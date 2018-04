Vučurović: URA i Demokrate minirali Bojanića, napadaju SPC i pozivaju na rušenje crkve na Rumiji

Koalicija Građanski pokret URA-Demokratska Crna Gora minirala je predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića, napada Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i poziva na rušenje crkve na Rumiji, saopštio je danas Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta (DF).

On je reagovao povodom jučerašnjeg saopštenja političkog direktora Građanskog pokreta URA, Rada Miloševića koji je kazao da oni neće sklapati predizborne koalicije sa DF.

Poslanik DF Slaven Radunović je ranije kazao da zajednička opoziciona lista garantuje pobjedu na izborima u Podgorici.

Vučurović je dodao da nije neočekivano to što je koalicija URA-Demokrate odbila ponudu DF da opozicija nastupi na jednoj izbornoj listi, i primili su k znanju taj stav.

"Takođe, moramo konstatovati da je Milošević iz URA, iz nekog razloga govorio neistine, jer sve dok se ne potvrdi konačna lista za izbore u Podgorici od strane OIK-a, oni mogu da povuku svoju koalicionu listu, da im je bilo stalo do zajedničkog nastupa. Nego, pošto su URA i Demokrate onemogućile da se formira jedna opoziciona lista za lokalne izbore u maju, važno je javnost upoznati sa nekim činjenicama. Prije svega, valja podsjetiti građane da su URA i Demokrate formirale koaliciju za lokalne izbore u jeku kampanje Mladena Bojanića, čime su svojim simpatizerima poslali jasnu poruku da su za njih predsjednički izbori od drugorazrednog značaja, i tim potezom dobar dio svojih glasača ostavili kući 15. aprila", istakao je Vučurović.

On je poručio da je potvrdu da savez URA-Demokrate nije bio zainteresovan da daje ozbiljnu podršku Mladenu Bojaniću potvrdio i lično predsjednik Demokrata Aleksa Bečić izjavom da "odgovornost treba da osjećaju oni koji su tražili da on ne bude kandidat za predsjednika Crne Gore".

Vučurović je kazao da je Bečić zaboravio pritom da kaže "kako bi on to postigao bolji rezultat kad ga sigurno ne bi podržale glavne snage u opoziciji, ali jasno ispoljavajući sujetu i ljutnju prema Mladenu Bojaniću i onima koji su ga nedvosmisleno podržali".

"Javnost vjerovatno nije upoznata, ali neka se zna da je miniranje predsedničkih izbora od strane URA i Demokratske Crne Gore išlo dotle da lideri ove dvije stranke čak nijesu htjeli da dođu na promotivni skup Mladena Bojanića u Nikšiću, nego je Bojanić morao da šalje pismeni zahtjev ne bi li se oni privoljeli da dođu na konvenciju onoga koga su deklarativno podržali, pa neka izvole da to demantuju. Itd, itd. To je, zasad, dio onoga što smo smatrali da javnost mora znati, kao što zna da su glasači URE u dobrom dijelu podržali Draginju Vuksanović", rekao je Vučurović.

Po njegovim riječima, stvarni razlozi zbog kojih su URA i Demokrate odbili poziv DF su mnogo dublji od onoga što je juče saopštio njihov funkcioner.

"Naime, te razloge je prije dva-tri dana saopštio Nedjeljko Rudović, glavni ideolog koalicije URA-Demokrate, naravno uz Šerba Rastodera koji je prvi proglasio Njegoša genocidnim pjesnikom. Rudović je u samo dva minuta pojasnio glavne tačke programa koalicije URA-Demokrate – otvoreno je napao SPC i njenu mitropoliju crnogorsko- primorsku, najznačajnije srpske književnike i direktno pozvao na rušenje crkve na Rumiji. Na taj način je vrlo precizno pokazao koje su to temeljne razlike između URA i Demokrata sa jedne strane, i DF sa druge, što će, svakako, biti od velike pomoći građanima da razluče neke dileme, ako ih još imaju. I da smo načisto - URA, Demokrate, DPS, LP, SD, SDP ideološki djeluju sa istih pozicija, onih koje je saopštio Rudović, a koje podrazumijevaju i rušenje crkve na Rumiji i otimanje hramova SPC po Crnoj Gori. Tako nešto je od URE i očekivano, i Rudovićevo antisrpstvo je samo nastavak one čuvene Dritanove platforme iz Nikšića, koju su, da podsjetimo, tada žestoko osuđivali i današnji funkcioneri Demokrata, među njima i Neven Gošović. Ali, eto, došlo je vrijeme da i jedan Neven Gošović bude uz one koji ne propuštaju priliku da udare na srpski narod, srpsku crkvu i tradicionalnu Crnu Goru, a da on ne smije javno osuditi čak ni kada se prijeti rušenjem pravoslavnih hramova. Tužno", poručio je Vučurović.

Vučurović je rekao da je DF siguran da će opozicija, i pored opstrukcije koju pokušavaju da prave pojedinci, uspjeti da ostvari odličan rezultat na lokalnim izborima, a da će posebno u Podgorici slaviti ubjedljivu pobjedu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (9 glasova)