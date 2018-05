Vučurović: Đukanović je kukavica sa državnim aparatom iza sebe

Da mu je ostalo i zrno političkog morala Đukanović bi gradove na sjeveru obilazio samo da se izvini građanima zbog siromaštva i beznađa u koje ih je doveo, poručio je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović.

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović je u Šavniku govoreći o političkoj konkurenciji, rekao da ona nikad nije izgledala jadnije, bezidejnije, posvađanije, nemoćnije.

"Kako ga samo nije sramota da se iz Šavnika, Pljevalja ili Bijelog Polja pojavljuje sa pričom o napretku i saopštava da se u te gradove dolazi, a ne odlazi iz njih. Takva neistina je čak i za njega neuobičajena, jer čitava Crna Gora vidi da je svake godine sve manji broj stanovnka na sjeveru. Pa kad je tako dobro na sjeveru Crne Gore, gdje onda nestade na hiljade ljudi iz ovih opština. Eno ih, Đukanoviću, najviše po primorju, jer je tvoj režim opljačkao sve čega se dohvatio i nije im ostavio ni promil nade da oni i njihove porodice mogu da žive normalno, od svoga rada", navodi Vučurović.

On smatra da je "i ovo što radi Đukanović ne samo jeftina manipulacija, nego čist pokušaj sluđivanja građana, koje prvo dovedeš na rub egzistencije pa im onda raspredaš o korišćenju ,,energetskih potencijala, potencijala u proizvodnji hrane, razvoju biznisa sa vodom, turizmu...’’

"To su sve poslovi koji su već u kandžama Đukanovićevog klana, njegove uže familije, a građani od toga nemaju nikakvu korist. I ni po čemu se ovakve gnusne neistine, koje plasira predsjednik DPS-a, ne razlikuju od onih obećanja u vidu zoološkog vrta, tramvaja ili stadiona koji koštaju desetine miliona evra, dok u isto vrijeme građani Šavnika, Pljevalja, Bijelog Polja, dobrog dijela Podgorice, nemaju osnovne uslove za život, bolnice, škole, puteve, vodu… A što se tiče toga ko je ,,jadan’’ na političkoj sceni, to je lako utvrditi - niko ne može biti toliko jadan kao onaj koji laže, krade, vara, ucjenjuje, prijeti, i to ne što je nešto hrabar, nego suprotno, zato što je kukavica jer iza sebe ima čitavi državni aparat", zaključuje Vučurović.

