je namjerno napravio režim u namjeri da asimiluje jedan narod, njegov jezik i crkvu. Iz Demokrata, pokrata URA i SDP-a nisu željeli da komentarišu izjave patrijarha SPC.

