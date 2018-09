Vučićević i Ivanović "ratuju", ceh plaćaju građani

Inspekcija rada kaznila je budvanski Mediteranski sportski centar (MSC) sa 2.000 eura, a izvšnog direktora Nikolu Vučićevića kao odgovorno lice sa 200 eura, jer je imenovalo direktora koji nije ispunio uslov iz konkursa - nema tri godine radnog iskustva na rukovodećim mjestima.

Riječ je o konkursu na kojem je Vučićević izabran za izvršnog direktora.

Kazne su plaćene u iznosima od 1.333 i 133 eura, odnosno za trećinu manje od izrečenih, što zakon dozvoljaava ako se plate u predviđenom roku.

Time je nastavljen višemjesečni “rat” između aktuelnog direktora te opštinske firme Vučićevića i nekadašnjeg Ivana Ivanovića, koji je i prijavio da ga je Odbor direktora nezakonito imenovao.

Vučićević je aktuelni lider budvanskog PzP-a, dok je Ivanović član lokalnog izvršnog odbora DPS-a.

​Nastaviću s prijavama: Ivanović Foto: Vuk Lajović

U inspekcijskom zapisniku od 31. avgusta navodi se da je riječ o vanrednoj kontroli, na osnovu prijave bivšeg direktora Ivanovića.

“Uvidom u dokumentaciju koja je dostavljena od strane Vučićevića na konkursu za izbor direktora, može se zaključiti da ne ispunjava uslove po pitanju dužine radnog staža“, naveo je inspektor u zapisniku, pozivajući se na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim je propisano da je za izbor izvršnog direktora predviđeno radno iskustvo od tri godine na poslovima rukovođenja.

Vučičević je “Vijestima“ kazao da je riječ o pristisku Ivanovića koji traži otpremninu od 45.000 eura.

Ivanović odbacuje te navode i tvrdi da bi slučaj “svjesnog i nezakonitog” imenovanja izvršnog direktora trebalo da ispita i tužilaštvo.

“Kazne su plaćene i napisane su MSC-u, a ne meni kao fizičkom licu, i tu se sva priča završava. Mnogo je interesantnije zašto se osam mjeseci nakon mog imenovanja od strane Odbora direktora, čija je odluka usvojena na pretprošloj sjednici Skupštine opštine, dakle potpuno legitimno i u skladu sa zakonom, niko pa ni bivši direktor nije reagovao, kada je postojao i zakonski rok žalbe od 30 dana? Skupština je zakonodavno tijelo i njene odluke ne mogu dovoditi u pitanje inspekcijski organi. Da li ova prijava ima veze sa činjenicom da nismo htjeli da mu isplatimo traženih 45.000 eura? Bivšem direktoru je isplaćeno 12 bruto- zarada nakon raskida ugovora u MSC-u, što mu pripada po zakonu. Naknadno je tražio još 45.000 eura, ili će nas, kako je rekao, napasti inspekcijama sa republičkog nivoa“, kazao je Vučićević.

​Naslijedili smo dugove: Vučićević Foto: Vuk Lajović

On je istakao da “na ovaj vid ucjena neće pristati, jer u ovome ima, čak, elemenata organizovanog kriminala”.

Vučićević je rekao da će tražiti zaštitu nadležnih institucija, ako Ivanović nastavi sa pritiscima. Ivanović je podsjetio da je kotorski sud presudio da je nezakonito smijenjen sa mjesta direktora, zbog čega je i tražio da mu se isplati svih 28 zarada, koliko je bilo predviđeno da dobije do kraja mandata.

“Ponovo ću pozvati inspekciju kada istekne rok, i to ću stalno činiti jer je riječ o nezakonitom izboru. Nažalost, kazne plaćaju građani zbog nezakonitosti Odbora direktora koji je svjesno imenovao Vučićevića, iako nije ispunjavao uslove. Namjeravam i da podnesem krivičnu prijavu protiv svih članova Odbora direktora na čelu sa predsjednikom, koji su svjesno prekršili zakon i imenovali ga“.



I Ivanović: Molio je da ne prijavljujem. Vučićević: Nesavjesno je vodio firmu

Ivanović tvrdi da ga je Vučićević molio da odustane od prijave inspekciji, jer mu je mjesto direktora navodno bitno zbog političke funkcije u PzP-u.

“Imam svjedoke za to jer je on lično tražio da oni prisustvuju sastanku. Iz kolegijalnih razloga, s obzirom da nijesam imao pretenzija da se vraćam na to radno mjesto, pristao sam da odustanem. Tada sam i najavio da ću tužiti MSC da mi se po sudskoj presudi isplati izgubljena dobit“.

Vučićević optužuje Ivanovića da je nesavjesno vodio firmu i najavljuje krivični postupak. Kaže da je preuzeo upravljanje u trenutku kada je MSC imao pola miliona eura nenaplaćenih potraživanja, najviše od Odbojkaškog kluba “Budvanska rivijera”.

“Ugovor sa ovim klubom sklopljen je dva puta, a drugi ugovor mimo statuta firme i na štetu MSC-a. Ukupno 230.000 eura. MSC je dobio spor pred Privrednim sudom i blokiran je račun kluba. Novac se vrlo teško može naplatiti jer je klub ugašen, tako da ćemo biti prinuđeni da obnovimo krivični postupak protiv bivšeg direktora Ivanovića zbog nesavjesnog vođenja firme“.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (2 glasova)