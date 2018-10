Vučurović: Nema pendreka koji mogu promijeniti naš odnos prema Drljevićevim stihovima

Najnoviji predlog Zakona o državnim simbolima predstavlja posljednje korake u realizovanju davnašnje želje Demokratske partije socijalista (DPS) da izjednači partiju i državu i da simbole, koji su odavno prepoznati kao njihovi partijski, jer su doneseni bez dogovora i konsenzusa, silom nametne svim građanima, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta (DF) u Skupštini Crne Gore, Jovan Vučurović.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, kojim je predviđena kazna od 300 do 2.000 eura za neustajanje tokom intoniranja crnogorske himne.

"To što najavljuju da se nepoštovanje tih simbola kažnjava, je prirodna situacija kada na čelu vlade imate nekog kome je bliži pendrek od razuma. I ovo nijesu nepoznate situacije, sve je ovo već viđeno u totalitarnim društvima. U Njemačkoj, naprimjer, tridesetih godina je takođe bila propisana kazna za one koji ne pozdravljaju partijske simbole, od kojih je najvažniji bio firer, pa se čak i u tom vremenu na fotografijama može registrovati pojedinac koji ne pristaje na to, dok se u Crnoj Gori uvodi slična kazna za najmanje polovinu građana koji ne žele da pozdravljaju stihove zločinca Sekule Drljevića. Istoričari rekonstruišu i na fotografijama iz tadašnje Njemačke pronalaze imena tih heroja, dok u Crnoj Gori otpor partijskim simbolima pruža polovina građanstva i sigurni smo da će vrlo brzo mnogi potomci biti ponosni na svoje pretke koji nijesu pristajali na diktat jedne neodgovorne grupe vlastodržaca", ističe Vučurović.

DPS, smatra on, teško da sebe može predstavljati antifašističkom strankom.

"DPS, kao partija koja se naslanja na 12. jul 1941. i kojoj je prihvatljiv nacista Sekula Drljević, teško da sebe može predstavljati antifašističkom, iako tu svoju politiku pokušavaju sad da zamaskiraju Brozovim spomenikom. Biće ipak, da je ta ideologija jedan politički bućkuriš, ali koji za cilj ima poistovjećivanje partije i države. Nema sumnje da su u pripremi i filmovi koji će glorifikovati vođu, ili vođe ako imamo u vidu sukob na relaciji Đukanović-Marković, a kako je Hitler, naprimjer, imao Leni Rifenštal da snimi ,,Trijumf volje’’, sigurni smo da će se i ovdje naći režimski režiseri da ovjekovječe tridesetogodišnju vladavinu DPS-a", kazao je Vučurović.

Što se tiče DF-a, koji je, kako dodaje Vučurović, na jasnim antifašističkim pozicijama, za taj politički savez su stihovi Drljevića, "koji su nasilno ugurani u himnu Crne Gore", apsolutno neprihvatljivi.

"Nema tih pendreka koji mogu promijeniti naš odnos prema tome", poručuje on.

Iz Vlade, ocjenjuje Vučurović, potenciraju logiku da se svaki problem može riješiti pendrekom i nasiljem.

"I umjesto dogovora i konsenzusa o važnim pitanjima himne, zastave i drugih simbola, iz vlade Duška Markovića potenciraju logiku da se svaki problem može riješiti pendrekom i nasiljem. Na jednoj strani predsjednik DPS-a priča o pomirenju, toleranciji i suživotu, a njegov zamjenik tu njegovu priču razrađuje pendrecima. Nije nikakva tajna da makar polovina građana, slijedeći logiku svojih predaka, neće pristati da im se silom bilo šta nameće, i pametnije je za sve da se ovo pitanje riješi dogovorom, nego da Crna Gora nastavi putem krize i jednoumlja", rekao je Vučurović.

Građani, kako je kazao, prepoznaju "pripejd patriote iz vrha vlasti".

"Čim vidite nekoga od tih da stavi ruku na srce dok svira himna, odmah znate da je nekome nešto opljačkano ili oteto, a da ta poza samo služi kao opravdanje za neko nečasno djelo koje je počinjeno", zaključuje Vučurović.

